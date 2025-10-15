¼î¶Ì¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¶Ë¾å¤Î¥·¥ó¥¬ー¤¬²Î¤¦¡¡»êÊ¡¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃÂÀ¸¡£Âè1²ó¤ÏyukaDD,SNARE COVER,Moto(CROWN HEAD),FYURA ¤¬¶¥±é
²»³Ú¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¥«¥ÐーÆ°²è¤Ï¡¡À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤¬¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡¡²Î¾§¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÈ´¤¤ó¤Ç¤¿Ì¥ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¡¥Û¥ó¥â¥Î¤Î¡Ö²ÎÎÏ¡×¤ò¤â¤Ã¤¿¥·¥ó¥¬ー¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¿Íµ¤¤Î¥«¥Ðー¥½¥ó¥°Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¡¥ì¥¢¤Ê¡¡¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
yukaDD
Îø°¦¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î½÷²¦¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¡¡yukaDD¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Üー¥«¥ëÎÏ¤È¡¡¤½¤Î¾ì¤ÎÃ¯¤ò¤âÌ¥Î»¤¹¤ë[²ÎÎÏ]¤ÇÏÃÂêµÞ¾å¾º¡£¥«¥ÐーÆ°²è¤ÎÁª¶Ê¤â¶Ã¤¯¤Ù¤Éý¹¤µ¤Ç¡¡¤¹¤Ù¤Æ¼«¿È¤Î¸ÄÀ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¥Õ¥í¥¦¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¥ë¤Ç¡¡ÍÎ³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¡£
SNARE COVER
»¥ËÚºß½»¤Î¿ÀÈëÇÉ¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¡SNARE COVER¡Ê¥¹¥Í¥¢¥«¥Ðー¡Ë¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ¶ÎÃ¤Ç¿¼±ó¤ÊºîÉ÷¤¬¡¡Ç®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¡¥«¥Ðー¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¡¡Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëPOPS¡¡²ÎÍØ¤¬Ãæ¿´¡£
»Ï¤á¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¤TikTok¤Ç¤Ï¡¡¡Ö¤´¤á¤ó¤Í...¡×¡Ê¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ë¤¬42ËüºÆÀ¸¡¡¡Ö±Ê±ó¤Ë¡×¡Ê¥´¥¹¥Ú¥éー¥º¡Ë5ËüºÆÀ¸¤Ê¤É¡¡¥¨¥ë¥ÀーÁØ¤Ë¤â¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¡¼ã¤¤¥ê¥¹¥Êー¤Î¿´¤Ë¤â»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Moto(CROWN HEAD)
º£Ç¯½Õ¡¡·ëÀ®¤·¤Æ¤¹¤°¥á¥¸¥ãー·ÀÌó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¼çÂê²ÎÃ´Åö¤È¡¡×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿CROWN HEAD¤Î¥Üー¥«¥ë¡¡Moto¤Ï¡¡¥Ç¥Ó¥åーÄ¾¸å¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶ÄÅ·¤Î·ÐÎò¡£¤¿¤À¡¡²»³Ú°¦¤Ï¶¯¤¯¡¢¥½¥í¤Ç¤ÎÃÆ¤¸ì¤êÆ°²è¤ÏÄê´üÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¡¥Ùー¥·¥¹¥È¤Ç¥Üー¥«¥ë¤âÃ´Åö¤¹¤ëLumel¤È¤Î¤«¤±¤¢¤¤¤Ç¡¡ÀäÌ¯¤ÊÍÎ³Ú¤ÈJ-POP¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¡¥é¥¤¥Ö¤Î¸«¤»¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
FYURA
FYURA¤ÏNiina¡¢Vivyy¡¢LUNA¡¢k2¡¢Yuki¡¢yuzu¡¢6¿Í¤Î¥êー¥É¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Ê¤ëÊ¿¶ÑÇ¯Îð18ºÐ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥½¥¦¥ë¡¢HIP HOP¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥é¥Æ¥ó¡¢¥¸¥ã¥º¡¢J-POP¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤«¤é¥«¥Ðー¥½¥ó¥°¤Þ¤Ç²Î¤¤¤³¤Ê¤·¡¢SNS¤Ç¤ÏÁíºÆÀ¸²ó¿ô4600Ëü²ó°Ê¾å¡£10·î29Æü¤Ë¤ÏFYURA¤Î½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØZERO¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Æ£Éñ
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Îº´Æ£Éñ¤Ï¡¡¸µ¥Üー¥¤¥º¥À¥ó¥¹¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤Ë½êÂ°¤·¡¡¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤¹¤®¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥¬ー¡£ÀÐÀî¥»¥ê¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤Ò¤È¤ê¼Çµï¡×¤ÇÇÛ¿®¥Ç¥Ó¥åー¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¸ò¤¨¡¡¹Ó°æÍ³¼Â¡¡¿¹ÅÄÆ¸»Ò¡¡ÉÍÅÄ¾Ê¸ã¤Ê¤É¡¢70Ç¯Âå¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥«¥Ðー¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¡¤«¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¤¾¤í¤¤¤Î¥·¥ó¥¬ー¤¬½¸¤Þ¤ë¡¡Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¡¡¿´¤Î¿ñ¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ëÌë¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
Beautiful Cover Night vol.1
½Ð±é yukaDD¡¢SNARE COVER ¡¢moto(CROWN HEAD)¡¢FYURA
¡¡¡¡¡¡Opening act º´Æ£Éñ
²ñ¾ì ¸¶½É ¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë https://crocodile-live.jp/
ÎÁ¶â¡¡Á°Çä 3000±ß ÅöÆü 3500±ß ¡¡¸æ°û¿©Âå¤ÏÊÌÅÓ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
18:00³«¾ì
19:00³«±é¡¡¡Ê21:30¡¡½ª±éÍ½Äê¡Ë
Í½Ìó¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÅÅÏÃ¡¡¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¡¡03-3499-5205
³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¸ø¼°HP
yukaDD https://yukadd.jp/
SNARE COVER https://snarecoverofficial.ryzm.jp/
Moto(CROWN HEAD) https://crownhead.jp/
FYURA https://www.fyura.jp/
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁí¹çÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Í¥¯¥¹¥È¡¡¡¡03-6427-1408
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã´Åö¡¡µÈÅÄ¡¡ÀîÅç