10/16（木）・23（木）【初回無料】定期セミナー＆瞑想｜RayLa 癒し×浄化× 宇宙ヒーリング メディテーション 開催
株式会社Ray・Qualia
※進行により多少前後する場合があります。
ご参加はこちらから :
https://20251016-rayla.peatix.com/
👩💼 講師プロフィール 昭島レイラ（あきしま れいら）
株式会社Ray.Qualia 代表取締役
オーストラリア政府認定ビューティーセラピスト
これまで延べ10万人以上の人生に寄り添い、
♀️ 開催概要（株式会社Ray.Qualia）
レイラメディテーションとは
誰もが持つ7つのチャクラを活性化し、心と身体、意識の調和を促す瞑想法です。
脳の研究データやエネルギー理論を基に、潜在意識に働きかけながら思考・感情・行動のバランスを整え、現実を穏やかに変化させていきます。
月1～2回の定期瞑想会では、その時期に必要な気づきを得る時間を提供し、日常に活かせるセルフケアとして多くの方に支持されています。
（初回は無料で体験いただけます）
イベント概要
10月16日／23日（木）20:00～22:00（Zoom開催）
テーマ：「人生の転換期を生きるための心の整え方」～潜在意識の覚醒をうながす～
20:00～ 講義「潜在意識の覚醒」（約1時間）
21:00～ 宇宙ヒーリング瞑想（約1時間）
・潜在意識の書き換え
・チャクラ調整と脳の活性化
22:00前後 （高次のメッセージをおひとりおひとりにお届けします）
※進行により多少前後する場合があります。
参加費：初回無料 2回目以降は有料
詳細お申込みはこちらより
イベントサイトＰeatix よりお申込みいただけます↓
https://20251016-rayla.peatix.com/
ご参加はこちらから :
https://20251016-rayla.peatix.com/
👩💼 講師プロフィール 昭島レイラ（あきしま れいら）
株式会社Ray.Qualia 代表取締役
一般社団法人 Rayla Eternal Beauty Association 主宰
オーストラリア政府認定ビューティーセラピスト
フランス・リンパドレナージュ／アロマテラピー認定講師
A.JESTHE認定エステティシャン
これまで延べ10万人以上の人生に寄り添い、
意識・健康・愛・経済の好転を導くヒーリングを多数行っている。
瞑想とチャクラ調整を融合させた「RayLaメディテーション」を提唱。