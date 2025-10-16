システイン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月09に「システイン市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。システインに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
システイン市場の概要
システイン市場に関する当社の調査レポートによると、システイン 市場規模は 2035 年に約620百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の システイン 市場規模は約423百万米ドルとなっています。システインに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、システイン市場シェアの拡大は、植物由来L-システインへの需要の急増によるものです。倫理的な懸念の高まりと、動物実験をしないビーガン製品への消費者のシフトにより、メーカーによるバイオ発酵法への投資が急増しています。植物由来セグメントの年平均成長率は8%を超えると予測されています。さらに、急成長を遂げる食品加工業界も、市場全体の拡大に大きな役割を果たしています。例えば、中国だけで市場シェアの35%を占めると予想されており、このリーダーシップはインスタントラーメンと業務用ベーカリーの生産拠点の大幅な成長に起因しています。
システインに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/cysteine-market/112914
システインに関する市場調査では、システインが世界中で重要な医薬品のリストに組み入れられることで市場シェアが拡大することが明らかになりました。これは、システインの治療効果と生化学的特性に由来しています。例えば、システインの摂取は、体内で最も強力な抗酸化物質であるグルタチオンの補充に役立ちます。さらに、脳機能、呼吸器系、生殖機能の問題もアミノ酸の助けを借りて治癒することができます。
しかし、原材料費と生産コストの高騰が今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。システイン生産に必要な最も重要な原材料は、人毛と動物の羽毛の2つですが、これらの価格は変動が激しく、製造コスト全体に悪影響を及ぼします。特に植物由来のアミノ酸の調達は、コストを大幅に増加させるため、大きな負担となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331834&id=bodyimage1】
システイン市場セグメンテーションの傾向分析
システイン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、システインの市場調査は、製造工程別、アプリケーション別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
システイン市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-112914
システイン市場は、最終用途産業別に基づいて、食品・食事療法、医薬品、化粧品、動物飼料、その他に分割されています。これらのセグメントのうち、食品・食事療法は、予測期間中に48.2%の市場シェアを占め、市場をリードすると予想されています。この市場シェア拡大の主な要因は、植物由来、天然、非遺伝子組み換え原料への需要の高まりであり、企業は発酵法を用いてシステイン生産量を増加させています。
