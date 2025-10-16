【ジョー マローン ロンドン】2025年のクリスマスコレクションのテーマは″Fun and Games″
いたずらも、ときめきも、すべてはホリデーの魔法。
香りをめぐって視線が集まり、贈り物が手から手へと渡る--華やかで心躍るフェスティブなひとときを、ジョー マローン ロンドンが彩ります。
英国発のフレグランス ライフスタイル ブランド、ジョー マローン ロンドンから、2025年クリスマスの限定コレクションが10月24日(金）より登場します。
2025年のクリスマス コレクションのテーマは"Fun and Games"。英国の遊び心あふれるムードを、カラフルなパッケージと香りのレイヤリングで表現。今年の主役の香りは、温かみのあるサンダルウッドと芳醇なバニラが心を躍らせ、カルダモンの清々しさが、なめらかなアプリコットと華やかに響き合う「サンダルウッド & スパイスド アプリコット コロン」。その他クリスマス限定の香りのアイテムや、目を奪うホリデーパッケージに包まれたギフトアイテムなどが、クリスマスを華やかに彩ります。
◆第 1 弾 数量・期間限定
2025年10月17日（金） 公式オンラインショップ、一部店舗先行発売予定
2025年10月24日（金） 全国発売予定
30mL 12,430円 100mL 24,750円
サンダルウッド & スパイスド アプリコット コロン
夜のムードに包まれて。
温かみのあるサンダルウッドと芳醇なバニラが心を躍らせ、カルダモンの清々しさが、なめらかなアプリコットと華やかに響き合います。
30mL 12,430円 100mL 24,750円
オレンジ ビター コロン
冬を彩るカクテルをイメージしたコロン。
ジューシーで甘美なオレンジと、はじけるフレッシュなマンダリンの2つのシトラスの輝きをエッセンスに。
ピリッとビター なオレンジに、官能的なプルーンとリッチなサンダルウッド、最後にアンバーの魅惑的なベースノートが包み込みます。
100mL 24,750円
ミッドナイト ムスク & アンバー コロン
空が暗くなるころ、センシュアルなミッドナイト ムスクが、アンバーのぬくもりと戯れはじめる。
そこにジュニパーとマンダリンのきらめきが加わり、幻想的な香りの世界が広がります。
100mL 24,750円
ジンジャー ビスケット コロン
魅惑的なスパイス、ジンジャー、ナツメグ、シナモンのアクセントが、カラメルに溶け込みます。
香ばしくローストされたヘーゼルナッツと、バター風味豊かなさくさくのビスケット生地との絶妙なハーモニーに、 トンカビーンとバニラがあたたかさを添え、うっとりするような香りです。
各9mL 5本セット 16,940円
フレグラント フェスティブ コレクション
ホリデー気分を盛り上げてくれる、クリスマス限定の人気の香りが詰まったコレクションです。
今シーズンの香り、サンダルウッド & スパイスド アプリコットや、官能的なミッドナイト ムスク & アンバーをはじめ、5種類の季節の香りのコロンが楽しめます。
70,950円
アドベント カレンダー
ジョー マローン ロンドンのアドベントカレンダーが、カラフルで華やかなデザインで登場。クリスマスまでのカウントダウンが待ちきれないサプライズが詰まった25のセレクションの数々。デコラティブな引き出しの中には、時代を超えて愛されるコロン、ミニサイズのバス ＆ ボディの人気アイテム、さらに30mLのクリスマス限定のコロンまで隠れています。中身を楽しんだ後は、この素敵なボックスはジュエリーケースや小物入れ、クラフト用のお道具箱などとしてお使いいただけます。
◆第 2 弾 数量・期間限定
2025年11月7日（金） 公式オンラインショップ、一部店舗先行発売予定
2025年11月14日（金） 全国発売予定
各9mL 5本セット 16,940円
コロン コレクション
ジョー マローン ロンドンを代表する5種類の香りを揃えた華やかなコレクションがクリスマス限定ボックスで登場。
イングリッシュ ペアー & フリージア コロン
イングリッシュ ペアー & スイート ピー コロン
ウッド セージ & シー ソルト コロン
ピオニー & ブラッシュ スエード コロン
ネクタリン ブロッサム & ハニー コロン
各30mL 3本セット 13,200円
ハンド クリーム コレクション
ブランドを代表する人気の香りをミニサイズで楽しめる、ホリデー限定のハンド クリーム セット。爽やかな「ウッド セージ & シー ソルト」、華やかな「イングリッシュ ペアー & フリージア」、フレッシュな「ブラックベリー & ベイ」の3種を揃えました。持ち運びにも便利なサイズで、外出先や旅行先でもお気に入りの香りに包まれながらうるおいケアを。ご自身用にはもちろん、大切な方へのギフトにも最適です。
各7,920円
クラッカー
英国のクリスマスパーティーの定番アイテム、クリスマス クラッカー。ジョー マローン ロンドンで人気の香り3種類のアイテムが限定クラッカーに包まれて登場です。テーブルに並べてゲストをお迎えしてみては。きっとクリスマスの夜を一層華やかにしてくれるでしょう。ご自身へのご褒美に。また大切な方へのギフトにもおすすめです。単独でのご使用はもちろん、セント レイヤリング（香りの重ねづけ）でもお楽しみいただけます。
＊すべて税込価格
そのほかのクリスマス コレクションのラインナップはこちらから(https://www.jomalone.jp/christmas-gifts)
