2031年に61.1億米ドル規模へ拡大する世界の手のひら静脈バイオメトリクス市場：年平均成長率21.5％で進化する非接触認証の新時代
手のひら静脈バイオメトリクスは、手のひら内部の静脈パターンを識別キーとして利用する、最も信頼性の高い生体認証技術の一つとして急速に注目を集めている。近赤外線を用いて皮膚の下に流れる静脈のパターンをスキャンし、登録データと照合することで個人を認証するこの技術は、非接触で高い精度を実現するという点で従来の指紋認証や虹彩認証を凌駕している。特に感染症リスクへの懸念が高まったパンデミック以降、公共機関、銀行、医療機関などにおいて衛生的かつセキュアな認証手段として採用が加速している。
2022年における世界市場規模は10.6億米ドルであったが、2031年には61.1億米ドルに達すると予測されており、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）は21.5％と極めて高い成長率が見込まれている。この成長の背景には、非接触型セキュリティ技術の需要拡大、スマートシティ開発、そして個人データ保護意識の高まりがある。
セキュリティとプライバシーの両立がもたらす社会的価値
手のひら静脈バイオメトリクスは、外部に露出しない生体情報を利用するため、偽造や不正コピーがほぼ不可能とされている。また、指紋認証のように直接的な接触が不要なため、利用者の心理的負担や衛生面での懸念も大幅に軽減される。特に医療現場や公共交通機関など、多数の人が共通のデバイスを操作する場面では、この非接触性が強みとなっている。
さらに、プライバシー保護の観点からも注目されている。静脈情報は体内に存在するため、外部からの盗取や追跡が困難であり、GDPR（一般データ保護規則）など国際的なデータ保護法にも適合しやすい特性を持つ。これにより、政府機関や銀行が導入する際にも、ユーザーの安心感を高める要素となっている。
銀行・医療・公共セクターでの導入拡大
近年、銀行・金融機関での本人認証において、手のひら静脈スキャナの採用が増加している。例えば、ATMやオンラインバンキングのログインシステムに静脈認証を統合することで、カードやPINコードを必要としない安全な取引環境が整備されている。医療分野では、患者の正確な本人確認や医療データの保護に活用されており、特に高齢者施設や電子カルテシステムでの導入が進んでいる。
公共セクターでは、空港の出入国管理、学校での出席管理、企業の入退室システムなど、幅広い分野で応用が拡大している。これらの導入は、手のひら静脈バイオメトリクスの信頼性と耐用性を裏付けるものであり、世界各国でスマート社会のインフラを支える基盤技術として位置づけられている。
技術革新が支える高精度化と高速化
この市場の急成長を牽引しているのは、センシング技術とAI解析の進化である。最新の近赤外線カメラとディープラーニングを組み合わせることで、わずかな静脈パターンの違いも高速かつ正確に識別できるようになった。さらに、クラウドベースの認証プラットフォームの登場により、複数の端末やシステム間でリアルタイムにデータを共有できるようになり、利便性とセキュリティが両立する新しい運用モデルが生まれている。
また、ウェアラブルデバイスやIoTセンサーとの統合も進行中であり、今後はスマートフォンやスマートウォッチを介した手のひら静脈認証が一般化する可能性がある。これにより、デジタルIDや電子決済、スマートホームアクセスなど、個人の生活全般にわたる利活用が期待されている。
