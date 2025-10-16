テイクアンドギヴ・ニーズがカジュアルウェディング事業『UNWEDDING』をスタート

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

婚礼大手の株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：岩瀬 賢治）は、新たにカジュアルウェディング事業に参入し、大阪・中之島に「UNWEDDING 中之島（アンウェディング 中之島）」(https://www.tgn.co.jp/wedding/casual/uwn/)をオープンすることをお知らせいたします。

「UNWEDDING 中之島」では2025年11月より結婚式の施行をスタートいたします。

コロナ禍以降、世の中の変化に伴い結婚式に対する意識も大きく変化しており、結婚式を挙げない方やフォトウェディングを選択される方も増加し、定番やしきたりにとらわれない結婚式を行う方もいるなど多様化が加速しています。このような変化はさらに進んでいくと考え、当社は新会場「UNWEDDING 中之島」をオープンし、カジュアルウェディング事業に参入いたします。

カジュアルウェディングの新ブランドは、“主役にならない結婚式”をコンセプトにした『UNWEDDING』です。スタイル、費用、ライフイベント等の様々な理由で従来の結婚式がしっくりこない、または諦めていた方々に向け、大切な人たちを呼んでカジュアルに過ごす、新しいお祝いの場を提供します。これまでの結婚式とは全く違う、オシャレなホームパーティ以上披露宴未満の「結婚式じゃない、結婚式」という意味を込めて、あえて結婚式を否定する『UNWEDDING』と名付けました。

当社が従来展開するゲストハウスウェディングとは大きく異なり、ミニマムな打ち合わせ、かっちりした進行のないパーティ、装飾の必要がないデザインの会場、おふたりもゲストも一緒に楽しむブッフェ形式の料理、動きやすくカジュアルなドレスなど、ありそうでなかった“ちょうど良い”“これで良い”を叶える新しい結婚式。ドレスやタキシードを着ても、おふたりが素のままでゲストと楽しめる空間やプランづくりをし、ブランド名の通り「これまでの結婚式じゃない、結婚式」を目指しています。

『UNWEDDING』の主な特徴

- 事前の打ち合わせは2回で完了- シンプルで分かりやすい、必要なものをすべて含んだ1種類のプラン設定- 事前にプラン内容や価格が把握可能- ゲストへの負担が少ない会費制- 装花などの装飾が必要ない、オシャレなデザインの会場- バーカウンターとブッフェ形式の料理- 定番演出も司会もなく、自由に楽しむホームパーティスタイル- 会場内を自由に動き回れるカジュアルなドレスとタキシード- 会場特性にあわせた、型にはまらない充実のフォトツアー（UNWEDDING 中之島ではリバークルーズを楽しみながらのフォトツアーを実施）

＜プランと料金＞ ※50名の場合

料金：121万円

（内訳）66万円（税込）／プラン料金（おふたりの自己負担額）

55万円（税込）／ゲスト会費（お一人11,000円）

プランに含まれるもの

会場費（貸切）、チャペル使用料、ブライズルーム使用料、挙式、フォトグラファー、スナップ写真、ヘアメイク、着付（おふたり分）、ウェディングドレス（アクセサリー含む）、タキシード、ブーケ＆ブートニア、WEB招待状、プランナーとの打ち合わせ、BGM・カラオケ、プロジェクター

ゲスト会費に含まれるもの

ブッフェスタイルの料理、フリードリンク

カジュアルウェディングの拠点や展開エリアは、随時拡大していく予定です。当社は、既に展開しているゲストハウスウェディング、コンサルティング、インバウンドウェディング、オートクチュールデザインに加え、カジュアルウェディングという新たな領域への参入を通じて、主力であるウェディング事業におけるシェアの拡大と持続的な成長を目指してまいります。

『UNWEDDING 中之島』

住所 ：〒530-0005大阪府大阪市北区中之島5丁目3-60 中之島バンクス内

アクセス：京阪電車中之島線「中之島」駅 4番出口徒歩30秒

JR東西線「新福島」駅 2番出口徒歩8分

阪神電車「福島」駅西 3番出口徒歩8分

JR大阪環状線「福島」駅 徒歩13分

地下鉄四ツ橋線「肥後橋」駅 3番出口徒歩15分

WEBサイト：https://www.tgn.co.jp/wedding/casual/uwn/

【株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ】

ハウスウェディングのパイオニアとして、「あそびごころとやさしさで、人の心を人生を豊かにする」をミッションに、全国で約60の結婚式場を運営し、年間約12,000件のウェディングをプロデュース。コンサルティング事業、ドレス事業、ブライダルクレジット事業、ハネムーン事業などブライダル関連事業も展開する。2017年からはグループでTRUNK(HOTEL)を展開し、日本にブティックホテル市場の創造を目指す。

会社名 ：株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

設立 ：1998年10月

所在地 ：東京都品川区東品川2-3-12

代表者 ：代表取締役社長 岩瀬賢治

事業内容：国内ウェディング事業、ホテル事業、レストラン事業、コンサルティング事業、

ドレス事業、ブライダルクレジット事業、ハネムーン事業

WEBサイト：https://www.tgn.co.jp/