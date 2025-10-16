【無添加・国産100％ 美食弁当】「桜島どりのカレーチャップセット」を地元キャラ「ぐりぶー」と共演！代表自ら紹介
国産食材100％を使用し、ご当地ブランド食材を取り入れた献立を豊富に展開。簡単・美味しい・健康的な冷凍ミールキット「健幸ディナー」や「美食弁当」を全国宅配している「わんまいる」（運営：株式会社ファミリーネットワークシステムズ、本社：大阪市北区、代表取締役社長：堀田 茂、以下わんまいる）は、鹿児島県のPRキャラクター「ぐりぶー」とコラボレーション。鹿児島県食材を活用したメニューを、10月16日（木）12時よりYouTube公式チャンネルにて紹介いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331809&id=bodyimage1】
わんまいる代表自らが実食しながら、食品添加物無添加・国産食材100％にこだわった「美食弁当」を紹介するYouTube企画を7月より毎週配信しています。今回の第9弾では、各地の魅力発信を目的に、メイン食材にゆかりのあるご当地キャラクターと共演。鹿児島県産 銘柄鶏「桜島鶏」を使った「桜島どりのカレーチャップセット」を、鹿児島県のPRキャラクター「ぐりぶー」の被り物姿でお届けします。
「ぐりぶー」は、鹿児島が全国にほこるブランド「かごしま黒豚」と豊かな自然をイメージしてつくられたキャラクターです。
配信はこちら：
https://www.youtube.com/shorts/5AkXRlbAnt0
※10月16日（木） 12時より公開
◆桜島どりについて◆
。桜島どりは、種鶏→孵卵→肥育→処理・加工までの一貫生産体制を基本とした、鹿児島県産銘柄鶏です。平飼いで健康的に育てられていて、高タンパクで脂身が少なく、しっとりとした歯触りとジューシーな肉質が特徴です。
◆美食弁当の５つのこだわり◆
その（1） 安心・安全＝食材は国産１００％
日本全国を巡り、自分の目と舌で確認し納得した生産者や産地から買い付けています。特に野菜は毎朝福岡中央卸売市場経由で新鮮な生野菜を仕入れて洗浄、皮むきカットして調理するので新鮮そのもの。調味料も上白糖ではなくきび砂糖を使用し、醤油は無添加のものを使用する等優しい味になるように配慮しています。
その（2） 健康＝管理栄養士白井先生による監修
管理栄養士の白井瞳先生が栄養バランスを考えた一食主菜一品・副菜二品、平均的なカロリー300Kcal以下、塩分2.5g未満、糖質30g以下、合成保存料、合成着色料は添加せず（一部調味料に含まれている場合あり）作り立ての料理をトレーに盛り付けて急速冷凍して週五日分を日替わりメニューでお届けしています。
その（3） おいしさ＝社長自ら試食を繰り、納得した品だけを採用
23歳で居酒屋の店長に抜擢され、それ以来食に関わり40年。多くの商品開発を行って来た創業者である代表の堀田が自らが試食を繰り返し、納得した商品しか提供していません。
その（4） 品質=トレー容器の工夫・改善する事で冷凍とは思えない味覚を実現
わんまいるオリジナルレンジ袋同様に、解凍すると食材から出る水蒸気がトレー容器の中で循環して、解凍時の乾燥を防ぎ、余分な蒸気は特殊な蒸気口から外に出るため水っぽくもなりません。だから高温のレンジで解凍しても食材や料理が傷まずに冷凍とは思えない味覚を味わっていただけます。
その（5） 便利で経済的＝トレーのままレンジで解凍出来て・洗い物不要
トレー容器ごとレンジで簡単に出来ます。器に盛り付けなくてもそのまま食べられるので洗い物不要。材料から買って余らせたり、捨てたりする事がなく経済的。
離れて暮らす独り暮らしの子供さんや親御さんなどの仕送りとして安心してご利用いただけます。
