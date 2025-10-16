「情報モラル啓発イベント　ー著名人と情報モラルを学ぼうー 」開催のお知らせ

情報モラル啓発事業事務局

経済産業省 中小企業庁は、企業が情報を取り扱うに当たって求められる考え方とその行動（情報モラル）について発信し、健全な経済活動の促進を図るため、「情報モラル啓発イベント ー著名人と情報モラルを学ぼうー」を2025年11月7日（金）に開催します。

1．開催目的

急速に進歩する情報通信技術の活用によって、企業の扱う情報量は飛躍的に拡大しており、経営革新にとって有益な役割を果たすことが期待されている一方、経済活動において情報の取扱いを一つ誤ると人権問題にもなり得ることを正しく理解することが必要です。

本イベントでは、中小企業・小規模事業者等を対象として、現代の情報社会の特徴をおさえながら情報に隠れるリスクや誹謗中傷の現状等を発信していきます。





2．開催情報・日時：2025年11月7日（金） 13:30～16:45（受付：13:10から）・場所：銀座フェニックスプラザ 3階会議室・開催方法：リアルとオンラインのハイブリッド開催・主催：経済産業省 中小企業庁・HP：https://www.joho-moral.go.jp3.イベントへの参加申込方法等事前登録が必要となっております。申込方法等は以下のとおりです。・申込方法：以下のURLから必要事項を御入力ください。https://joho-moral.go.jp/form/tokyo/

・後援：（公財）人権教育啓発推進センター／(独)情報処理推進機構(IPA)／

全国中小企業振興機関協会／東京商工会議所／東京都

・参加費：無料

【本件に関するお問い合わせ先】

TEL：03-3261-7322

Mail：info-moral@mcp.co.jp

イベント開催チラシ