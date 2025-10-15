大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsakaCitySC、2025season第11節！vsデューミラン大阪 、10月18日（土）13:00キックオフ｜大阪府社会人サッカー・プラチナリーグ

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。

2025年10月18日（土）13:00より、Osaka City SCが2025 season第11節となる大阪府社会人サッカー・プラチナリーグでデューミラン大阪と対戦いたします。

試合詳細

昨年は、大阪府社会人リーグ1部にて全勝優勝を果たし、今シーズンよりプラチナリーグにて関西サッカーリーグ2部への昇格を懸けて戦います。

日時

2025年10月5日（日）19:10 キックオフ

会場

J-GREEN堺 天然芝

住所：〒590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町145

入場料

観戦無料

デューミラン大阪戦に向けて

2025年シーズン、Osaka City SCはプラチナリーグ優勝と関西2部昇格という次なるステージを目指し、全力で戦っています。リーグ戦もいよいよ終盤を迎え、第11節ではデューミラン大阪との重要な一戦が控えています。

当日は100名を超える方々が会場に応援に駆けつける予定で、クラブにとって非常に大きな後押しとなります。

クラブの未来を懸けたこの試合に、ぜひサポーターの皆さま、スポンサーの皆さまの熱い応援をよろしくお願いいたします。