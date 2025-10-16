Alvarez & Marsal日本に進出― 6名のマネージング・ディレクターを迎えサービス提供体制を強化

差別化されたコンサルティングサービスへの需要拡大を受け、東京・大阪にオフィスを開設

東京・大阪, 2025年10月16日 /PRNewswire/ -- 世界有数のプロフェッショナルサービスファームであるAlvarez & Marsal（以下「A&M」）は、日本での事業展開を正式に開始し、東京および大阪にオフィスを開設しました。日本での事業展開にあたり、A&Mは業界を代表するファームで豊富な実績を持つマネージング・ディレクター6名を含む14名の体制を整えました。今回の「A&M Japan」設立は、アジアの主要金融ハブにおけるA&Mのプレゼンス拡大の一貫であり、日本市場における多様化したコンサルティングサービスへのニーズの高まりに応えるものです。

A&Mは40年以上にわたり、経営改善、事業再編及びアドバイザリー分野において確かな実績を築いてきました。A&M Japanは、まずM&A関連実務に深い知見を持つ専門チームを立ち上げて事業を開始し、国内外の財務・会計・税務・コーポレートファイナンスの分野で専門的なサービスを提供します。今後は、事業再編およびバリューアップ分野のニーズに応えるべく、体制をさらに拡充していく予定です。

A&M Japanの設立に際し、グローバルトランザクションアドバイザリーグループ（Global TAG）の日本代表としてマネージング・ディレクターの野中大作が東京オフィスに参画します。野中は直近までデロイトトーマツファイナンシャル アドバイザリー合同会社でパートナーを務め、プライベートエクイティ部門の責任者として活躍してきました。約20年にわたる日本市場でのプライベートエクイティおよび事業会社向けアドバイザリーの実績を有しています。今後は、Global TAGの日本におけるサービスライン拡充を主導するとともに、アジアおよびその他の主要市場におけるクロスボーダー取引を推し進めていきます。東京オフィスには、同じくデロイトでパートナーを務めた松田鉄平がマネージング・ディレクターとして参画する他、デロイトおよびPwCでの経験を有するスタッフが東京および大阪オフィスに加わります。

国内外の多国籍企業による日本での事業拡大が進む中、税務アドバイザリーへの需要も高まっています。これに対応するため、A&M Japanの税務部門を統括するマネージング・ディレクターとして、EYの元パートナーで30年超の経験を有し、金融サービス分野における国際税務の第一人者である須藤一郎が東京オフィスに参画します。須藤はアジア全域に広がるA&Mの税務専門家ネットワークの一員として日本における税務専門家チームを率います。さらに、EY での経験を有するマネージング・ディレクターの宇野嘉晃、デロイトでの経験を有し、A&M JapanのM&A税務サービス部門統括を務めるマネージング・ディレクターの服部孝一も参画し、体制を支えます。

また、A&M Japanのコーポレートファイナンス部門には、デロイトでの経験を有する昆毅がマネージング・ディレクターとして参画します。昆は野村證券で25年の経験を有し、EYおよびIR Japanでも要職を務めてきました。

これら創設メンバーは、A&Mのグローバルな連携体制に基づくビジネスモデルを日本市場に展開し、リーダーシップ、実行力、そして成果をフォーカスしたサービスを提供していきます。

A&M共同創業者兼共同CEOのブライアン・マーサルは、今回の日本進出について次のように述べています。

「日本のビジネス環境では、事業再編、事業売却、クロスボーダーM&Aの動きが活発化しており、グローバルな視点と高度なローカル専門性を兼ね備えた、価値創出に注力する新しいタイプのコンサルティングファームが求められています。A&Mはまさにそのような存在です。日本進出は当社にとってのマイルストーンであると同時に、従来の価値創出の方法に囚われない当社のようなコンサルティングファームが、既存のプレイヤーが提供してこなかったサービスを日本市場のクライアントに提供する好機でもあります。創業以来、A&Mはクライアントニーズに応じて当社の経験が活かせる市場へ進出してきました。世界有数の経済大国である日本は、アジアにおける当社の事業展開を支える次の重要拠点です。当社のグローバルな連携体制とローカルな専門性を融合し、監査上の独立性に縛られない立場から、多様で成果重視の価値を日本のクライアントに提供していきます。」

A&MのGlobal TAGのマネージング・ディレクター兼グローバルプラクティスリーダーであり、日本での事業展開を統括するポール・アヴェルサーノは次のように述べています。

「日本のコンサルティング業界では再編が進んでおり、A&Mのような従来の方法に囚われないビジネスモデルが、クライアントの多様なニーズに応える存在として求められています。今回の創設メンバーは、クライアント中心の高品質なサービスを提供してきた実績を持ち、起業家精神と価値創出への強いコミットメントを共有する、まさに当社の人材戦略を体現するプロフェッショナルです。グローバルネットワークの支援を受けたこのチームにより、A&Mは日本市場において最も有力なコンサルティングファームとしての地位を確立します。」

Global TAG日本代表の野中は次のように述べています。

「グローバルのベストプラクティスと日本市場の専門性を融合させ、持続可能で強固な事業基盤を築くという私たちの志は、A&Mのグローバルネットワークによって支えられています。多様な業界における深い知見、オペレーショナル・エクセレンスおよびシニアメンバー主導のクライアント対応体制を通じて、クライアントにとって高付加価値のソリューションを提供します。A&Mのグローバルカルチャーを根付かせながら、日本市場における専門性をさらに深めることで、日本企業、プライベート・エクイティ、グローバル企業にとって信頼されるアドバイザーとなることを目指します。」

