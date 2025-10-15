がん患者さんの実体験を経験できるボードゲーム「がんノート JOURNEY」 【2025年度グッドデザイン賞を受賞】

NPO法人がんノート

NPO法人がんノート（所在地：東京都／代表理事：岸田徹）が開発した「がんノートJOURNEY～がん患者追体験型ボードゲーム～」が、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。

本ボードゲームは、がん患者の実体験をもとに設計されたボードゲームで、がんに対する社会課題への理解を促す新しい教育・啓発デザインとして高く評価されました。

がんノートJOURNEYとは

がんノートJOURNEY~がん患者追体験型ボードゲーム~

「がんノートJOURNEY」は、がんを経験していない人が、がん患者としての人生を“追体験”できる人生ゲーム形式のボードゲームです。

プレイヤーは診断、治療、仕事、家族関係などに関する選択を行いながら、がん患者が直面する現実を模擬体験します。これにより、がんに対する理解を深めるだけでなく、自身の価値観や人生における優先順位を見つめ直すきっかけにもなります。

開発には約2年を要し、がん患者や医療従事者の実体験をベースに、専門家の監修を受けながら制作しました。

がんノートJOURNEYボードゲームプレイの様子

本ボードゲームは、すでに多くの製薬会社や保険会社、一般企業の社員研修での活用も始まっており、一般市民、参加するイベントでも実施され多数の共感と高評価を得ています。

今回の受賞を通じて、がんを「特別なもの」ではなく「自分ごと」として捉える社会の実現を目指す本アプローチの意義が改めて認められました。

今後も、地方自治体などでの活用も決定するなど、企業や教育機関、地域コミュニティでの活用を広げ、治療や仕事など、がんと共生できる社会の実現、啓発活動を行ってまいります。

受賞コメント

がんノートJOURNEYカード例と進め方代表理事 岸田徹

がんは今や、二人に一人が経験すると言われる病気です。

それでも、多くの人にとって「自分ごと」として考える機会はまだ少ないのが現状です。

私たちは10年間、「どうすれば、がんを自分のこととして感じてもらえるか」を模索してきました。

そしてたどり着いたのが、このボードゲーム「がんノートJOURNEY」という形です。

ボードゲームをプレイしながら自然に“がん”について知り、周囲と語り合うことで、がんと向き合う本人だけでなく、家族や職場、そして社会全体の理解を深めるきっかけになることを願っています。

そして、このゲームには、400名を超えるがん経験者の声が反映されています。

がんを経験していない人が「もし自分だったら」と想像することで、誰もが理解し支え合える社会に近づく――その第一歩になればと思っています。

さいごに、開発に協力くださった患者さん、医療従事者、そして支えてくださったすべての方々に感謝申し上げます。

審査委員の評価

がん患者の実体験をもとに、ボードゲーム形式で追体験できる仕組みをつくり出した点が高く評価された。

プレイヤーは患者となって治療や就労、家族との関係といった選択を重ねることで、知識としてではなく実感を伴って「もし自分ががんになったら」を考えることができる。

重く語られがちなテーマを、参加型で自然に話し合える場へと変えるデザインは独創的である。

がんに対する理解を深めるだけでなく、人生や価値観を見つめ直すきっかけを提供するツールとして、教育や啓発活動の幅広い場面で活用が期待される。

団体概要

NPO法人がんノート（代表理事：岸田 徹）は、がん経験者の“リアルな情報や声”を社会に届けることを目的に、2014年に設立された非営利団体です。

インタビュー形式で患者自身が語る体験談をYouTubeやイベントを通して発信し、がんに関する一歩踏み込んだ情報を誰もが得られることを目指しています。

主な活動内容

１）YouTube配信：「がんノート」チャンネルにて、がん経験者や家族、医療者へのインタビューを定期的に配信（登録者数 約2.6万人、総再生数777万回超）※2025年10月15日時点



２）講演/研修/授業：全国各地で小学校、中学校、高校、大学などの教育機関・製薬企業や保険会社、製造業やサービス業などの一般企業、地方自治体向けの講演や研修、授業を実施



３）情報発信・啓発活動：ウェブサイト・SNS等を通じて、科学的根拠に基づくがん情報や患者側の一歩踏み込んだ情報などをわかりやすく発信

実績

NHK、日本テレビ、フジテレビ、TBS、テレビ東京、朝日新聞、日経新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞などにて、がんノートを紹介いただきました。

グッドデザイン賞とは

1957年に創設されたグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザイン賞で優れたデザインを通じて社会や暮らしをより良くすることを目的としています。そして賞は製品、建築、ソフトウェア、システム、サービスなど、私たちを取りまくさまざまなものごとに贈られます。

受賞のシンボルである「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

（グッドデザイン賞 公式サイト：https://www.g-mark.org/）

お問い合わせ

NPO法人がんノートのホームページ「お問い合わせ」からお願いいたします。

ホームページ：https://gannote.com

お問い合わせ先：https://gannote.com/contact(https://gannote.com/contact/)