株式会社四谷学院 採用サイトをリニューアル～「あなたはもっとずっとすごい。」をコンセプトに成長と可能性を体現
大学受験予備校を全国に展開する株式会社四谷学院（本社：東京都新宿区、代表取締役：植野治彦）は、10月1日に 採用サイトを全面リニューアルいたしました。新コンセプトは「あなたはもっとずっとすごい。」。採用市場の変化を背景に、四谷学院の理念や教育への想いを、よりリアルに、より共感をもって伝える構成に刷新しています。
■ リニューアルのポイント
□ 理念を知る
四谷学院の教育理念は「誰でも才能を持っている」。これを軸に、採用メッセージを再構築。四谷学院をつくる言葉【ヨツヤイムズ】として公開しました。
□ 仕事を知る
「才能を開花させた人たち」と銘打ち、社員のリアルな声や仕事のやりがいを伝えるインタビュー記事を多数掲載しました。各職種の業務内容・キャリアパスのほか、社員一人ひとりが感じる夜や学院の魅力にも触れていただけます。
□ 仕事環境を知る
自分らしい働き方をイメージできる構成・デザインに刷新しました。「四谷学院ってどんなステージ？」という質問に、社員一人ひとりが自分の言葉で答えています。
新サイトでは、四谷学院が大切にしてきた「人の可能性を信じる姿勢」を、採用活動の中でも丁寧に伝えることを目指しました。
教育現場で働くスタッフ一人ひとりの想いや成長ストーリーを通して、「あなたも誰かの可能性を伸ばす人になれる」というメッセージを発信しています。
■ 採用サイトはこちら
https://www.yotsuyagakuin.co.jp/
■ 会社概要
社名 ： 株式会社四谷学院
所在地 ： 東京都新宿区四谷1-10 四谷学院ビル
代表者 ： 代表取締役 植野 治彦
設立 ： 1974年8月
資本金 ： 1,000万円
売上高 ： 172億円（2023年3月期）
事業内容： 大学受験予備校・個別指導塾・通信講座開発 他
URL ：https://www.yotsuyagakuin.com/
■ 本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社四谷学院
TEL：0120-428255
