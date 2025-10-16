リフォーム売上ランキング2025 ニッカホーム、前年比107％でトップ10企業中最高成長！

ニッカホーム株式会社リフォーム産業新聞1666号(2025/09/29発行)

昨年に続き、リフォーム産業新聞発表の売上ランキングで、ニッカホームは住宅リフォーム部門のトップ10入りを果たしました。

ニッカホームは1987年に名古屋で創業し、地域密着型のリフォーム事業からスタートしました。

2005年には本格的に事業を拡大し、関東・関西エリアへの進出を果たすとともに、オリジナル商品の開発や自社施工体制の整備を進め、着実に成長を続けてきました。

2015年には店舗数50店舗を突破し、全国規模での展開を加速。ここ20年で、幅広い顧客に対応できる体制を整え、業界内で確かな地位を築いています。こうした積み重ねの結果、2025年のリフォーム産業新聞「住宅リフォーム売上高ランキング」では、前年比107％とトップ10企業中最高成長率を記録し、全国規模のリフォーム企業としての存在感をさらに高めています。ニッカホームは今後も、顧客満足度の向上と高品質なリフォームサービスの提供を通じて、持続的な成長を目指してまいります。

リフォーム産業新聞 記事 :https://www.reform-online.jp/news/reform-shop/67245.php本紙は全国の住宅会社のリフォーム売上高、経営実態を調査し「住宅リフォーム売上ランキング2025」としてまとめた。1位は11年連続で積水ハウスグループ（大阪府大阪市）で、売上高は前年比105％の1838億7000万円だった。2位の大和ハウスグループ（大阪府大阪市）は、同103％の1786億1000万円で、2強となっている。大手家電量販店も好調だった。

全国113店舗展開中！（令和7年10月時点）

参照：ニッカホーム公式ホームページ2025年10月北海道札幌市へ初進出

2025年10月4日に北海道・札幌市白石区に「ニッカホーム札幌東営業所」をオープンしました。

PR TIMES 記事「北海道初進出」 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000074598.htmlニッカホーム株式会社（全国110店舗展開中）は2025年10月4日北海道札幌市白石区に「ニッカホーム札幌東ショールーム」をオープンします。

ニッカホーム 出店の歩み

ニッカホームは1987年に名古屋で創業し、地域密着型のリフォーム事業を展開してきました。2005年10月には九州エリアへの進出を果たし、福岡県に初の店舗を開設しました。その後、2009年には関東エリアに初めて横浜市に出店し、2010年には関西エリアに大阪市に初出店するなど、全国展開を加速させました。2024年10月には記念すべき100店舗目となる「大宮ショールーム」を開設し、2025年8月現在では全国107店舗を展開しています。今後も出店を継続し、対応エリアの規模を広げていく予定です。

- 2005年：九州エリア（福岡県）に初出店（福岡西店営業所）- 2009年：関東エリア（神奈川県横浜市）に初出店（横浜鶴見店営業所）- 2010年：関西エリア（大阪府大阪市）に初出店（大阪高槻店営業所）- 2015年：店舗数50店舗を突破- 2024年10月：記念すべき100店舗目となる「大宮ショールーム」を開設

ニッカホーム沿革と創業者「榎戸欽治」について

2014年から2022年までの売上実績【業界で知名度抜群】売上No.1！27期連続業績UP！

総合リフォーム会社として全国に100店舗以上を展開する当社。業界売上No.1*の実績のもと高い知名度を確立しています！

ニッカホーム会長 榎戸欽治ニッカホーム創業者 榎戸欽治

1987年（昭和62年）鞄ひとつで立ち上げた個人商店から、ニッカホームの歴史は始まりました。

当初の屋号は「東海日化（とうかいにっか）」で、これは“日本を変える”という想いを込めて名付けられたものです。

その後、事業の拡大とともに、現在の「ニッカホーム」というカタカナ表記へと生まれ変わりました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ohW0y8olFTo ]

榎戸欽治ヒストリー【前編】 制限がアイデアを生む、逆境からの創業者

1957年（昭和32年）、名古屋市千種区に生まれる。幼少期は決して裕福ではなく、母親を早くに亡くし、兄と姉が親代わりとなって育ててくれた。少年時代の榎戸は「制限がアイデアを生む」と語るように、限られた環境の中で工夫と行動力を身につけた。新聞配達や石鹸工場、米屋、結婚式場の調理場など、数えきれないほどのアルバイトを経験し、働いたお金を家に入れつつ、わずかな余りを趣味のファッションやアクセサリーに使っていたという。

高校卒業後は彫金師を志したが、兄の勧めで歯科技工士の道へ。しかし20歳のときに父親を亡くし、人生の転機を迎える。手に職をつけても、心の中に「もっと外の世界で挑戦したい」という思いが芽生え、歯科技工士を辞めて左官職人に転身。ところがその職人仲間の先輩から諭され、営業職への道を歩み始める。

その後、ジャノメミシン工業に入社。街宣販売が主流の時代に、独自に飛び込み営業を始め、圧倒的な成果を上げる。若くして静岡・三島支店の支店長に抜擢されたが、「もっと自分の力を試したい」と決意し、先輩が立ち上げた浄化槽販売会社へ転職した。

ここでもその営業力は健在だった。6年間で1000基を売り上げ、「伝説の営業マン」と呼ばれるほどの成果を上げたという。しかし「浄化槽は売ったら終わり。リピートがない」と気づき、「お客様と一度きりの関係で終わる仕事」に疑問を感じ始める。

そんな折、顧客から「家の修理もできないか」と相談され、住宅リフォームの世界へ足を踏み入れた。まったくの未経験だったが、「難しいことは簡単に考えればいい」と言い切る性格で、できる人に任せ、信頼を積み重ねていった。こうして1987年、鞄ひとつで独立。「日本を変える」という意味を込めて名づけた個人商店「東海日化」から、ニッカホームの物語が始まった。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=co5pZAV0bgM ]

榎戸欽治ヒストリー【後編】「難しいことは簡単に、簡単なことは深く考える」

「難しいことは簡単に考える。そして、難しいことほど深く考える」と語る。

創業者としての原点は、常に“行動の中で考える”という姿勢にある。

マンションリフォームから始めた事業では、最上階から一点突破。

1件の実績をきっかけに、同じ構造の他の部屋へと「芋づる式」に契約を広げていった。

その徹底した現場主義と発想力は、後のニッカホームの営業スタイルの礎となる。

会社の仲間が増えるにつれ、次の課題は「自分以外も売れる仕組みづくり」だった。

榎戸は新聞折込チラシを導入。黄色いザラ紙にこげ茶と赤の2色刷り――。

低コストながらも圧倒的に目を引くデザインで、反響率は他社を凌駕した。

当時主流だったカラー広告とは一線を画し、「お見積りは3社以上取りましょう」というコピーで顧客の信頼を獲得。

「社員に行き先をつくる」と語り、営業が成果を出せる“仕組み”を自ら生み出していった。

この配色の着想源は、身近な存在であったコメダ珈琲の店舗デザイン。

さらに道路標識やココ壱番屋、オートバックスの看板からもヒントを得て、

今日のニッカホームのコーポレートカラーへと発展していったという。

また、創業当初から職人に専門外の仕事も任せることで、自然と「多能工職人」を育成。

看板には「リフォーム＆増改築」と掲げ、まだ一般的でなかった“リフォーム”という言葉の認知拡大にも寄与した。

出店のきっかけも常に“人”だった。

ある社員が「地元・福岡に帰りたい」と話したことから、「じゃあ福岡に出そう」と即断。

それが九州・岡山への展開へとつながり、やがて全国出店の流れを生んだ。

50歳を迎え、売上30億円を突破した節目で、榎戸は西田社長に経営をバトンタッチする。

「捨てることは拾うこと」――社長職を譲ることが、むしろ会社をさらに成長させた。

ただし「捨て方が大事」と言葉を添えるあたりに、経営者としての深みがある。

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598

ニッカホーム中部支社 企業理念「楽しいをつくろう」

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=A5D71_zgNpI ]