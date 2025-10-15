【横浜高島屋】冬支度には・・・温もりと癒しの「ヒュッゲ」なひとときを！北欧のライフスタイルやグルメが揃う＜北欧展＞開催！

株式会社高島屋


■10月30日（木）～11月3日（月・祝）　


■8階　催会場　※連日午後7時まで、最終日は午後5時閉場。


後援：： スウェーデン大使館、ノルウェー大使館、フィンランド大使館


横浜高島屋では、10月30日（木）～11月3日（月・祝）の期間、北欧のライフスタイルやグルメを集めた＜北欧展＞を初開催いたします。


多くの自然に囲まれ、文化的な伝統を大切にするなど日本と多くの共通点を持つ 「北欧」 。シンプルで丁寧な暮らし方やおしゃれなデザインは幅広い世代から支持されています。会場では、カラフルで可愛いデザインにほっこり癒されるインテリアグッズや人気作家の1点もののヴィンテージアイテム、本場で愛されるグルメなど、北欧の魅力を詰め込んだイベントとなります。本格的な冬支度の前に、「心もからだも温まる北欧のライフスタイル」 を体験していただけます。



気分もほっこりおしゃれなデザインのインテリア



下）［アルメダールス］


キッチンタオル 「フルーツとクッキ ー」 （約50×70cm）3,190円


・取り扱いショップ：ノルディックギフト


上）［スティグ・リンドベリ］カップ＆ソーサ― Balett


（カップ：径8.7×高さ6.2cm　ソーサ―：径15×高さ2cm）6,600円


・取り扱いショップ：アンドフィーカ




左）［ケウィン］


トントゥ（クリスマスリース ボーイ/クリスマスフラワー ブルー ガール）（高さ約8～9cm）各3,960円


・取り扱いショップ：ルネ・デュー


右）［ロヴィ］


もみの木 クリスマスツリー（ボール付き）（高さ約30cm）13,200円


・取り扱いショップ：ノルディックギフト




［クリッパン］


ウールシングル ブランケット（ブラウン・グレー）


（エコラムウール100％、130×180cm）37,400円


・取り扱いショップ：エコンフォートハウス




［ヨブス］


トレイテーブル（径約65×高さ60cm）168,300円


※トレイとスタンドは、他のデザインからもお選びいただけます。


・取り扱いショップ：スウェーデンホームギャラリー




［ブロール］


白樺かご（約径30×高さ12cm）27,500円　＜2点限り＞


・取り扱いショップ：ブロール



［ヒルダ ヒルダ］


トートバッグL（スウェーデンの動物）　（綿100％、約36×40×マチ10cm）15,400円


・取り扱いショップ：ヒルダ ヒルダ




［プルート デザイン］


スティグ・リンドベリ ロータリーキャンドルホルダー（ベルサ）


（素材：鉄、サイズ：径約8×20×奥行8cm）7,150円　〈10点限り〉


・取り扱いショップ：ピーオーエス



■掘り出しものに出会えるかも！？貴重なヴィンテージアイテム


［アラビア］（1970年代）


カトリーリ デミタス（約径7.5×5cm）12,100円　〈現品限り〉　


・取り扱いショップ：クピカ




［ティルグマン］（1960～70年代）


テーブルランプ（土台：約37cm、シェード幅：約20cm）46,970円　〈現品限り〉　


・取り扱いショップ：ピーティオ




［リサラーソン］


左）：陶板（バイキング）（1967年～86年）（約22.5×22.5cm）　66,000円　〈2点限り〉


右）：：オブジェ（ヨハンナ）（1962年～80年）（約9×15×10cm）49,500円　〈2点限り〉


※商品により多少色が異なります。


・取り扱いショップ：チャフィー



ノルディックな伝統柄や自然をモチーフにしたアクセサリーなども



［ヴァロナ］


白樺ピアス（白樺、スターリングシルバー）各9,900円


・取り扱いショップ：パインポート




［シマツカエリ］シマツカエリ コラボジュエリーペンダント 「きのこ」 （スターリングシルバー、約1.4×1.2cm）


トップ 18,700円〈10点限り〉 / チェーン 4,400円から


・取り扱いショップ：デコパージュ＆ロゼ・リュネール




［ドレイケンバーグ］


レ・ロシェ シルバーリング（シルバー925（ リサイクルシルバー））44,000円　〈2点限り〉


・取り扱いショップ：ユアマークス




［オレアナ］ニットカーディガン（ウール75%、シルク25％）159,500円


※サイズオーダー（XS～XL）となります。お渡しまで約１ヶ月ほど頂戴いたします。


・取り扱いショップ：ゲートウェイ


自然の恵みを活かした北欧のフードカルチャーや未体験の美味を楽しんで



【実演】 ［メルティングポット］スウェーデンプレート（1人前） 1,400円




【実演】 ［ラーヴ］北欧プレート （1人前） 1,870円


フィンランド産ビール［ラピンクルタ］ピルスナー（1缶・330ml） 660円






左から）


［アクアビットジャパン］ニシンのマリネディル オニオン（冷凍・200ｇ）1,836円


［アクアビットジャパン］アトランティックサーモン グラブラックス（冷凍・80ｇ）1,512円


［ヴェルベコメ］ライ麦パン（左）（6枚入）720円　／　クリスプブレッド（右） （85ｇ）600円




【実演】［メッテムンク］左から時計まわり）


アップルクラウン（1個）461円


シナモンデニッシュ（1個）409円


メープルピーカン（1個）512円


・取り扱いショップ：ラーヴ





［メルティングポット］シナモンロール（1個）400円




【実演】 ［アクセンティ］エイブルスキーバー（5個入） 680円




［北欧紅茶］セーデルブレンドクラシック缶（1缶・100ｇ） 5,292円






左から）


左から）


［コペンハーゲン］ ダニッシュミニクッキー（1個・250ｇ） 1,026円　


［カーレッティー］オレンジスティックチョコ（75g）627円


※［コペンハーゲン］［カーレッティー］は、＜北欧菓子・グローサリー＞での取り扱いとなります。



お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111