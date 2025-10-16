スタディスト、業務効率化を実現するマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」を「JAPAN DX WEEK【秋】」に出展

株式会社スタディスト

企業のオペレーション改革を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）は、2025年10月22日（水）～24日（金）まで幕張メッセで開催される「JAPAN DX WEEK【秋】」内の「AI・業務自動化 展」に出展いたします。

出展の背景

人材不足や業務の属人化が課題となる中、業務の標準化やナレッジ共有を実現するツールへのニーズが拡大しています。本展示会では、AIを活用した業務自動化ソリューションを求める企業が一堂に会し、最新の製品・サービスを体験できる機会です。スタディストは、現場で実際に使われる実践的なマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」の実演デモを実施いたします。

展示会概要

イベント名：JAPAN DX WEEK【秋】

出展EXPO：AI・業務自動化 展

会期：2025年10月22日（水）～24日（金）

会場：幕張メッセ 4ホール

ブース位置：A17-62

公式サイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html

全体MAP(https://www.japan-it.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/japan-it-week/documents/jp/autumn/2025/ITaut25MAP_JE_1010_web.pdf)

来場登録はこちらから(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html#/)

マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」について

「Teachme Biz」は、画像や動画を使って誰でも簡単にビジュアルベースのマニュアルを作成できるクラウドサービスです。スマートフォンやタブレットで撮影した写真や動画を使い、直感的な操作で分かりやすいマニュアルを作成できます。作成したマニュアルはクラウド上で一元管理され、いつでもどこでも必要な情報にアクセスできるため、業務の標準化やナレッジ共有、教育研修の効率化を実現します。

出展期間中は、実際の操作画面をご覧いただけるデモンストレーションを実施いたします。業務マニュアルの作成や管理にお悩みの方、業務の標準化やDX推進をお考えの方は、ぜひスタディストブースにお立ち寄りください。

Teachme Biz 公式サイト(https://biz.teachme.jp/)

株式会社スタディスト 会社概要

所在地：東京都千代田区神田錦町１-６ 住友商事錦町ビル９階

設立： 2010年3月19日

資本金： 10,320万円（資本準備金含む）

代表者： 代表取締役CEO 鈴木 悟史

事業内容： 法人向けのクラウドサービス、コンサルティングサービスの提供

ウェブサイト： https://studist.jp/

お問い合わせ先

株式会社スタディスト

担当：広報室 近内

電話：050-1744-3760

問い合わせ先：https://biz.teachme.jp/question/contact/