日本アクチュアリー会2024年度IT優秀論文の情報処理学会誌への採録
一般社団法人 情報処理学会（本部：東京都千代田区、会長：萩谷昌己）と公益社団法人 日本アクチュアリー会（事務局：東京都中央区、理事長：渡部仁）は、両会会員のITに関する情報共有／情報発信を目的とした提携を行っています。
本年度は「保険業界における真の崖～みんなを救う翼（マイグレーション）」（住友生命保険相互会社 山根綾介氏，高橋秀徳氏，朝日生命保険相互会社 髙木悟氏，大同生命保険株式会社 三室勇人氏，井上紗希氏，ニッセイ情報テクノロジー株式会社 藤本春香氏）を2025年11月号の情報処理学会 会誌デジタルプラクティスコーナーに採録いたします。本論文は、以下のサイトからどなたでも無料でご覧いただけます。
会誌デジタルプラクティスコーナー Vol.66 No.11 （Nov. 2025）（2025年10月15日発行）
https://www.ipsj.or.jp/dp/contents/publication/64/DP64-U07.html
情報処理学会と日本アクチュアリー会は今後も協力関係を継続・強化し、学会・業界全体に広く向けて実務現場における「現場の技術知見」を社会全体で共有することで、学術・産業の技術発展や人材の育成に貢献してまいります。
[本件に関するお問い合わせ先]
一般社団法人 情報処理学会 デジタルプラクティス担当
東京都千代田区神田小川町3丁目2-1 CIRCLES神田小川町6F
TEL:03-3518-8371 FAX:03-3518-8375 Email: editdp@ipsj.or.jp
https://www.ipsj.or.jp
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
