アシスト ソリューション研究会 優秀分科会活動論文の情報処理学会誌への採録
一般社団法人 情報処理学会（本部：東京都千代田区、会長：萩谷昌己）と株式会社アシストが主催するアシスト ソリューション研究会（事務局：東京都千代田区）は、IT技術者の育成およびICTに関する情報共有／情報発信を目的とした企業実践論文の提携を2022年より開始しています。
本年度は、アシスト ソリューション研究会において2023年度「分科会成果報告書」全国第一位を受賞されたDXとデザイン思考分科会の論文「DX推進を指向したデザイン思考ハンドブックの開発－デザイン思考の具体的・実践的な活用方法の検討－」（株式会社PALTAC 坂本 光氏、アビームシステムズ株式会社 十田 宗匡氏、株式会社フジシール 淺田 和氏、象印マホービン株式会社 野村 裕氏、広島ガス株式会社 渡上 尚彦氏）を2025年11月号の情報処理学会 会誌デジタルプラクティスコーナーに採録いたします。本論文は、以下のサイトからどなたでも無料でご覧いただけます。
会誌「情報処理」Vol.66 No.11（2025年10月15日発行）デジタルプラクティスコーナー
https://www.ipsj.or.jp/dp/contents/publication/64/DP64-U05.html
情報処理学会とアシスト ソリューション研究会は今後も協力関係を継続・強化し、学会・業界全体に広く向けて実務現場における「現場の技術知見」を社会全体で共有することで、学術・産業の技術発展や人材の育成に貢献してまいります。
[本件に関するお問い合わせ]
一般社団法人 情報処理学会 デジタルプラクティス担当
東京都千代田区神田小川町3丁目2-1 CIRCLES神田小川町6F
TEL:03-3518-8371 FAX:03-3518-8375 Email: editdp@ipsj.or.jp
https://www.ipsj.or.jp
アシスト ソリューション研究会
株式会社アシスト ソリューション研究会事務局：寺田、長田
東京都千代田区九段北4-2-1
TEL:03-5276-5850 Email: sol_web@ashisuto.co.jp
問い合わせURL：https://www.ashisuto.co.jp/solution-studygroup/
＜本件に関する報道関係からのお問い合わせ＞
一般社団法人 情報処理学会 デジタルプラクティス担当
東京都千代田区神田小川町3丁目2-1 CIRCLES神田小川町6F
TEL:03-3518-8371 FAX:03-3518-8375 Email: editdp@ipsj.or.jp
https://www.ipsj.or.jp
株式会社アシスト 広報担当：曽根原、吉田
TEL：03-5276-5850
問い合わせURL：https://www.ashisuto.co.jp/corporate/contact/press_room/
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
