今週末開催！ 茨城県最大規模のまちおこしフェス「IBARAKI DREAM LAND 2025」飲食店ラインナップ&コンテンツ決定!!
2025年10月16日
株式会社ADACHI HOUSE
報道関係者各位
茨城県最大規模のまちおこしフェス「IBARAKI DREAM LAND 2025」飲食店ラインナップ決定
のお知らせ！
2025年10月18日（土）・19日（日）の二日間、笠間芸術の森公園イベント広場にて開催される
「IBARAKI DREAM LAND 2025」において、出店する飲食店ラインナップが決定しました。
本フェスは、音楽・アート・体験・グルメなどを融合させた“茨城県最大規模のテーマパーク型ま
ちおこしフェス”。初開催で15,000人を動員した伝説を超え、今年は20,000人動員を目指します。
中学生まで無料、大人500円で楽しめ、園内では大道芸フェスやメリーゴーランド、気球、動物
園なども会場内に出現し、世代問わず楽しめるフェスになっております。
スカイランタンや花火大会も開催！
さらに今年は高校生たちによるハロウィン企画も開催いたします！
＜飲食ラインナップ一覧＞
◆ キッチンカー（23店舗）
- PONKEY（ブリトー）
- ADACHI HOUSE DRIVE IN（クレープ）
- 森の石窯パン屋さん（ホットドッグ）
- アトラスキッチン（蒸し牡蠣）
- ラムかなあ（からあげ）【19日のみ】
- Arthurめし（ジャークチキン）【19日のみ】
- ドラゴンラーメン（ラーメン）【18日のみ】
- そうめん専門 甚-JIN-（そうめん）
- Kissako+（カフェご飯）【19日のみ】
- KALTENA（フライドチキン）
- pizza sorriso（ピザ）
- ChronicBurger（ハンバーガー）【19日のみ】
- LAX STORE（ホットドッグ）
- CafeTruck Fika（コーヒー・モンブラン）【19日のみ】
- ALL RIGHT COFFEE（コーヒー・スイーツ）
- ALADDIN（ケバブ）【18日のみ】
- 旅するビストロ（常陸牛バーガー）
- Frifri（自家製フライドポテト）【18日のみ】
- KickyBowls（アサイーボウル）
- OPPO（アイスクリーム）
- ボリリアン（まぜそば）
- 栗乃薫（モンブラン）
- シャンドゥブレ（ガレット）【19日のみ】
◆ テントエリア（15店舗）
- 王府井酒家（焼小籠包）
- 大将（ルーローハン）
- 百香亭（からあげ・担々麺）
- 台湾お茶＆文化紹介（台湾茶）
- 台湾ワークショップ（子供向けワークショップ）
- 雪ミルク（かき氷）【19日のみ】
- ドット・エス（モンブラン）
- もっさん（焼き串）
- めぐみ食堂（ローストビーフ丼）
- くずし和食高山（たこ焼き・焼き鳥）
- 根元屋（常陸牛もつ鍋）
- かじま（カニコロッケ）【19日のみ】
- 鉄板焼き恵弐（博多もつ焼きそば）【19日のみ】
- 北茨城市（アンコウ鍋）【18日のみ】
- 朝日堂（焼き鳥）
◆ コンテナショップ
- 黒沢醤油（醤油ソフトクリーム）【両日】
【会社概要】
社名：株式会社ADACHI HOUSE（カブシキガイシャアダチハウス）
代表：安達勇人（代表取締役社長）
本社所在地：茨城県桜川市高幡71
サイトURL： https://adachiyuto.com/
設立年：2018年12月
事業内容：イベント、フェスの主催、企画、制作、カフェやファッションブランドのプロデュー
ス
＜報道関係者からのお問い合わせ先＞
株式会社ADACHI HOUSE
担当者名：篠崎（シノザキ） プロジェクトマネージャー
TEL：080-1068-5032
E-mail：info@adachihouse.com （メール）
または 公式サイトお問い合わせフォームへhttps://adachiyuto.com/mailform
IBARAKI DREAM LAND公式サイト
h"ps://ibaraki-dream-land.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331888&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331888&id=bodyimage2】
