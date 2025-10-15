【杉並区限定】“レトロ家電”ゆるっと回収キャンペーン｜対象回収で1,500円割引！｜不用品回収のまるっと本舗
杉並区の皆さま限定で、2025年11月1日～11月30日の期間中に実施される「レトロ家電ゆるっと回収キャンペーン」。
壊れたラジカセ、カセットウォークマン、ブラウン管テレビ、昭和のドライヤー、黒電話、炊飯器など、昭和レトロ家電を含む不用品回収で1,500円割引を実施します！
地域密着型の不用品回収ブランド「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）が、
懐かしの電化製品をスッキリ片付けて、杉並の暮らしを快適にサポートします。
背景と目的
杉並区は阿佐ヶ谷、高円寺、西荻窪など、昭和の文化と懐かしい空気が今も残る街。
古くからの一軒家やアパートでは、昔のテレビやラジカセ、使わなくなった炊飯器や扇風機が今も物置や押入れで眠っているケースが多くあります。
しかし、こうした家電の多くはリサイクル対象や小型家電リサイクル法の区分に該当し、普通ゴミでは出せません。
壊れたまま放置していると場所を取り、埃や湿気で劣化してしまうことも。
そこでまるっと本舗では、杉並区限定の11月キャンペーンとして「レトロ家電」をテーマにした特別プランを実施。
懐かしいけどもう使わないを合言葉に、住まいの中の昭和家電をスッキリ片付けるお手伝いを行います。
キャンペーン概要
キャンペーン名：レトロ家電ゆるっと回収キャンペーン
実施期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）
特典内容：レトロ家電を含む不用品回収で 1,500円割引！
対象例：ラジカセ、カセットウォークマン
ブラウン管テレビ、古い炊飯器
昭和のドライヤー、黒電話
トランジスタラジオ、ビデオデッキ、電気ポット など
備考：事前見積もり時に「杉並区キャンペーンを見た」とお伝えください。
キャンペーン対応エリア（杉並区全域）
対応地域例：高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪、荻窪、永福町、方南町、浜田山、久我山、下井草、上井草、井荻、和田、堀ノ内、成田東、今川、宮前、松庵、高井戸東、高井戸西 など
※上記以外も 杉並区全域で対応可能です。
片付けでよくあるお悩み
押入れの奥から古いラジカセが出てきたけど捨て方がわからない
ブラウン管テレビを処分したいけどリサイクル券が面倒
引越しでレトロ家電をまとめて処分したい
古い家電を片付けたら家が広くなったと感じたい！
片付けでよく出る不用品例
カセットデッキ・ラジカセ・ビデオデッキ
ブラウン管テレビ・白黒テレビ
電気ポット・ミシン・炊飯器
昭和のヘアドライヤー・黒電話
古いステレオ・アンプ・電気コード
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。
こんな方に選ばれています！
実家や祖父母宅の片付けをしている方
「レトロ家電」をまとめて処分したい方
杉並区で引越し・リフォームを予定している方
思い出を整理してスッキリ暮らしたい世代の方
