「がん患者支援のプロフェッショナル」を育成する新資格、2026年1月開講へ veggy × メディカルコーディネーター講座 医療と生活をつなぐ“第三の支援者”の育成プログラムが始動
株式会社はつが（本社：東京都新宿区下落合1-8-9 菅原ビル1F、代表取締役：服部 秀幹）は、お客様の美容と健康に役立つサービスを提供し、「人生を豊かにするきっかけ（＝発芽）を創出する」ことを企業理念に掲げ、健康食品・美容健康関連商品の開発や啓発活動を行ってまいりました。
このたび当社は、医療と生活をつなぐ“第三の支援者”を育成する認定資格「メディカルコーディネーター」講座を、2026年1月より開講いたします。本資格は、がんや難病、介護など医療に関わる多くの方々が直面する「治療と生活の間の不安」や「選択の迷い」に寄り添う新しい支援人材の育成を目的としたものです。
本講座の監修・認定は、統合医療・複合的アプローチによる臨床研究を実践してきた一般社団法人 日本複合医療臨床研究会が担当し、信頼性の高い資格制度として社会に根づかせていきます。
さらに、オーガニックやウェルビーイング領域で高い支持を集める雑誌『veggy』（発行：キラジェンヌ株式会社）が本資格の公式サポーターとして参画し、受講者の社会的な発信機会やネットワーク形成を支援してまいります。
本資格の開講により、医療従事者に限らず、保険・福祉・美容・カウンセリング・自然療法・教育など多様な現場で「医療と生活をつなぐ伴走支援者」として活躍できる人材が日本各地に広がることを目指します。
■「メディカルコーディネーター」とは
がん・難病時代に求められる、医療と暮らしをつなぐ“第三の支援者”
年間100万人以上が「がん」と診断される日本において、患者や家族は「標準医療」や「統合医療」など多様な治療選択肢の中で迷い、医師の説明だけでは不安を拭いきれない場面が増えています。そのような状況で求められるのが、医療制度を理解しつつ、生活者の視点で情報を翻訳し、治療の選択を支援する存在
――それが、「メディカルコーディネーター」です。
本講座で育成するメディカルコーディネーターは、次のような支援者像を目指します：
●情報翻訳者
医療制度や治療法、代替療法の内容などを、生活者の言葉でわかりやすく伝える。
●中立的ナビゲーター
標準治療・統合医療・自然療法・心理支援など、幅広い選択肢を客観的に提示し、本人の価値観に寄り添って整理する。
●命の伴走者
医師や専門職と連携しながら、患者や家族に寄り添い、治療だけでなく“どう生きるか”という視点まで支える。
がんや慢性疾患、希少疾患、コロナ後遺症など、医療の“隙間”に立たされる人々の心と選択に寄り添う、新たな支援の形です。病院の外にいて、信頼をもって相談できる“第三の支援者”
――それが、「メディカルコーディネーター」です。
■講座の特長
●統合医療・自然療法・心理学・食事療法などを体系的に学べるeラーニング＋実践講座形式
●標準医療を尊重しつつ、治療選択の幅を支える“横断型スキル”
●がんや介護の経験を活かしたセカンドキャリアや、信頼ある副業にも最適
●看護師・保険営業・セラピスト・福祉職・インフルエンサーなど、多様な立場から受講可能
■雑誌『veggy』が公式サポーターに就任
「暮らしの中の医療支援」を広げる協働へ
オーガニック・ウェルビーイングなライフスタイルを提唱してきた雑誌『veggy』（発行：キラジェンヌ株式会社）は、「医療と生活をつなぐ支援者」の理念に賛同し、公式サポーターとして講座を応援しています。
このたび当社は、医療と生活をつなぐ“第三の支援者”を育成する認定資格「メディカルコーディネーター」講座を、2026年1月より開講いたします。本資格は、がんや難病、介護など医療に関わる多くの方々が直面する「治療と生活の間の不安」や「選択の迷い」に寄り添う新しい支援人材の育成を目的としたものです。
本講座の監修・認定は、統合医療・複合的アプローチによる臨床研究を実践してきた一般社団法人 日本複合医療臨床研究会が担当し、信頼性の高い資格制度として社会に根づかせていきます。
さらに、オーガニックやウェルビーイング領域で高い支持を集める雑誌『veggy』（発行：キラジェンヌ株式会社）が本資格の公式サポーターとして参画し、受講者の社会的な発信機会やネットワーク形成を支援してまいります。
本資格の開講により、医療従事者に限らず、保険・福祉・美容・カウンセリング・自然療法・教育など多様な現場で「医療と生活をつなぐ伴走支援者」として活躍できる人材が日本各地に広がることを目指します。
■「メディカルコーディネーター」とは
がん・難病時代に求められる、医療と暮らしをつなぐ“第三の支援者”
年間100万人以上が「がん」と診断される日本において、患者や家族は「標準医療」や「統合医療」など多様な治療選択肢の中で迷い、医師の説明だけでは不安を拭いきれない場面が増えています。そのような状況で求められるのが、医療制度を理解しつつ、生活者の視点で情報を翻訳し、治療の選択を支援する存在
――それが、「メディカルコーディネーター」です。
本講座で育成するメディカルコーディネーターは、次のような支援者像を目指します：
●情報翻訳者
医療制度や治療法、代替療法の内容などを、生活者の言葉でわかりやすく伝える。
●中立的ナビゲーター
標準治療・統合医療・自然療法・心理支援など、幅広い選択肢を客観的に提示し、本人の価値観に寄り添って整理する。
●命の伴走者
医師や専門職と連携しながら、患者や家族に寄り添い、治療だけでなく“どう生きるか”という視点まで支える。
がんや慢性疾患、希少疾患、コロナ後遺症など、医療の“隙間”に立たされる人々の心と選択に寄り添う、新たな支援の形です。病院の外にいて、信頼をもって相談できる“第三の支援者”
――それが、「メディカルコーディネーター」です。
■講座の特長
●統合医療・自然療法・心理学・食事療法などを体系的に学べるeラーニング＋実践講座形式
●標準医療を尊重しつつ、治療選択の幅を支える“横断型スキル”
●がんや介護の経験を活かしたセカンドキャリアや、信頼ある副業にも最適
●看護師・保険営業・セラピスト・福祉職・インフルエンサーなど、多様な立場から受講可能
■雑誌『veggy』が公式サポーターに就任
「暮らしの中の医療支援」を広げる協働へ
オーガニック・ウェルビーイングなライフスタイルを提唱してきた雑誌『veggy』（発行：キラジェンヌ株式会社）は、「医療と生活をつなぐ支援者」の理念に賛同し、公式サポーターとして講座を応援しています。