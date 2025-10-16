NABR、IUCNの決定に関する声明

ワシントン, 2025年10月16日 /PRNewswire/ -- 国際自然保護連合（IUCN）は2025年10月9日、カニクイ（「LTM」）ザル（学名：Macaca fascicularis）の保全状況について、「絶滅危惧種」の分類を維持する決定を発表しました。





今回のIUCNによる最新の決定は、全米生物医学研究協会（NABR）が2023年に提出した、IUCNによる保全状況の判定に異議を唱える請願に続くものです。NABRの請願は、IUCNが保全状況の判定根拠として採用してきたHansenらによるレビューが、既存の科学的データを誤って解釈していることを示しています。1 NABRの請願に関する詳細情報は、www.nabr.org でご覧いただけます。

Hank Jenkins博士によってIUCNに提出された別の請願では、Hansenらの著者が利益相反を有しており、IUCNによるさらなる調査が必要であると主張しています。そのような利益相反が実際に存在するのか、またはIUCNのレビュー著者が開示または忌避を要する利益相反を有しているのかは明らかではありません。

2024年10月7日、米国魚類野生生物局（以下「同局」）は、擁護団体によって提出された「LTM」ザルを絶滅危惧種法（以下「ESA」）の対象に加えるよう求める請願を却下しました。この請願には、IUCNに提出されたものと同一の情報が含まれており、それがIUCNによる現行の評価の根拠となっています。同局はこの請願を却下する際、「当該請願は、個体群または種全体への影響を裏付ける信頼に足る情報を提示していない」と述べました。カニクイザルを米国絶滅危惧種法の対象として指定する請願に関する同局の調査結果の全文は、連邦官報に掲載されており、こちらからご覧いただけます：「LTM_Petition.pdf」世界のいかなる政府も「LTM」ザルを絶滅危惧種とはみなしていません。査読付きの科学論文によると、IUCNによる最新の判定およびその判定に用いられた情報には欠陥があり、科学的根拠に乏しいことが示されています。2

「NABRの科学的審査チームは、IUCNが提示された科学的情報を客観的に検討しなかったことに失望しています」と、世界的に著名な科学者であり、NABRの科学的審査チームのメンバーでもあるRay Hilborn博士は述べています。

「個体数の推移に関するデータの欠如や、既存データの誤った解釈は、IUCNがこの判定に至るまでに用いた科学的手法に対して重大な疑問を投げかけます」と、Hilborn博士は付け加えました。

「LTM」ザルは、生理学的および遺伝的に人間と高い類似性を持つことから、生物医学研究の分野で世界的に広く利用されています。最も多く使用されている処方薬20品目のうち5品目は、カニクイザルの協力によって開発されました。「LTM」ザルを用いた研究は、再生医療、免疫学、がん研究、ワクチン開発、薬理学の発展、さらには新型コロナウイルスワクチンの開発において極めて重要な役割を果たしてきました。3 米国国立衛生研究所（NIH）は最近、「LTM」ザルが生物医学研究を実施する上で極めて重要であることを確認するレビューを発表しました。

「圧倒的な科学的証拠があるにもかかわらず、IUCNが動物愛護活動家からの圧力に屈し、『LTM』ザルを危機的状況にあると示唆したことは極めて遺憾です」と、NABR会長のMatthew R. Bailey氏は述べています。「入手可能な科学的情報は、この種が危機的状況にないことを明確に示しており、実際には複数の国で侵略的外来種とみなされています。IUCNが同時に、この種を世界で最も侵略的な種の一つとしながら、絶滅の危機にあると主張するのは理解に苦しみます。NABRは今後も、公衆衛生と科学的プロセスの健全性を守るために、政策立案者および一般市民への啓発活動を継続していきます。」

「世界の侵略的外来種ワースト100」という刊行物によると、「LTM」ザルはIUCNによって「侵略的外来種」として認定されています。4

「LTM」ザルの保全状況およびPETAによる政府プログラムへの関与は、2024年9月に開催された米国下院監視委員会の公聴会において取り上げられました。この公聴会では、証人らが、PETAおよび他の動物保護団体が政治的目的のために、民間団体や外国政府に対する政府の調査に不当な影響を及ぼそうとしたと証言しました。

全米生物医学研究協会について

1979年に設立されたNABRは、生物医学研究、教育および試験における動物の人道的利用を推進する健全な公共政策の確立に専念する、唯一の501(c)(6)非営利団体です。会員には、340以上の大学、医学部、獣医学部、教育病院、製薬・バイオテクノロジー企業、患者団体、および学会・専門職業協会が含まれ、世界のヒトと動物の健康を促進するために、人道的で責任ある動物研究に依拠しています。詳細は www.nabr.org にてご覧いただけます。

