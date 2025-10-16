【アーカイブ配信スタート】AIで蘇る、日本の底力！「AI博覧会 Summer 2025」専門家による未来を変えるカンファレンスをアイスマイリーが公開！
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、 代表取締役：板羽晃司）は、2025年8月27日（水）・28日（木）の2日間にわたり実施した「AI博覧会 summer 2025」で行われたカンファレンスのアーカイブ配信を10月16日（木）より開始しました。
AIの専門家たちによる各種カンファレンスのアーカイブはチェック必須です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331760&id=bodyimage1】
本アーカイブ配信では、AI分野の第一線で活躍する専門家による講演をご視聴いただけます。日本の底力をAIで再構築するための鍵となる知見や、停滞する日本経済・社会に新たな風を吹き込むための未来の社会・経済を加速させるヒントが満載です。
AIの最新動向を把握したい方、当日ご来場いただけなかった方にとって、見逃せない内容となっております。ぜひこの機会にご視聴ください。
AI博覧会 アーカイブ一覧はこちら
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/webinar_category/aihakurankai/
AI博覧会 Summer 2025
「AI博覧会 Summer 2025」とは、2025年8月27日（水）・28日（木）の2日間、東京国際フォーラム ホールEにて実施したAI・人工知能に焦点を当てた最先端の展示会です。
2日間の総来場者数は、想定来場者数7,000名を大きく上回る10,294名となり、過去最大規模となった本イベントでは、100社・200製品以上の出展と50名以上のスピーカーによるカンファレンスを通じて、日本国内のAI業界関係者が一堂に会する活気あるイベントとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331760&id=bodyimage2】
展示エリアでは出展社ブースに多くの来場者が立ち寄り、AI活用の最前線に触れられる場となりました。来場者は実際のデモやソリューションを体験し、出展企業との商談や情報交換も活発に行われました。
また、両日で合計45のカンファレンスを実施。生成AIの最新動向から注目のAIエージェント、そして実務での業務改善や事業成長に直結する事例まで幅広いテーマが取り上げられ、各会場とも多くの参加者で賑わいました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331760&id=bodyimage3】
今回は、当日参加できなかった方や、AI分野の最新トピックをキャッチアップしたい方に向けて、カンファレンスのアーカイブプログラムを配信いたします。AIに関連する最新の情報を学ぶ絶好のチャンスですので、ぜひ視聴申込いただければと思います。
AI博覧会 アーカイブ一覧はこちら
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/webinar_category/aihakurankai/
※お申込みは1名様毎にお願いいたします。一度のお申込みで複数名のご視聴はできませんのでご了承ください。
AIエージェント博 by AI博覧会
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331760&id=bodyimage4】
2025年12月11日（木）～12日（金）に御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターにて「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催します。
AIエージェント博は、生成AIの次に注目されるAIエージェントに特化し、その実装フェーズの最新トレンドを最短でキャッチアップできる最先端の専門展示会です。
次世代AIの主役であるAIエージェントを一気に理解できるよう、業界リーダーや専門家による講演が実施されるほか、厳選された最先端企業や専門家が一堂に会し、展示、講演、デモンストレーションを通じて最前線の知見と具体的なソリューションを提供します。
