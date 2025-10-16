「スマート・ハイウェイ市場、2023年の571 億ドルから 2032 年に2,795 億ドルへ-年平均成長率19.33％で加速」
スマート・ハイウェイ市場は、2023年の 571.0 十億米ドルから、2024年～2032年の予測期間で年平均成長率（CAGR）19.33％を記録し、2032年には 2,795.3 十億米ドルへと成長すると見込まれています。技術革新が交通インフラを迅速に変革しており、電気自動車の普及や交通効率を高めるニーズの増大が、この成長を後押ししています。政府が炭素排出の削減、安全性の向上、交通量の増加に対応する政策を強化する中で、スマート・ハイウェイは都市計画やインフラ整備の目玉として注目されるようになっています。
無料サンプルレポートを入手: " https://www.snsinsider.com/sample-request/3200 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331875&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
表示装置（ディスプレイ）別の区分
2023年時点で、表示装置市場ではデジタルサイネージが約50％の市場シェアを占めています。従来の標識とは異なり、電子画面を用いて交通状況、注意喚起、プロモーションなど多様な情報を提供できる点が強みです。リアルタイムデータ統合やコネクテッド車両の増加といった要素が、このセグメントの成長を後押ししています。特に Samsung や LG Electronics は、ハイウェイ沿いのインタラクティブ・キオスクや視認性に優れた大型表示ディスプレイなど、交通用途に特化した先進的なソリューションを提供しており、市場の牽引役になっています。
一方、可変メッセージサイン（VMS：Variable Message Signs）は、2024年～2032年の期間で最も高い CAGR を示すと予測されています。VMS は道路状況、事故情報、気象警報などをリアルタイムで更新できるため、ドライバーへの安全情報提供や交通流制御の改善に大きく寄与しています。Cubic Corporation や DynaTraffic などの企業が、交通管理システムと連動する VMS ソリューションを展開し、情報の正確性と即時性を強めています。
導入形態（デプロイメント）別の区分
クラウドベースのソリューションは、2023年時点でスマート・ハイウェイ市場の導入形態の中で約55％のシェアをもってトップに立っています。その理由は、スケーラビリティの高さ、コストの柔軟性、データアクセス性の改善などです。IoT デバイスやセンサーから得られるデータを中央で統合し、リアルタイム分析を行うことで交通信号や警告システムなどが動的に制御され、交通流動性や安全性が改善されます。Cisco をはじめとする企業が、このクラウドベース技術を活用して高度な交通制御を支えるシステムを提供しています。
それに対して、オンプレミス（現地設置型）の導入も、2024年から2032年にかけて急速な成長が見込まれます。データセキュリティやシステム運用の制御を重視する自治体や企業では、オンプレミス型のソリューションの優位性が高いためです。Siemens などは、高精度センサーやリアルタイム交通管理システムを用い、道路運営に直接関与する制御センターに設置するモデルを強化しています。
スマートハイウェイマーケットについて詳しく読む: " https://www.snsinsider.com/reports/smart-highways-market-3200 "
地域分析
北米では、2023年の市場で約 45％のシェアを占め、インフラの近代化や先進技術採用が進んでいます。たとえば、米国カリフォルニア州では交通信号のスマート化による渋滞の緩和、道路安全性の改善に力を入れており、持続可能性を重視する政策のもとで、ハイウェイシステムへの再生可能エネルギーの導入や電気自動車向け充電インフラの統合が進みつつあります。こうした実践的な取り組みと技術革新が、北米を市場成長の先導地域にしています。
無料サンプルレポートを入手: " https://www.snsinsider.com/sample-request/3200 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331875&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
表示装置（ディスプレイ）別の区分
2023年時点で、表示装置市場ではデジタルサイネージが約50％の市場シェアを占めています。従来の標識とは異なり、電子画面を用いて交通状況、注意喚起、プロモーションなど多様な情報を提供できる点が強みです。リアルタイムデータ統合やコネクテッド車両の増加といった要素が、このセグメントの成長を後押ししています。特に Samsung や LG Electronics は、ハイウェイ沿いのインタラクティブ・キオスクや視認性に優れた大型表示ディスプレイなど、交通用途に特化した先進的なソリューションを提供しており、市場の牽引役になっています。
一方、可変メッセージサイン（VMS：Variable Message Signs）は、2024年～2032年の期間で最も高い CAGR を示すと予測されています。VMS は道路状況、事故情報、気象警報などをリアルタイムで更新できるため、ドライバーへの安全情報提供や交通流制御の改善に大きく寄与しています。Cubic Corporation や DynaTraffic などの企業が、交通管理システムと連動する VMS ソリューションを展開し、情報の正確性と即時性を強めています。
導入形態（デプロイメント）別の区分
クラウドベースのソリューションは、2023年時点でスマート・ハイウェイ市場の導入形態の中で約55％のシェアをもってトップに立っています。その理由は、スケーラビリティの高さ、コストの柔軟性、データアクセス性の改善などです。IoT デバイスやセンサーから得られるデータを中央で統合し、リアルタイム分析を行うことで交通信号や警告システムなどが動的に制御され、交通流動性や安全性が改善されます。Cisco をはじめとする企業が、このクラウドベース技術を活用して高度な交通制御を支えるシステムを提供しています。
それに対して、オンプレミス（現地設置型）の導入も、2024年から2032年にかけて急速な成長が見込まれます。データセキュリティやシステム運用の制御を重視する自治体や企業では、オンプレミス型のソリューションの優位性が高いためです。Siemens などは、高精度センサーやリアルタイム交通管理システムを用い、道路運営に直接関与する制御センターに設置するモデルを強化しています。
スマートハイウェイマーケットについて詳しく読む: " https://www.snsinsider.com/reports/smart-highways-market-3200 "
地域分析
北米では、2023年の市場で約 45％のシェアを占め、インフラの近代化や先進技術採用が進んでいます。たとえば、米国カリフォルニア州では交通信号のスマート化による渋滞の緩和、道路安全性の改善に力を入れており、持続可能性を重視する政策のもとで、ハイウェイシステムへの再生可能エネルギーの導入や電気自動車向け充電インフラの統合が進みつつあります。こうした実践的な取り組みと技術革新が、北米を市場成長の先導地域にしています。