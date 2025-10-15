FRUITS ZIPPER、4thシングルCD表題曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」のMusic Videoを公開 おもちゃ箱のようなカラフルな世界で“はちゃめちゃ”に楽しむメンバーに注目！

アソビシステム株式会社

今年初開催された国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」で最優秀アイドルカルチャー楽曲賞を受賞し、8月にはデビュー3周年記念ライブをさいたまスーパーアリーナ スタジアムモードにて開催、2026年2月には初の東京ドーム公演開催が決定しているFRUITS ZIPPERの4thシングルCD『はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM』が本日2025年10月15日（水）に発売。表題曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」のMusic Videoが公開された。

【MV】FRUITS ZIPPER『はちゃめちゃわちゃライフ！』

https://youtu.be/FiTRogMY0Tc

TVアニメ『クレヨンしんちゃん』の新主題歌となった「はちゃめちゃわちゃライフ！」のMusic Videoは、CDジャケットに使用されたポップなセットで撮影された。映像では、メンバーがポップでユニークなダンスをしていたり、小さくなったり大きくなったりしたメンバーがおもちゃ箱のようなカラフルな世界で歌っていたり、”はちゃめちゃ”な演出が繰り広げられる。

本日公開されたMusic Videoの他にも、メンバーのKAWAII表情を収録したKAWAII FOCUS Videoの公開も予定されている。

さらに、全国のCD販売店では発売記念キャンペーンを実施中。タワーレコードでの衣装展示や、HMVでのコラボポスター掲示など、キャンペーンの詳細はFRUITS ZIPPER オフィシャルサイトでチェックしよう。

FRUITS ZIPPERは現在、グループ初となるアジアツアーを敢行中。先日台北公演を終え、11月には上海、ソウルでライブを開催予定だ。世界で活躍するFRUITS ZIPPERから目が離せない。

＜楽曲情報＞

FRUITS ZIPPER Digital Single「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」

配信日：2025年10月15日（水）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Hacha_Mecha_Wacha_Life_JAM

CD購入URL：https://lnk.to/FZ_4thSG_CD

初回限定盤 3,000円（税込）KLF_10021

01 はちゃめちゃわちゃライフ！

02 JAM

03 好き、お願い

04 ぴゅあいんざわーるど (Live from FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-)

クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤 1,800円（税込）KLF_10022

01 はちゃめちゃわちゃライフ！

02 JAM

03 好き、お願い

04 はちゃめちゃわちゃライフ！ -TV size-

通常盤 1,200円（税込）KLF_10023

01 はちゃめちゃわちゃライフ！

02 JAM

03 好き、お願い

店舗別特典などCD詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/52944

初回限定版

クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤

通常盤

クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤のジャケット素材をご使用の際は、下記コピーライトの併記をお願いいたします。

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

■シングルCD発売記念キャンペーン

詳細はこちら：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/58021

＜ライブ情報＞

■『FRUITS ZIPPER Road To TOKYO DOME ～はちゃめちゃわちゃライブ！～』

日程：10月4日（土）、5日（日）

会場：千葉県 幕張メッセ 国際展示場 ホール8

日程：2025年11月15日(土)、16日（日）

会場：大阪府 インテックス大阪 5号館

詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/55779

■『FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026』

日程：2026年2月1日（日）

会場：東京都 東京ドーム

時間：開場 15:00 / 開演 17:30

特設サイト：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/special_live_2026

＜アジアツアー情報＞

『FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 「We are FRUITS ZIPPER」』

2025年10月8日（水）台北 会場：Zepp New Taipei

2025年11月8日（土）上海 会場：久事・上海商城劇院

2025年11月9日（日）上海 会場：久事・上海商城劇院 ※追加公演

2025年11月29日（土）ソウル 会場： 光云大学 東海文化芸術館

詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/51924

＜FRUITS ZIPPER Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューしたアイドルグループ FRUITS ZIPPER。「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。

2022年4月に配信リリースした2ndシングル「わたしの一番かわいいところ」がTikTokでZ世代を中心に注目を集め、TikTok内での再生回数は約30億回、MVは6,300万再生を突破。

2023年9月に1st CDシングルとして「わたしの一番かわいいところ」をリリースし、Billboard JAPAN Top Singles Salesで3位を、オリコン週間シングルランキングで初登場4位を獲得。

2023年12月、日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞。

2024年5月には、グループの2周年を記念したワンマンライブを日本武道館にて2Days開催し、約24,000人を動員。秋には初のホールツアーを開催し、全国12都市15公演で約40,000人を動員した。12月には日本レコード大賞にて「NEW KAWAII」が優秀作品賞を受賞。

2025年には、MUSIC AWARDS JAPANにて「最優秀アイドルカルチャー楽曲賞」を獲得。同年5月に発売した3rdシングル「KawaiiってMagic」はオリコン週間シングルランキングでグループ史上初となる1位を獲得。

グループ3周年を記念したワンマンライブを神戸ワールド記念ホール、さいたまスーパーアリーナにて開催し約90,000人を動員。

2026年2月には、グループ最大規模となるの東京ドーム公演を開催する。

メンバーは月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルの7人。

Official site：https://fruitszipper.asobisystem.com/

X（Twitter）：https://twitter.com/fruits_zipper

Instagram：https://instagram.com/fruits_zipper

YouTube：https://www.youtube.com/@fruitszipper3040

TikTok：https://www.tiktok.com/@fruits_zipper

Facebook：https://www.facebook.com/FRUITSZIPPER/