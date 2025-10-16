日中の眠気は”異常”のサイン！睡眠の常識を覆す『サクッとわかるビジネス教養　睡眠の新常識』10/16（木）発売！

株式会社新星出版社

みんなの“難しい”を“カンタン”に。をモットーに数多くの実用書を手がける出版社、株式会社新星出版社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：富永靖弘）は、『サクッとわかるビジネス教養 睡眠の新常識』を2025年10月16日（木）に発売いたします。

★★シリーズ累計100万部突破！★★

「サクッとわかるビジネス教養」シリーズに「睡眠の新常識」が登場！

日本人は諸外国と比べて睡眠不足です。あるデータでは、およそ10人に1人が不眠症に悩んでいます。とくにビジネスパーソンは自覚のない睡眠不足から不眠症へと発展することもしばしば。そんな時代を受けてか、快適な寝具、サプリメントや睡眠のアプリなど睡眠にまつわるビジネスが急成長しています。その市場規模は2024年に約6兆円、2030年には14兆円超になると推測されています。

そもそも睡眠は、体の休養だけでなく、脳の再構築や免疫の調整などに必要なもので、睡眠不足は健康にも仕事のパフォーマンス、ひいては国の経済力にも悪影響を及ぼします。日本人一人ひとりが適正な睡眠時間をとるよう心がければ、数十兆円規模の経済損失を防げる可能性があります。

睡眠負債（＝寝不足）を解消するためには眠ることでしか返済できません。大切なのは平日の睡眠負債を少しでも減らすことです。つまり、いつもより30分早く寝ることが大切なのです。

また、徹夜はビール大瓶を約3本飲んで酩酊した状態と同じで、仕事や勉強で無理したとしても脳への記憶の定着や情報処理能力はガタ落ちします。

本書の監修には令和7年度科学技術賞を受賞した、筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS） 副機構長の櫻井武氏が初監修。

本書は今までの睡眠の常識が間違いだった「睡眠のシン常識」をイラストで解説します。

Chapter 1 睡眠のシン常識

Chapter 2 あなたの知らない睡眠の世界

Chapter 3 明日から使える快眠のヒント

Chapter 4 ビジネスパーソンのための睡眠ハック

■著者情報

櫻井武（さくらい・たけし）

筑波大学医学医療系教授、国際統合睡眠医科学研究機構副機構長。医学博士。研究テーマは「神経ペプチドの生理的役割」、とくに「覚醒や情動に関わる機能の解明」「新規生理活性ペプチドの検索」「睡眠・覚醒制御システムの機能的・構造的解明」。筑波大学大学院在学中に、血管収縮因子エンドセリンの受容体を単離。テキサス大学サウスウエスタンメディカルセンターに移り、柳沢正史教授とともにナルコレプシーの発症にかかわるオレキシンを発見。冬眠様状態を誘導するQニューロンを発見、マウスやラットに人工冬眠様状態を惹起することに成功。睡眠研究の第一人者。著書に『「こころ」はいかにして生まれるのか 最新脳科学で解き明かす「情動」』『睡眠の科学 なぜ眠るのか なぜ目覚めるのか 改訂新版』『SF脳とリアル脳 どこまで可能か、なぜ不可能なのか』（以上、ブルーバックス）など。

■書誌情報

『サクッとわかるビジネス教養 睡眠の新常識』

監修者 ：櫻井武

出版社 ：株式会社新星出版社

定価 ：1,650円（税込）

発売日 ：2025年10月16日

仕様 ：四六判／160ページ

【書誌ページ】

https://www.shin-sei.co.jp/np/isbn/978-4-405-12046-4/

