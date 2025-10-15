CEATEC × Japan Mobility Show コラボステージにVML代表の山下が登壇

Virtual Motorsport Lab株式会社

自動運転・制御系エンジニア育成事業を展開するVirtual Motorsport Lab Inc.（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役 山下洋樹、以下 VML）は、2025年10月16日（水）に開催されるCEATEC × Japan Mobility Show コラボステージ「デジタル変革が加速させるモビリティ産業の未来」に、代表の山下洋樹が登壇することをお知らせいたします。

本イベントは2部構成で実施され、第1部では開催が目前に迫ったJapan Mobility Show 2025の見どころを紹介。 第2部では「デジタル変革が加速させるモビリティ産業の未来」をテーマに、スタートアップ3社の取り組みと業界の展望を語るクロストークを展開します。

【登壇概要】

セッション名：CEATEC × Japan Mobility Show コラボステージ「デジタル変革が加速させるモビリティ産業の未来」

日時：2025年10月16日（水）11:45-12:45

会場：幕張メッセ 展示ホール6 NGPステージ（NS）

セッションID：NS-32

セッション情報：最新情報に関してはCEATEC2025公式サイト(https://www.ceatec.com/ja/conference/detail.html?id=3287&utm_source=chatgpt.com)をご確認ください

【登壇者プロフィール】

山下 洋樹 ／ Virtual Motorsport Lab Inc. 代表取締役

自動車メーカーの自動運転開発部門を経て、欧州の自動車レース現場において車両システムおよびデータ解析エンジニアとしても活躍。Toyota Gazoo Racing Europe GmbHでは、世界ラリー選手権 (WRC) の2年連続のタイトル獲得に貢献。「技術者育成とテクノロジーの社会実装を実現するレース」の構築を目指してVMLを創業。この経験を基に自動運転レース形式のシミュレーターを活用した自動運転・制御系エンジニアの育成事業を推進。

【会社概要】

会社名：Virtual Motorsport Lab Inc.（略称：VML）

所在地：大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12

設立：2022年5月

代表者：代表取締役 山下 洋樹

事業内容：レース形式のシミュレータを活用した自動運転・制御系エンジニア育成事業 (自動運転 / 車両制御 / AI）

導入実績：自動車メーカー、サプライヤー、大学など

Japan Mobility Show2025出展期間：11/2 (土) ~ 11/5 (水)

会社HP：https://vml-racing.com