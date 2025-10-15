大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsakaCitySC、2025season第11節！vsデューミラン大阪 、10月18日（土）13:00キックオフ｜大阪府社会人サッカー・プラチナリーグ
株式会社RAXUS Osaka City SC
平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。
2025年シーズン、Osaka City SCはプラチナリーグ優勝と関西2部昇格という次なるステージを目指し、全力で戦っています。リーグ戦もいよいよ終盤を迎え、第11節ではデューミラン大阪との重要な一戦が控えています。
2025年10月18日（土）13:00より、Osaka City SCが2025 season第11節となる大阪府社会人サッカー・プラチナリーグでデューミラン大阪と対戦いたします。
試合詳細
昨年は、大阪府社会人リーグ1部にて全勝優勝を果たし、今シーズンよりプラチナリーグにて関西サッカーリーグ2部への昇格を懸けて戦います。
日時
2025年10月5日（日）19:10 キックオフ
会場
J-GREEN堺 天然芝
住所：〒590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町145
入場料
観戦無料
デューミラン大阪戦に向けて
当日は100名を超える方々が会場に応援に駆けつける予定で、クラブにとって非常に大きな後押しとなります。
クラブの未来を懸けたこの試合に、ぜひサポーターの皆さま、スポンサーの皆さまの熱い応援をよろしくお願いいたします。