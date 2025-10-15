善通寺市、IT×職業体験イベントで未来の担い手を育成

ベーシックグループ株式会社

香川県善通寺市（市長：辻村修）と、ベーシックグループ株式会社（代表取締役：張遠舟、所在地：東京都港区）は、若者の地域外流出という課題解決を目指す新たな地域創生プロジェクト『ITひろば ゼンジョブタウン』を2025年10月19日より3ヶ月連続で開催します。

ITひろばは、単発のITイベントで終わらせず、市民一人ひとりの「やりたい」を実現できるコミュニティを地域に根付かせることを目的とした、長期的なまちづくり構想です。

イベント名： ITひろば ゼンジョブタウン

開催日時：

- DAY1 2025年10月19日（日） 9:30～16:00

- DAY2 2025年11月16日（日） 9:30～16:00

- DAY3 2025年12月21日（日） 9:30～16:00

会場： 善通寺市役所 4F

主催： 善通寺市 政策課 × ベーシックグループ株式会社

キャッチコピー： やりたいが、芽吹くまち。

特設サイト：http(https://it-hiroba.net/)s://it-hiroba.net/(https://it-hiroba.net/%E4%B8%BB%E3%81%AA%E5%86%85%E5%AE%B9%EF%BC%9A-)

主な内容：

- 自由参加ブース： AI似顔絵、ドローン撮影体験、動画制作体験、名刺作成など

- 予約参加ブース： Googleスプレッドシート講座、自動化デジタル活用講座、Webデザイン講座

ITひろばの特長

今後の展望

- 「行政主導」から「市民が主役」への移行を目指す未来構想『ITひろば』が目指すゴールは、イベントをきっかけに生まれたコミュニティが、行政の手を離れても自走し、新たな活動やビジネスを次々と生み出していくことです。- Step 1 行政がきっかけを創る- Step 2 市民が運営の主役になる- Step 3 コミュニティが完全に自走する目指すのは、行政主導のイベントから脱却し、学生、社会人、企業、行政など、多様な人々が主体的に関わるコミュニティを醸成すること 。そして、そのコミュニティを「挑戦が評価される土壌」へと育て、新たなビジネスや活動が生まれるエコシステムを構築することです 。- 未来の働き方を体験できる多彩なコンテンツITひろばの初年度のコンセプトは「IT×職業体験」とし、予約不要の「自由参加ブース」と、専門スキルを学べる「予約参加ブース」で構成されます。ドローン撮影 、AI似顔絵メーカー 、ショート動画制作 など、子どもから大人まで楽しめる最先端の職業体験が可能です。また、予約制講座ではGoogleスプレッドシート活用術など、実践的なデジタルスキルを提供します。- ITは、未来を創るための「道具」初年度のイベントはドローン操縦、AIでの似顔絵作成、ショート動画制作など、子どもたちが目を輝かせる最先端のテクノロジー体験を用意しました。しかし、ITはあくまできっかけです。ITひろばが本当に提供したいのは、「これ、面白いかも」「自分にもできるかも」という「挑戦のタネ」を見つける体験です。

『ITひろば』は、この3回の開催を皮切りに、善通寺市の「“やってみたい”が集まる拠点」となることを目指します 。将来的には、この場所から新たな起業やプロジェクトが生まれ、市民一人ひとりの「やりたい」をあきらめないまちを実現することで 、若者が定着し、躍動する未来を創造していきます。

ベーシックグループ株式会社

【会社概要】

運営会社名： ベーシックグループ株式会社

本社所在地： 東京都港区南青山2-2-15

代表取締役社長： 張 遠舟

資本金： 911万円

設立： 2017年7月7日

URL： https://www.basikgroup.co.jp/