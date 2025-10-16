スマートフォンをプロ仕様のモニターに変える：Hollyland、軽量制作向けVcoreを発表





深圳（中国）、2025年10月15日 /PRNewswire/ -- Hollylandは、「軽量」な撮影体験に革命を起こす画期的なワイヤレス・ビデオ伝送システム、Vcoreを正式に発売しました。利便性と携帯性を重視して設計されたVcoreは、シームレスなワイヤレス・ビデオ伝送と高度なソフトウェア機能を多数提供しながら、スマートフォンをカメラ・モニターに変えます。



「エントリーレベルのユーザーとセミプロのクリエイターを対象としたVcoreは、デジタル・ストーリーテリングに革新的な飛躍をもたらします」と、HollylandのR＆Dマネージメント・センターCTO、Dave Liu氏は述べています。「プロフェッショナルなモニタリング、ワイヤレス伝送、インテリジェントなソフトウェアを、スマートフォンを活用したエコシステムにシームレスに統合することで、ワークフローを簡素化するだけでなく、クリエイターがどこにいてもすべてを確認し、作成できるようにします。」

オールインワン設計を採用したVcoreは、プロフェッショナルなモニタリングを簡素化します。カメラをHDMI経由で接続し、スマートフォンをUSB-C経由で接続することで、ユーザーはHollyViewアプリにアクセスし、毎秒30フレームでリアルタイムの4Kビデオをモニターできます。この機能により、クリエイターはショットを正確かつ便利に監視できます。VcoreはAndroidとiOSの両方のシステムと互換性があり、Pyroシリーズの受信機とシームレスに統合され、強力なマルチデバイス監視オプションを提供します。このシステムは、1つの送信機と4つの受信機の構成をサポートし、5 GHz周波数で信号を送信し、最大350フィート（100メートル）の範囲をカバーし、約65ミリ秒の超低遅延を維持します。

Vcoreはモニタリングだけでなく、撮影から編集、伝送までワークフロー全体を最適化します。H.264コーデックを使用して60 fpsで1080pの驚異的な画質で録画できるため、効率的なポストプロダクションに最適です。Vcoreはカメラのフレーム・レートとタイムコードを自動的に検出し、Premiere ProやDaVinci Resolveなどの編集ソフトウェアでシームレスなプロキシ・ファイル・リンクを可能にします。プロキシ・ファイルがMP4形式で記録され、埋め込まれたタイムコードが内部SDカードに保存されるため、信頼性の高いバックアップ・オプションを活用できます。

さらに、リンクされたモバイル・デバイスは、HollyViewアプリを通じてMP4形式での同期録画を自動的に開始できるため、即座にソーシャルで共有したり、すばやく編集することができ、ペースの速い撮影に最適です。高解像度の画像転送の場合、VcoreはUSB経由でカメラに接続し、RAWやJPEGなどの非圧縮画像ファイルをキャプチャします。これらのファイルは、HollyViewアプリを通じてモバイル・デバイスに、Capture Oneプラグインを通じてmacOSにワイヤレスでリアルタイムに送信されます。

HollyViewアプリは、セットでの録画中にクリップにリアルタイムで名前を付けたりタグ付けしたりできるようにすることで、ユーザー・エクスペリエンスをさらに向上させます。重要なのは、モバイルと送信機の映像は同じデフォルトのファイル名プレフィックスを共有し、ソース・カメラのファイルに合わせてカスタマイズできることです。Vcoreは最大1080p、60 fpsでの録画をサポートしているため、ユーザーは映像をモバイル編集ソフトウェアに簡単にインポートして、インテリジェントに整理できます。分割画面で比較しながら映像を確認し、お気に入りを即座にマークし、システムがクリップを分類されたフォルダーに自動的に分類できるようにすることで、クリエイターが検索に費やす時間を減らし、イノベーションに多くの時間を費やすことができるようになります。

これらの機能に加えて、Vcoreは、リモート・カメラ・コントロール、ライブ・ストリーミング機能、グリーン・スクリーン効果用のリアルタイム・クロマ・キー・アルゴリズムなど、独自の機能マトリックスでも際立っています。これらの差別化された機能により、ユーザーはコンテンツ作成プロセスを向上させ、新しい創造的な可能性を探求できるようになります。

Vcoreの発売により、Hollylandは軽量製品の作成に新たな視点をもたらします。核となる「あなたのスマートフォン。あなたのモニター（Your Phone. Your Monitor.）」というアイデアは、モバイル時代のイノベーションを推進し、生産性ツールを再定義するというブランドの一貫した意欲を強調しています。

Vcoreの詳細については、https://www.hollyland.com/product/vcoreをご覧ください

（日本語リリース：クライアント提供）

