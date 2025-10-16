Venchi 2025アドベントカレンダー 11月1日（土）より発売
MERRY CHOCOLATE
A limited-edition collection designed by artist Alice Bureau
創業145年以上の歴史を持つイタリア発のチョコジェラテリアVenchi（ヴェンキ）は、2025年クリスマスシーズン限定コレクションとなるアドベントカレンダーをヴェンキ直営各店にて、2025年11月1日（土）より販売開始します。
定番の木製のハウス型と、シンプルなスクエアタイプのチョコレートがアソートされたアドベントカレンダーに加え、箱を開くと24個の引き出しが魔法のように現れる豪華なアドベントプリスティージカレンダーも新たに登場します。
デザインは世界的なアーティスト「Alice Bureau」が手掛けています。ミニマルでありながら生き生きとしたタッチ、繊細なディテールと鮮やかな色彩は、洗練された遊び心と優雅さを感じさせます。
ギフトとしてはもちろん、一年間頑張った自分へのご褒美としてもおすすめのラグジュアリーなアドベントカレンダーです。
Venchiのチョコレートを大切な人とシェアして、素敵なホリデーシーズンを過ごして！
MERRY CHOCOLATE!
＊いずれも数量限定、売り切れ次第終了です。
＊店舗によって取り扱い商品・アソート内容が異なる場合がございます。
A limited-edition collection designed by artist Alice Bureau
Shared Togetherness - 幸せをシェアしよう
ホリデーシーズンは、純粋な感情そのもの。
それは、美味しそうな料理の香り、祝祭のテーブルのあたたかさ。
それは、心から「一緒にいたい」と願う気持ち。
それは、準備をして、飾りつけをして、ラッピングをする喜び。
それは、誰かが丁寧に選んでくれた贈り物の嬉しさ、それを開ける瞬間のわくわくする気持ち。
Venchiのチョコレートと一緒なら、ホリデーシーズンは言葉よりももっと深く心をつなぐものになる。
それは、いつまでも心に残る大切な思い出となり、愛する人の心を満たし、ひとつひとつ小さなできごとのすべてがポジティブな喜びに変わります。
ヴェンキ ホリデーコレクション2025 <アドベントカレンダー>
ホリデーシーズンを彩る3種類のアドベントカレンダーをラインナップ。
1日ずつ指折り数えて、クリスマスまでの時間を楽しむ特別なアドベントカレンダーをご紹介します。
頑張った自分へのプレゼントや、小さなお子様へのプレゼントにもおすすめです。
アドベントプリスティージカレンダー アリス ブロー *NEW14,310円（税込）
1日ずつ指折り数えてクリスマスを待つのが楽しいアドベントカレンダー。
クリスマスで華やぐ街の様子が描かれたデザインは、見ているだけでホリデー気分を盛り上げてくれます。箱を開くと魔法のように現れる24個の小さな引き出しを開けるたびに、イタリアンチョコレートの鮮やかな色彩が、贅沢なときめきをそっと運びます。
Venchiのアイコニックなチョコレートチョコビアや、イタリアの伝統的なチョコレートであるジャンドゥイオットやクレミノなど29個のチョコレートをアソート。
サイズ：9x9x21cmH
ハウス アドベントカレンダー アリス ブロー22,000円（税込）
高さ約45cmの家の形をした豪華な木製のアドベントカレンダーは、お部屋に飾れば一気にクリスマスムードに。窓から見えるクリスマスモチーフに心躍る、遊びごころ満載のデザイン。
29個の多彩なレシピのイタリアンチョコレートをご自身でセットしてお楽しみいただけます。
サイズ：45×36×6cm
アドベントカレンダー アリス ブロー4,428円（税込）
クリスマスを楽しむ街並みやサンタクロースが鮮やかな色彩で描かれたアドベントカレンダー。
25個の小さな窓には、ミルクとダークのシンプルなスクエアタイプのチョコレートが隠れています。
チョコレートの個包装もアリスブローのイラストで、ジンジャーマンクッキーやクリスマスツリーなど3種類の柄が描かれています。
サイズ：26x1x38cmH
Venchi（ヴェンキ）概要
Venchiはチョコレートへの情熱をもったシルビアーノ・ヴェンキによって、イタリアのピエモンテで1800年代に創業しました。チョコレートをまるで宝石のように魅せるシルビアーノの才能は高く評価され、店舗は本物の「チョコレートブティック」として評判を呼びました。1878年、Venchi社が正式に創立。その年は、今も愛され続けるVenchiのアイコン的なチョコレート、ジャンドゥイオットの生まれた年でもあります。145年の歴史とともに、Venchiはジャンドゥイオットやヌガティーヌなどの数世紀の歴史を持つイタリアのレシピを守りながら、革新的で冒険的な新しいフレーバーの開発も続けています。
2007年からはジェラートのレシピ開発をスタート。天然由来のものを中心に原料を厳選し、合成香料、着色料、添加物の使用を抑え、鮮度にこだわって作られるヴェンキのジェラートは、多様なチョコレートのフレーバーをはじめイタリアらしいヘーゼルナッツやピスタチオなど独自の味の世界を展開しています。
現在ではイタリア国内をはじめ、ロンドン、ニューヨーク、香港、ドバイ等の主要都市を中心に世界に175を超える直営店を有し、70か国以上に輸出され国際的に評価を得ています。
ヴェンキ 銀座店
〈会社概要〉
名称：ヴェンキ・ジャパン株式会社
所在地：〒105-0001東京都港区虎ノ門三丁目22番1号虎ノ門桜ビル3階
電話番号：03-6381-7480
代表取締役社長：柴垣律雄
公式HP・オンラインストア：https://venchi.co.jp
Instagram：@venchi_jp(https://Instagram.com/venchi_jp)
Facebook：https://www.facebook.com/VenchiJP/
X：https://x.com/VenchiJP
〈直営店〉
ヴェンキ 銀座店 Venchi Ginza
所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座4-3-2
電話番号：03-5579-5930
ヴェンキ Otemachi One店 Venchi Otemachi One
所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 1階 103
電話番号：03-6206-3273
ヴェンキ 新宿高島屋店 Venchi Shinjuku Takashimaya
所在地：〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿高島屋 地下１階
電話番号：03-6384-2597
ヴェンキ そごう横浜店 Venchi Sogo Yokohama
所在地：〒220-8510 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 地下2階
電話番号： 045-548-3438
ヴェンキ 日本橋高島屋S.C.店 Venchi Nihombashi Takashimaya S.C.
所在地：〒103-6101 東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋S.C.新館1階
電話番号：03-6665-6901
ヴェンキ 久屋大通公園店 Venchi RAYARD Hisaya-odori Park
所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目15番12号先 RAYARD Hisaya-odori Park
電話番号：052-211-7792
ヴェンキ ディアモール大阪店 Venchi Diamor Osaka
所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目 大阪駅前ダイヤモンド地下街2号 G112 区画
電話番号：06-6131-5686
ヴェンキ ルミネ大宮店 Venchi LUMINE OMIYA
所在地：〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 ルミネ大宮店 ルミネ2 2F
電話番号：048-783-2023
ヴェンキ 大丸京都店 Venchi Daimaru Kyoto
所在地：〒600-8511 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地 大丸京都店B1F
電話番号：075-366-5032
ヴェンキ なんばパークス店 Venchi Namba Parks
所在地：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス2F
電話番号：06-6684-8012
〈アウトレット店〉
ヴェンキ 三井アウトレットパーク木更津店 Venchi Kisarazu MITSUI OUTLET PARK
所在地：〒292-0009 千葉県木更津市金田東3-1-1 三井アウトレットパーク木更津 3棟1F 8491
電話番号：0438-97-7918
※店舗によって取り扱い商品・アソート内容が異なる場合がございます。
※各店の営業時間・定休日につきましては公式ホームページをご確認ください。
＜一般のお客様からのお問合せ先＞
ヴェンキ お客様専用窓口 TEL：0120-560-746（平日 10:00-18:00）
＜法人のお客様からのお問合せ先＞
ヴェンキ・ジャパン株式会社 TEL： 03-6381-7482