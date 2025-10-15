【世田谷区限定】“自主映画セット”まるごと回収プラン｜対象回収で1,500円割引！｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

世田谷区の皆さま限定で、2025年11月1日～11月30日の期間中に実施される「自主映画セットまるごと回収プラン」。



壊れたビデオカメラや古い三脚、照明スタンド、脚立、編集用PC、シナリオの束など、“撮影現場の名残り”を含む回収で1,500円割引を実施します。



まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）が、創作の街・世田谷のアーティストや学生クリエイターの片付けをサポートします。

背景と目的

世田谷区は、映画・演劇・映像制作に関わる方が多い地域です。



下北沢・三軒茶屋・成城などを中心に、小劇場や撮影サークル、専門学校の学生も多く、かつての「自主制作」ブームで生まれた機材や道具が今も物置や押入れに眠っていることがあります。

しかし、壊れた8mmカメラ、使い切った照明機材、重たい三脚や古い編集用パソコンなどは**「処分の仕方がわからない」**という声が多く寄せられています。

そんな声に応える形で、「まるっと本舗」は世田谷区限定の“自主映画セットまるごと回収プラン”を実施。



思い出の詰まったアイテムを丁寧に回収し、スペースを取り戻すお手伝いをいたします。

キャンペーン概要

キャンペーン名：自主映画セットまるごと回収プラン



実施期間：2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）

特典内容：以下のアイテムを含む回収で、1,500円割引！

三脚・照明スタンド

壊れたビデオカメラ・8mmビデオテープ

脚立・ケーブル・マイクスタンド

シナリオや撮影ノートの束

古い映像編集用パソコン

バックドロップ・グリーンバック布

備考：事前見積もり時に「世田谷区キャンペーンを見た」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（世田谷区全域）

対応地域例：下北沢、三軒茶屋、成城、用賀、駒沢、池尻、松陰神社前、桜新町、上北沢、梅ヶ丘、祖師ヶ谷大蔵、千歳烏山、経堂、豪徳寺、八幡山、若林、等々力、深沢、野沢など

※上記以外も世田谷区全域で対応可能です。

撮影関係の片付けでよくあるお悩み

壊れた三脚やライトが邪魔で置きっぱなし

8mmビデオやミニDVが大量にあって処分に困る

古いMacやPCが重くて動かせない

もう使わない撮影道具をまとめて手放したい

片付けでよく出る不用品例

8mmビデオ・カメラ三脚・照明スタンド

マイク・ケーブル・延長コード

撮影台・背景布・レフ板

壊れたPC・ビデオデッキ・ハードディスク

古い撮影小道具・使わなくなった衣装など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

学生時代に映像制作をしていた方

趣味の撮影を卒業した方

撮影スタジオや映像関係のオフィスを整理したい方

下北沢・三軒茶屋などで自主制作をしていた方

LINEで簡単見積もり！

撮影機材やパソコンの写真をLINEで送るだけ！



すぐに概算をお伝えします。

世田谷区内なら最短即日対応も可能です。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 東京都世田谷区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/setagayaku/

📰 東京都世田谷区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/setagayaku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)