東京・府中発 ギターロックバンド kobore10月29日(水)にデジタルシングル「夜に焦がれて」のリリースが決定！

日本コロムビア株式会社

東京・府中発ギターロックバンド”kobore”が、新曲「夜に焦がれて」を10月29日(水)にデジタルリリースすることが決定し、ジャケット写真を公開した。

今楽曲は、koboreがこれまでにリリースをしている「ヨルノカタスミ」「夜に捕まえて」「夜空になりたくて」などの代表曲をはじめとした"夜"シリーズ最新作。 孤独な夜に寄り添うエモーショナルで切ないラブソングとなっている。

リリースに先駆けて、10月23日（木）にはFM802「RADIO∞INFINITY」(24:00～27:00)( https://funky802.com/infinity/ )にて初オンエアされるので、是非チェックしてほしい。

また、リリース発表に伴いApple Music、SpotifyにてPre-add/Pre-save(ライブラリ追加予約)も本日からスタート。

事前登録を行うと配信開始後に自身のライブラリに楽曲が自動で追加されるので、登録して配信を楽しみに待とう。

また、先日発表になったデジタルベストアルバムの収録楽曲を決めるファン投票の中間順位がkobore10周年特設サイトにて発表になった。

投票期間は11月3日(月)23:59までとなっているので奮って投票しよう。

なお、デジタルベストアルバムのリリース詳細は後日発表となるので続報を楽しみにしていてほしい。

11月1日には府中芸術の森劇場にて初のホールワンマンを開催するkobore。

ますます加速するその躍進から目が離せない。

＜リリース情報＞

2025.10.29 (Wed) Digital Release

「夜に焦がれて」

Pre-add/Pre-save：https://kobore.lnk.to/yorunikogarete

＜「夜に焦がれて」ラジオオンエア情報＞

10月23日（木）

FM802「RADIO∞INFINITY」(24:00～27:00)

DJ: ハタノユウスケ

番組HP： https://funky802.com/infinity/

＜kobore10周年特設サイト＞

URL：https://columbia.jp/kobore/

＜ホールワンマン情報＞

「kobore HALL ONEMAN～ヨルノカタスミ～」

2025年11月1日(土) 府中の森芸術劇場 ふるさとホール

open 16:30 / start 17:00

ticket \5,500(税込)

＜ミュージックビデオ＞

「リボーン」ミュージックビデオ

https://youtu.be/ZNOBc0OKTwk

「36.5」 (kobore x 映画「ココでのはなし」 Short Lyrics Video)

https://youtu.be/DrS5KqvHFgM

「ドーナツ」ミュージックビデオ

https://youtu.be/Y4Fba_u_3S0

「パーフェクトブルー」ミュージックビデオ

https://youtu.be/l1GC1GvfIpM

「STRAIGHT SONG」ミュージックビデオ

https://youtu.be/wWE6cXgjW8U

＜ライブ映像＞

テレキャスター(LIVE) -『kobore one man 2023「この夜を抱きしめてツアー」at Zepp Shinjuku,2023.07.08』

https://youtu.be/yjPsiUbLunc

この夜を抱きしめて(LIVE) -『kobore one man 2023「この夜を抱きしめてツアー」at Zepp Shinjuku,2023.07.08』

https://youtu.be/0SzZrFt4058

＜ディスコグラフィ＞

2024.11.27(水) Release

5th Album「FLARE」

初回限定生産盤【CD+メンバーイラストトレカ(全5種ランダム)+バンドロゴ3Dラバーフィギュア】：COCP-42398/税込\5,500

通常盤：COCP-42395/税込\3,300

<収録曲>

1. 熱狂

2. エール！

3. Don’t cry anymore

4. ためいき

5. ドーナツ

6. スウィートドリーム

7. BABY

8. メリーゴーランド

9. パノラマガール

10. KIDS

11. パーフェクトブルー

12. STRAIGHT SONG

13. 突然閃光少年少女

14. 36.5 ※映画「ココでのはなし」主題歌

15. リボーン

16. 愛が足りない ※CDのみ収録

配信URL：https://kobore.lnk.to/FLARE

■Profile

2015年結成。

2016年にリリースした demo CD「ヨルノカタスミ」をきっかけに、2017年ビクターロック祭りにO.A出演を果たすなど注目を集める中、同年2017年9月に1st mini album「アケユク ヨル ニ」をリリース、全国31ヶ所のツアーを行う。その後、休む事なくライブと音源制作を重ね2018年3月にはシングル「アフレル」をリリース、全国12ヶ所のツアーを行う。 そのわずか2ヶ月後の5月には 2nd mini album「ヨル ヲ ムカエニ」を リリース、タワレコ メンに選出される。

リリースツアーは全国53ヶ所にも及ぶロングツアーを行った。2019年1月にはキャリア初となる フルアルバム「零になって」をリリース、全国22ヶ所のツアーを行う。

ROCK IN JAPAN 2019 / MONSTER baSH 2019 / MURO FESTIVAL 2019 / FREEDOM NAGOYA 2019 など数々の大型フェスに初出演が決まる中、息をもつかせぬスピードで新作となる 1st EP「音楽の行方」のリリース、全国ツアー「ダイヤモンドTOUR2019」も開催し、年末にはFM802「RADIO CRAZY 2019」にも出演。

2020年8月に2nd full album「風景になって」でメジャーデビューし、全国35ヵ所をまわるツアーを開催。

2021年2～3月で全国8箇所をまわるワンマンツアー『kobore HARU ICHIBAN TOUR 2021』、6月～7月で9箇所をまわる対バンツアー『kobore「FULLTEN TOUR 2021」』、9月～11月で23箇所をまわる『koboreワンマンツアー2021「ZERO RANGE TOUR」』を開催。 2022年3月に3rd full album「Purple」をリリースし、全国29ヵ所をまわる「kobore『VIOLET TOUR 2022』」を開催。 10月にkoboreとしての初のアニメタイアップ曲となるフジテレビ系TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」エンディング主題歌「STRAWBERRY」をリリースし、同月に全国7ヵ所をまわる対バンツアー『kobore「HOWLING TOUR 2022」』を開催。

2023年3月に4th full album「HUG」をリリースし、同年5月に全国19箇所を巡った『kobore one man 2023「この夜を抱きしめてツアー」』を開催。

同年8～12月の5ヶ月に渡り、3年ぶりの対バン企画『FULLTEN』を地元・府中Flightにて開催。

2024年2～3月にかけて『FULLTEN』を東名阪福、7月には金沢・仙台・札幌で開催。さらに、同企画を10～11月に東京、名古屋、大阪の3都市で開催。

同年11月27日に5th full album「FLARE」をリリースし、翌年1月に全国12箇所を対バンで、全国9箇所をワンマンでまわるツアー「FLARE TOUR 2025」を開催。

2025年結成10周年を迎え、地元である府中の森芸術劇場にて初となるホール公演の開催を発表し、 チケットは既にSOLD OUT。

類まれなスピード感で急成長を続けるkoboreから目が離せない。

＜Information＞

Official HP / 有料コンテンツ「OCHIKOBORE」： http://kobore.jp

コロムビア特設サイト： https://columbia.jp/kobore/

X： https://twitter.com/kobore_official

Instagram： https://www.instagram.com/kobore_official/

YouTubeオフィシャルチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCC2aDE1uZAzG4mcYYWORfNA