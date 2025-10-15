【速報】藤井聡太×竜王戦 前夜祭の舞台は“グランディア芳泉”--9万フォロワー超えの若旦那が語る願いとは

福井県あわら市

2025年10月16-17日に開幕する竜王戦。藤井聡太竜王が訪れるあわら市の前夜祭会場「グランディア芳泉」。あわら市広報アドバイザーのもりゆかが、現地に取材に行ってきました。速報をお届けします！

前夜祭 沢山の人でとても賑わっています

前夜祭会場では、撮影パネルや限定グッズ・勝負おやつ販売など、この日ならではの催しが行われました。勝負おやつの一部は、開場後数十分で売り切れる人気ぶり。

そんな注目が集まる竜王戦、会場はあわら温泉で人気の宿“グランディア芳泉”です。

会場DATA｜なぜ“グランディア芳泉”なのか

グランディア芳泉は、あわら温泉を代表する名宿。全国旅館ホテルランキング７位の実績を誇り、客室・料理・温泉・サービスなど総合力で評価が高い。

前夜祭の舞台として“迎える力と魅力”の説得力あり。

人の力｜若旦那・山口さんの発信がすごい左：山口高澄さん 右：もりゆか

若旦那の山口高澄さんはSNSの発信が活発で、9万人超えのフォロワーを持っています（2025年6月時点）。ショート動画コンテンツを中心に、宿だけではなく”あわら市の魅力”を物語として伝えるスタイルが支持を集め、万再生の動画を多く生み出しています。



前夜祭の賑わいについて、

「２年連続ということで、あわらもかなり盛り上がってます。日本文化の素晴らしさ、そしてあわらの素晴らしさをしっかりと旅館としてお伝えできるように、また、あわら温泉全体で頑張らせていただきます！」

と、笑顔で語ってくださりました。

また、女将もロビーにて笑顔でお出迎え。

「あわらの地名も高まって訪れる方が増えて、あわら温泉を知っていただけると良いなと思います。」

と明るい表情でコメントしてくださりました。

福井のすごい若旦那|山口高澄 Instagram：

https://www.instagram.com/sugoi_wakadanna/

竜王戦対局に向け、盛り上がりを見せる前夜。会場の続報は次記事へ。

前夜祭：2025年10月15日／会場：グランディア芳泉（福井県あわら市）

▶︎ 対局：2025年10月16-17日／会場：あわら温泉 美松

※時間・内容は直前で変更の場合あり。最新の案内をご確認ください。

