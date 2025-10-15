【ルイ・ヴィトン】スポーツシーンを遊び心溢れるプリントで表現した新作メンズレザーグッズが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンより、スポーツシーンを遊び心溢れるプリントで表現した新作メンズレザーグッズが登場。

クラシックなカードケース、ウォレット、パスポートカバーに、空から捉えたミニチュアのスポーツシーンを、遊び心溢れるディーブブルーの屋外バスケットボールコートや、夕焼けの光に照らされたピンクカラーのスケートパークなどのプリントで表現しています。

カラフルなモノグラム・キャンバスを使用した、「オーガナイザー・ドゥ ポッシュ」。小ぶりながらも機能的で、3つのカードスロットや5つの内ポケット、背面のフラットポケットを備え、デイリーに活躍する大胆かつスポーティなアイテム。

製品名：カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ

価格：71,500円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 7.5 x H 11.1 x D 1 cm

カラフルなモノグラム・キャンバスを使用した、「ポルト カルト・ダブル」。デザインの題材とリアルな描写が、このクラシカルなアイテムに遊び心をプラス。レザーのライニングが施された内装には、4つのカードスロットと小物類を収納できるセンターポケットを備えています。

製品名：カードケース ポルト カルト・ダブル

価格：64,900円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 11 x H 7 x D 1.5 cm

モノグラム・キャンバスを使用した「ポルトフォイユ・スレンダー」。控えめなモノグラム・パターンが背景の色合いに溶け込み、フォトリアリスティックなイメージを際立たせます。内装には8つのカードスロットと紙幣用コンパートメントが付属。

製品名：ポルトフォイユ・スレンダー

価格：86,900円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 11 x H 8.5 x D 2 cm

モノグラム・キャンバスに、動きのある若々しいエネルギーを湛えた「クーヴェルテュール・パスポール」。旅に個性を添えるデザインで、パスポートをしっかりと収納できる他、4つのカードスロットとフラットポケットを備え、定番のアクセサリーに楽しく表情豊かなひねりを加えています。

製品名：パスポートカバー クーヴェルテュール・パスポール

価格：69,300円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 10 x H 14 x D 2.5 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。