【速報】藤井聡太×竜王戦 前夜祭の賑わいを会場よりお届け！

2025年10月16-17日に開幕する竜王戦第二局。藤井聡太竜王が訪れるあわら市の前夜祭会場「グランディア芳泉」は大賑わい。見どころを、あわら市広報アドバイザーのもりゆかが、現地徹底取材してきました。

見どころ１. 市の公式キャラが癒しのお出迎え

あわら市公式キャラクター『湯巡権三』をはじめ、県のキャラクターが入り口でお出迎え。

来場者からは笑顔がみられ、写真を撮る様子がありました。

左：湯巡権三 中：もりゆか 右：いちほまれ

見どころ２. 前夜祭は“体験型”--撮影パネル＆物販で熱気を可視化

会場に入ると撮影パネルがお出迎え。パネルでは来場者が順に並び撮影を楽しんだ。

また、ブースでは、竜王戦×あわら市のコラボグッズが並びます。

対局が行われる旅館美松の部屋を再現したアクリルスタンドや、お守り、キーホルダーなど、どれも魅力的です。

ハッシュタグ #竜王戦 #藤井聡太 #あわら市などでSNS投稿が一気に流れる設計づくりが見えます。

見どころ３. “勝負めし・勝負おやつ”であわらを丸ごと味わう

竜王戦にエントリーされた勝負おやつの販売ブース。

今年は羽二重餅やとみつ金時など、地元ならではのメニューが１８品エントリー。多くの方が訪れております。

嵯峨の『とみつ金時生チョコどら焼き』や、馬面昭栄堂の『あわら羽二重スイートポテト』、フルーツスイーツ店みやびの『権三くんのなめらかプリンといちご大福』などは早期に売り切れておりました。

藤井聡太竜王と、佐々木勇気八段がどの勝負おやつを選択するのか、注目です。

見どころ４.会場は有名な”グランディア芳泉”

会場はあわら温泉で人気のグランディア芳泉。

全国旅館ホテルランキング７位の実績を誇り、客室・料理・温泉・サービスなど総合力で評価が高い。

SNSのショート動画で万再生動画を多く輩出している若旦那も、笑顔で接客。

大会場では多くの方が見守る中、棋士二人が意気込みを語ります。

前夜祭、お二人のコメントは次記事へ。

前夜祭：2025年10月15日／会場：グランディア芳泉（福井県あわら市）

▶︎ 対局：2025年10月16-17日／会場：あわら温泉 美松

※時間・内容は直前で変更の場合あり。最新の案内をご確認ください。

