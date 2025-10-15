FRUITS ZIPPER、4thシングルCD表題曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」のMusic Videoを公開 おもちゃ箱のようなカラフルな世界で“はちゃめちゃ”に楽しむメンバーに注目！
今年初開催された国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」で最優秀アイドルカルチャー楽曲賞を受賞し、8月にはデビュー3周年記念ライブをさいたまスーパーアリーナ スタジアムモードにて開催、2026年2月には初の東京ドーム公演開催が決定しているFRUITS ZIPPERの4thシングルCD『はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM』が本日2025年10月15日（水）に発売。表題曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」のMusic Videoが公開された。
【MV】FRUITS ZIPPER『はちゃめちゃわちゃライフ！』
https://youtu.be/FiTRogMY0Tc
TVアニメ『クレヨンしんちゃん』の新主題歌となった「はちゃめちゃわちゃライフ！」のMusic Videoは、CDジャケットに使用されたポップなセットで撮影された。映像では、メンバーがポップでユニークなダンスをしていたり、小さくなったり大きくなったりしたメンバーがおもちゃ箱のようなカラフルな世界で歌っていたり、”はちゃめちゃ”な演出が繰り広げられる。
本日公開されたMusic Videoの他にも、メンバーのKAWAII表情を収録したKAWAII FOCUS Videoの公開も予定されている。
さらに、全国のCD販売店では発売記念キャンペーンを実施中。タワーレコードでの衣装展示や、HMVでのコラボポスター掲示など、キャンペーンの詳細はFRUITS ZIPPER オフィシャルサイトでチェックしよう。
FRUITS ZIPPERは現在、グループ初となるアジアツアーを敢行中。先日台北公演を終え、11月には上海、ソウルでライブを開催予定だ。世界で活躍するFRUITS ZIPPERから目が離せない。
＜楽曲情報＞
FRUITS ZIPPER Digital Single「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」
配信日：2025年10月15日（水）
配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Hacha_Mecha_Wacha_Life_JAM
CD購入URL：https://lnk.to/FZ_4thSG_CD
初回限定盤 3,000円（税込）KLF_10021
01 はちゃめちゃわちゃライフ！
02 JAM
03 好き、お願い
04 ぴゅあいんざわーるど (Live from FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-)
クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤 1,800円（税込）KLF_10022
01 はちゃめちゃわちゃライフ！
02 JAM
03 好き、お願い
04 はちゃめちゃわちゃライフ！ -TV size-
通常盤 1,200円（税込）KLF_10023
01 はちゃめちゃわちゃライフ！
02 JAM
03 好き、お願い
店舗別特典などCD詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/52944
初回限定版
クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤
通常盤
クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤のジャケット素材をご使用の際は、下記コピーライトの併記をお願いいたします。
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
■シングルCD発売記念キャンペーン
詳細はこちら：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/58021
＜ライブ情報＞
■『FRUITS ZIPPER Road To TOKYO DOME ～はちゃめちゃわちゃライブ！～』
日程：10月4日（土）、5日（日）
会場：千葉県 幕張メッセ 国際展示場 ホール8
日程：2025年11月15日(土)、16日（日）
会場：大阪府 インテックス大阪 5号館
詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/55779
■『FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026』
日程：2026年2月1日（日）
会場：東京都 東京ドーム
時間：開場 15:00 / 開演 17:30
特設サイト：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/special_live_2026
＜アジアツアー情報＞
『FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 「We are FRUITS ZIPPER」』
2025年10月8日（水）台北 会場：Zepp New Taipei
2025年11月8日（土）上海 会場：久事・上海商城劇院
2025年11月9日（日）上海 会場：久事・上海商城劇院 ※追加公演
2025年11月29日（土）ソウル 会場： 光云大学 東海文化芸術館
詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/51924
＜FRUITS ZIPPER Profile＞
アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューしたアイドルグループ FRUITS ZIPPER。「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。
2022年4月に配信リリースした2ndシングル「わたしの一番かわいいところ」がTikTokでZ世代を中心に注目を集め、TikTok内での再生回数は約30億回、MVは6,300万再生を突破。
2023年9月に1st CDシングルとして「わたしの一番かわいいところ」をリリースし、Billboard JAPAN Top Singles Salesで3位を、オリコン週間シングルランキングで初登場4位を獲得。
2023年12月、日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞。
2024年5月には、グループの2周年を記念したワンマンライブを日本武道館にて2Days開催し、約24,000人を動員。秋には初のホールツアーを開催し、全国12都市15公演で約40,000人を動員した。12月には日本レコード大賞にて「NEW KAWAII」が優秀作品賞を受賞。
2025年には、MUSIC AWARDS JAPANにて「最優秀アイドルカルチャー楽曲賞」を獲得。同年5月に発売した3rdシングル「KawaiiってMagic」はオリコン週間シングルランキングでグループ史上初となる1位を獲得。
グループ3周年を記念したワンマンライブを神戸ワールド記念ホール、さいたまスーパーアリーナにて開催し約90,000人を動員。
2026年2月には、グループ最大規模となるの東京ドーム公演を開催する。
メンバーは月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルの7人。
Official site：https://fruitszipper.asobisystem.com/
X（Twitter）：https://twitter.com/fruits_zipper
Instagram：https://instagram.com/fruits_zipper
YouTube：https://www.youtube.com/@fruitszipper3040
TikTok：https://www.tiktok.com/@fruits_zipper
Facebook：https://www.facebook.com/FRUITSZIPPER/