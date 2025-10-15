【英会話】1回15分でリスニング力強化！毎週火曜開催！無料セミナー「クリスのランチタイム英会話【リスニング入門編】【英文理解度編】」
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2025年11月の毎週火曜日に、クリエイティブ業界で働く方々を対象に、ランチタイムの15分でリスニング力を鍛える無料のオンラインセミナー「クリスのランチタイム英会話【リスニング入門編】【英文理解度編】」を開催します。
昨今、クリエイティブ業界においてもグローバル化は一層進み、制作の現場やプロジェクトで海外クリエイターと仕事をする機会が増えつつあります。そのような状況の中、C&R社ではクリエイターの方がより気軽に英語に触れられる機会を提供すべく、ランチタイムを活用して英語を学べるセミナーを開催しています。本シリーズでは「楽しみながら英語を学ぶ」をテーマに、リスニング力・リーディング力アップをめざします。
講師を務めるのは、日本在住歴約30年で、現在はC&R社で語学事業のマネジメントを担当するChris Larimore。毎週火曜日、ランチをしながら耳を傾けるだけでもOKです。12時15分からは「この日、何の日！？」をテーマにセミナーを開催する週の中から1日を取り上げ、その日に起きた過去の出来事や記念日などを比較的簡単な単語を使って紹介します。また、12時45分からは、2週間前に行われた前述のセミナーで題材となった英文に関するクイズを通して英会話を学びます。
英語は繰り返し聞くことで少しずつ耳が慣れていきます。英語を学びたいと思っていた方や業務で必要に迫られている方、海外進出を検討中の方など、ご興味をお持ちの方はぜひお気軽にご参加ください！
≪こんな方におすすめ≫
・学生時代以降、英語に触れる機会がなかった方
・周りに海外クリエイターが増えてきたけれど、話すきっかけがつかめない方
・今度こそ、英語の勉強を続けたいと思っている方
・社内に外国人スタッフが増えてきたと感じている方
・海外のクリエイターや企業と仕事をしてみたい方 等
＜【リスニング入門編】で扱うテーマ＞
11月4日（火）「ツタンカーメン王の墓がハワード・カーターによって発見された日（The day King Tutankhamun’s tomb was discovered by Howard Carter）」
11月11日（火）「レオナルド・ディカプリオの誕生日（Leonardo DiCaprio’s Birthday）」
11月18日（火）「ミッキーマウス誕生日（Mickey Mouse’s Birthday）」
11月25日（火）「11/27感謝祭 (Thanksgiving)」
＜【英文理解度編】で扱うテーマ＞
【11月4日（火）に題材となる英文を扱うテーマ】
10/21（火）【この日、何の日！？】バック・トゥ・ザ・フューチャーの記念日（Back to the Future Movie Day）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165339/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165339/?rls)
【11月11日（火）に題材となる英文を扱うテーマ】
10/28（火）【この日、何の日！？】ハロウィン（Halloween）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165342/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165342/?rls)
【11月18日（火）に題材となる英文を扱うテーマ】
11/4（火）【この日、何の日！？】ツタンカーメン王の墓がハワード・カーターによって発見された日（The day King Tutankhamun’s tomb was discovered by Howard Carter）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166138/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166138/?rls)
【11月25日（火）に題材となる英文を扱うテーマ】
11/11（火）【この日、何の日！？】レオナルド・ディカプリオの誕生日（Leonardo DiCaprio’s Birthday）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166142/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166142/?rls)
【この日、何の日！？】クリスのランチタイム英会話【リスニング入門編】クイズに答えながら楽しく学ぼう！ ～クリスのランチタイム英語【英文理解度編】～
■日時
【リスニング入門編】
2025年11月4日（火）12：15～12：30
2025年11月11日（火）12：15～12：30
2025年11月18日（火）12：15～12：30
2025年11月25日（火）12：15～12：30
【英文理解度編】
2025年11月4日（火）12：45～13：00
2025年11月11日（火）12：45～13：00
2025年11月18日（火）12：45～13：00
2025年11月25日（火）12：45～13：00
※終了時間は前後する場合がございます。ご了承ください。
■場所
オンライン（Zoom）
■登壇者
Chris Larimore
クリーク・アンド・リバー社
プロフェッショナルエデュケーションセンター
アーカンソー州ヘンドリックス大学、英文学学士号
ミシシッピ大学、ミシシッピ州、英文学修士号
グローバル言語企業に20年間勤務。企業向け、大学向け、子供向け、TOEICなどあらゆるクラスを担当。現在は、クリーク・アンド・リバー社で日本人向けの英語教育、外国人向けの日本語教育を中心とした語学事業のマネジメントを担当。アメリカ出身、約30年前に来日し、東京の下町に在住、妻、息子、娘、そしてペットのカメ2匹と暮らす。アメリカンフットボール、クラフトビール、日本の歴史、近所のお祭りが好き!
■受講料
無料
■対象
・クリエイティブに携わるすべての方
・ビジネス英語に興味がある方
・英語（英単語）を学びたい方
・英語のリスニング力を鍛えたい方
■定員
各回30名
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
PEC事務局「クリスのランチタイム英会話」担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
【クリーク・アンド・リバー社とは】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンスCXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。
