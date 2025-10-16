がん・難病・統合医療の架け橋となる新資格 「veggy × メディカルコーディネーター」認定講座 無料説明会を2026年1月に初開催！
医療と生活をつなぐ“命の伴走者”を育てる新資格講座
2026年1月24日（土）・25日（日）10:30～11:30 無料説明会スタート
株式会社はつが（本社：東京都中央区、代表取締役：服部秀幹）は、医療と生活の架け橋となる次世代型支援者「メディカルコーディネーター」の認定講座を2026年1月より本格開講いたします。これに先立ち、2026年1月24日（土）・25日（日）に、一般の方向け無料説明会を初開催いたします。
■ 背景：選択肢が多すぎる時代の「命のナビゲーター」が必要とされています
現代医療は日進月歩の進化を遂げる一方で、がんや難病と診断された多くの患者や家族が「何を信じて選べばいいのか」と悩み、医療情報の波に飲み込まれています。
「標準治療」「代替療法」「統合医療」「再生医療」などの多様な選択肢が存在する今、必要とされているのは、中立的な立場から医師と患者をつなぎ、“納得できる医療”を支援する第三者の存在です。
■ メディカルコーディネーターとは？
本講座で認定される「メディカルコーディネーター」は、医療現場の業務調整を行う従来の“医療コーディネーター”とは異なり、患者や家族の立場に寄り添い、医療・食・生活・心理などを包括的に理解して「命の選択を支える伴走者」として活動する新しい支援者像です。
●がん・難病・慢性疾患などへの支援
●セカンド・サードオピニオン支援
●自然療法や代替医療の橋渡し
●医師との連携、治療選択の整理
●家族・生活・心の支援
＜解説動画＞
「メディカルコーディネーター」の役割と資格講座
https://youtu.be/6N9JKC5-Bj8
■無料説明会の詳細
【開催日時】
2026年1月24日（土）10:30～11:30
2026年1月25日（日）10:30～11:30
【会場】
Well Being GINZA（東京都中央区銀座4-11-7 第二上原ビル5F）
https://3rd-doctors.com/
【内容】
●メディカルコーディネーターとは何か？
●講座の内容・受講方法・取得後の活用法
●実際の医療連携事例
●質問・交流タイムあり
【参加費】無料（事前申込制）
■主催団体・認定機関について
講座名：veggy × メディカルコーディネーター 講座
https://medical-coordinator.jp
受講形式：eラーニング（講義動画）＋ 実践講座（銀座会場）
受講料：92,000円（税込） ※教材費・認定証発行費込み
開講時期：2026年1月開始
開催地：Well Being GINZA（東京都中央区 銀座4-11-7 第二上原ビル5F）
アクセス：地下鉄「東銀座駅」徒歩1分
主催／運営
株式会社はつが
https://hatsuga-corp.jp/
Well Being GINZA
https://3rd-doctors.com
認定機関：一般社団法人 日本複合医療臨床研究会
https://j-cmc.org/
協力：キラジェンヌ株式会社
https://kirasienne.com/
■講座の特長（2026年1月開講）
●eラーニング＋実践講座のハイブリッド学習形式
●一般生活者・セラピスト・保険営業・福祉職なども受講可能
●再就職・副業・地域活動などに活用できる“横断型資格”
●雑誌『veggy』との連携で発信や講演などの活動チャンスも
●2026年は先着100名限定キャンペーン価格：65,000円（税込）
■申込方法
下記の申込フォームより、希望日程を選んでお申し込みください。
[説明会申込フォームURL]
https://setsumeikai.medical-coordinator.jp/
■会社概要
称号：株式会社はつが
本社：東京都新宿区下落合1-8-9 菅原ビル1F
代表：代表取締役社長 服部 秀幹
設立：2012年1月5日
事業内容 ：発芽玄米炊飯器、健康食品、美容・健康関連商品、生活雑貨・日用品の販売など
HP：https://hatsuga-corp.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331530&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331530&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331530&id=bodyimage3】
