ExtenD、米国シリコンバレーのDiamond Quantaとダイヤモンド光学製品分野における戦略的技術パートナーシップを締結

株式会社ExtenD

株式会社ExtenD（本社：佐賀県鳥栖市、代表取締役：北市 充）は、米国カリフォルニア州マウンテンビューに拠点を置くDiamond Quanta, Incとダイヤモンド光学製品分野における戦略的技術パートナーシップ連携に関する覚書（MOU）を締結しました。

本提携によりExtenDは、Diamond Quantaのダイヤモンド光学製品ラインにおける戦略的技術パートナーとして参画します。ExtenDが保有する大型熱フィラメントCVD（HFCVD）技術による「ナノから多結晶に至るダイヤモンド均一成膜技術」を活用し、共創型技術プラットフォームを構築します。

さらに、Diamond QuantaのシステムODM／インテグレーターであるHeller Industries, Inc.（本社：米国ニュージャージー州）との連携により、研究開発から量産展開まで一貫したサプライチェーンを確立。光学用途における製造体制の強化と、グローバルな量産化への道を開きます。

今回の戦略的パートナーシップによって、最先端のダイヤモンド成膜技術・光学設計技術・システムインテグレーション技術が融合し、フォトニクス、精密光学、民生用デバイスなど多様な分野でのダイヤモンド光学製品の商用化が期待されます。

■各社コメント

ExtenD取締役COO 岡本慶太郎のコメント

「当社の大型熱フィラメントCVD (HFCVD) 装置は、長時間の無人運転やプロセスの均一性・再現性に優れており、結晶粒径や膜厚を高精度に制御することが可能です。これらの特長は、Diamond Quantaが求める光学設計用ダイヤモンド製造に最適です。今回の提携を通じて、Diamond QuantaおよびHeller Industriesと共に、堅牢で高性能なダイヤモンドコーティング光学製品のグローバル量産化を推進してまいります。」

Diamond Quanta創業者兼CEO アダム・カーン氏のコメント

「ExtenDの大面積HFCVD技術は、当社のダイヤモンド光学製品に不可欠な要素です。彼らのリアクターの安定性と均一性、そしてHeller Industriesによるシステム統合によって、OEM企業は研究成果をパイロット生産から本格展開へシームレスに移行できるようになります。」

■各社概要

株式会社ExtenD

ExtenDは、国立研究開発法人産業技術総合研究所発のスタートアップ企業であり、大型熱フィラメントCVD装置の設計・製造、ダイヤモンド薄膜の受託成膜、および高感度化学センサ（電子舌センサ）の開発を手掛けています。最大12インチウエハ対応のHFCVD装置を用いた成膜レシピ開発により、OEM企業の試作から量産化までを支援。ダイヤモンド素材を基盤とした次世代センシング技術の研究開発も推進しています。

公式サイト：www.extend-dia.co.jp(https://www.extend-dia.co.jp/)

お問い合わせ：info@extend-dia.co.jp

Diamond Quanta, Inc.

Diamond Quantaは、既存の半導体製造プロセスにシームレスに統合可能なエンジニアード・ダイヤモンド材料を開発・提供しています。同社は、防衛可能な知的財産を基盤に、電子デバイス、フォトニクス、量子技術、デュアルユース分野における数十億ドル規模の市場を対象としたライセンスモデルおよび戦略的提携を展開しています。

公式サイト：www.diamondquanta.com(https://diamondquanta.com/)

お問い合わせ：info@diamondquanta.com

報道掲載：Power Electronics News、SemiWiki

Heller Industries, Inc.

Heller Industriesは、先端電子機器製造向けの熱処理ソリューションを提供するグローバル企業です。

公式サイト：www.hellerindustries.com(https://hellerindustries.com/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ExtenD 岡本、info@extend-dia.co.jp