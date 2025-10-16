Galaxyユーザーの山田優・足立梨花起用 第二弾WEB CM本日公開

サムスン電子ジャパン株式会社

サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）は、グローバルで展開しているプロジェクト「Voices of Galaxy」を、Samsung Galaxyのリアルユーザーである木梨憲武さん（Galaxy歴2年）、山田優さん（Galaxy歴15年）、リュウジさん（Galaxy歴7年）、足立梨花さん（Galaxy歴5年）の4名を起用し、日本でも展開しています。

プロジェクト第二弾として、ファッションモデルで女優の山田優さんとタレントの足立梨花さんが出演するWEB CMとインタビュー動画を本日より公開いたします。

「Voices of Galaxy」は、情熱、創造性、決意、テクノロジーを通して、自分自身の生活や地域社会、そして自分を取り巻く世界に良い影響を与えているSamsung Galaxyユーザーにスポットライトを当てたグローバルプロジェクトです。日本では4名の方々が、Samsung Galaxyと過ごすリアルな日常を語ることで、その魅力を伝えていきます。

山田さんは子育てや勉強などの日常使いから仕事でも、足立さんはSNS投稿や日々の健康管理においても、Samsung Galaxyが欠かせない存在になっています。本プロジェクトの第二弾では、お二人が実際に使用している日常シーンを切り取り、ユーザーのリアルな目線からうかがえるSamsung Galaxyの魅力を伝えています。

新CMでは、山田さんが仕事の移動中の車内で、「Gemini Live」を使った英語学習を初めて体験する様子や、「Samsung Galaxy Z Fold7」の大画面を活用したマルチウィンドウで仕事を効率的に進める様子が描かれています。また足立さんは「Samsung Galaxy Z Flip7」を使って「手のひらシャッター」や「プロモード」で撮影を楽しむシーン、そして「Samsung Galaxy Watch8」を身につけ、日々の健康をチェックする姿から 日常のひとコマをより自由でクリエイティブに広げていくSamsung Galaxyの存在が描かれています。

なお、本プロジェクトのWeb CMは本日より各メディアで順次公開予定です。

■新CM「Voices of Galaxy 山田優篇| Galaxy Z Fold7 | Samsung」

新WEB CM『Voices of Galaxy 山田優篇 | Galaxy Z Fold7 | Samsung』を本日より公開いたします。CMでは、移動中の山田さんをカメラが追いかけるシーンから始まります。仕事現場での空き時間に、「Samsung Galaxy Z Fold7」で、SNS用の写真をスタッフと撮影している様子とともに、その快適な使い心地を語ります。仕事も学びも、移動中のひとときさえも、新しい挑戦や日常に欠かせない存在として、Samsung Galaxyを15年愛用している山田さん自身の言葉で表現しています。

CMタイトル：『Voices of Galaxy 山田優篇 | Galaxy Z Fold7 | Samsung』

公開日：2025年10月16日（木）

URL：https://youtu.be/S88ncVN_bf4

※その他の本編については、順次公開予定です。

【公開先】

2025年10月16日（木）より下記メディア媒体にて、順次公開いたします。

１.Samsung Japan公式YouTube (https://youtube.com/@samsungjpn)

２.Samsung Japan公式Instagram (@samsungjpn(https://www.instagram.com/samsungjpn/))

■新CM「Voices of Galaxy 足立梨花篇| Galaxy Z Flip7 | Samsung」

新WEB CM『Voices of Galaxy 足立梨花篇 | Galaxy Z Flip7 | Samsung』を本日より公開いたします。CMでは、ドッグランでスタイリストの愛犬と戯れる足立さんが「Samsung Galaxy Z Flip7」で犬を撮影するシーンから始まります。プライベートでも、ご自身の愛犬と出かけて撮影を楽しんでいる足立さんのライフスタイルに寄り添う存在として、「Samsung Galaxy Z Flip7」を紹介します。「初代のSamsung Galaxy Z Flipから5年ほど愛用している」という足立さんは、「手のひらシャッター」や「プロモード」など普段から活用している機能を披露し、愛犬の俊敏な動きにも対応できるカメラの使いやすさや、持ち運びやすさを実感。足立さんのライフスタイルに自然に溶け込む「Samsung Galaxy Z Flip7」が、日々の暮らしをより自由で楽しいものにしていることを伝えています。

CMタイトル：『Voices of Galaxy 足立梨花篇 | Galaxy Z Flip7 | Samsung』

公開日：2025年10月16日（木）

URL：https://youtu.be/4wYp2ZN6RX4

※その他の本編については、順次公開予定です。

■新CM「Voices of Galaxy 足立梨花篇| Galaxy Watch8 | Samsung」

新WEB CM『Voices of Galaxy 足立梨花篇 | Galaxy Watch8 | Samsung』を本日より公開いたします。CMでは、撮影で滞在しているホテルの朝、「Samsung Galaxy Watch8」を着けながら目覚める足立さんの姿から始まります。2年前から愛用しているというSamsung Galaxy Watchが日々の健康管理に役立っていることを語り、「睡眠モニタリング機能」「抗酸化指数」で自身の状態をチェック。そして「Samsung Galaxy Watch8」を着用しながら、ランニングで爽やかな汗を流す姿も描かれています。日常の健康管理からライフスタイルの提案まで、「Samsung Galaxy Watch8」が足立さんの毎日に寄り添う存在であることを表現しています。

CMタイトル：『Voices of Galaxy 足立梨花篇 | Galaxy Watch8 | Samsung』

公開日：2025年10月16日（木）

URL：https://youtu.be/n7muVTXSmyM

※その他の本編については、順次公開予定です。

【公開先】

2025年10月16日（木）より下記メディア媒体にて、順次公開いたします。

２.Samsung Japan公式Instagram (@samsungjpn(https://www.instagram.com/samsungjpn/))

３.Samsung Japan公式YouTube (https://youtube.com/@samsungjpn)

■「Voices of Galaxy 山田優篇 | Galaxy Z Fold7 | Samsung」インタビュー内容（一部）

Q. 最新の「Samsung Galaxy Z Fold7」の印象的な機能はありましたか？

生成AI編集の精度がめちゃくちゃ上がっていて、こんなに綺麗になるんだと思ってすごくびっくりしました。もう本当にクオリティが高すぎるから、（今回の撮影では）周りに見せながらこんなに綺麗に消えたよとおすすめしたりしていました。他にも、（マルチウィンドウで画面を分割表示させて）子どもの学校行事のメールを見ながら予定をカレンダーを入れるとか、（普段から）すごい使うんです。

Q.愛用歴15年の山田さんから見たSamsung Galaxy Z Fold7の進化した点と長年ご愛用いただいている理由を教えてください。

１番初めに手に取ったスマートフォンがGalaxyだったんですよ。Galaxyって（新しい機種が）出るたびに機能がすごい進化してるんですよ。カメラ機能もそうだし、もちろん折りたたみができるようになったのもそうだし、どんどん進化するっていうのが魅力的です。でも絶対これだけは無くしてほしくないって機能あるじゃないですか。それが残っているんですよ。だから（Galaxyから）変えないんですよ。

あとはカメラが本当に綺麗なのと、写真を撮っててもGalaxyって色合いが皆と違うんですよ。その色合いもすごい好きだし、夜撮ってもめちゃくちゃ綺麗。これは皆にびっくりされるくらい、暗いレストランとかで写真を撮っても私の携帯だけすごい綺麗！（笑）

Q. 撮影ではGemini Liveを使って英語の勉強など体験いただきましたがやってみていかがでしたか？また今後どのようなシーンで活用したいですか？

すごいです、びっくりしました。（英語の勉強では）こんなに会話してくれるんだ、こんなに細かいところまで気にして色々文章作ってくれて、応用も効くっていうのはすごく使えるなと思いました。また、「子供の誕生日（パーティーのアイデア）を提案してください」と言っても、その場に行って（商品を）ビデオに写して、「ここにあるものでアイデアを出して」とかそういうこともできるんです。“ここにあるもので“で提案を貰えるというのがすごく感動しました。

Q. 山田さんにとって「Galaxyは、私の相棒です。当たり前に、そばにあるもの」というセリフにちなんで、山田さんにとって必需品となっているアイテムを教えて下さい。

Galaxyがあれば何もいらないです。「カバンの中に何が入っていると安心しますか？」と言われた時には、Galaxyあればという感じです。この携帯あればとりあえず大丈夫ですっていうくらいなくてはならない存在ですね。

■「Voices of Galaxy 足立梨花篇 | Galaxy Z Flip7 | Galaxy Watch8 | Samsung」インタビュー内容（一部）

Q. 何をきっかけにSamsung Galaxyを選んでいただけたのでしょうか？

元々親友が持っていたことが理由のひとつなんですけど、（実際に）見てみたら可愛くって。（初代Galaxy Z Flipの）オーロラっぽいピカピカな色味が、昔持っていたオモチャみたいなワクワクする見た目で一目惚れしました。まだ周りが持っていない自慢できるスマホで、自分にとってとても魅力的だったのでそこから使い始めましたね。

Q. Galaxy AIの「生成AI編集」機能はご存知ですか？

映えスポットに行くと、知らない人が結構映っちゃって、その人たちを消したりしてます。（笑）自然が豊かな場所に行くことが好きなんですよね。例えば木がいっぱいある中に立って写真を取ると、通行人の方がいらっしゃるじゃないですか。今までだと顔にモザイクやスタンプを押してましたが、これって結構景観変わりませんか？それこそSNSに載せるとなるとなんか違うなと思っていました。今は（生成AI編集を使って）丸でかこって、消して、そしたら綺麗に消える。「ありがとうございます！」という感じで使わせていただいています。アプリを経由しなくてもいいからめっちゃ便利！

Q. Samsung Galaxy Watch8の印象的な機能はありましたか？

今まで睡眠中は測ってこなかったんですよ。「寝る時＝充電の時間」のイメージがあったので、付けてこなかったんです。今回撮影で睡眠時も付けてみて、しっかりと色んなものが記録されていて。何時間寝たというのだけでなく、ここの時間が浅い眠りの時間でとか、いびきまでとられちゃうみたいな。さらに1週間以上（記録が）取れると「今週は睡眠が足りてませんね」とコーチングまでしてくれて、こうやって管理してくれるのは嬉しいなと思いました。

今回寝てる時もつけていて、お風呂に入る時に充電するようにしたら、意外と充電も100％になるし、（充電が）きれなかったんですよね。こんなに充電もつんだ！というのを初めて知って、（Samsung Galaxy Watch8について）いろいろ知れた良いきっかけになりました。

Q. 足立さんが思う「○○ならGalaxy」は？

「自撮りを他撮りに見せるなら、Galaxy！です」手を伸ばして取る自撮りも素敵ですが、手のひらシャッターでいろんな構図で撮れるのがいいなと思います。

■「Samsung Galaxy Z Fold7」

「Samsung Galaxy Z Fold7」は2025年8月1日に発売した最新AIフォンです。「Samsung Galaxy Z Fold7」は従来のバータイプスマートフォンの携帯性や操作感と、折りたたみスマートフォンならではの大画面による高い生産性の両方を1台に求めるユーザーのために設計されました。超薄型・軽量設計に加え、より広くなったカバー画面により、折りたたんだ状態でも快適な情報検索や閲覧を可能にし、いつでもスマートにご利用いただけます。

「Samsung Galaxy Z Fold7」の詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-fold7/

■「Samsung Galaxy Z Flip7」

コンパクトなのにUltra体験ができる最薄※折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Flip7」を2025年8月1日に発売しました。「Samsung Galaxy Z Flip7」は、シリーズ史上最大のカバー画面と、史上最薄のデザインを実現した最新モデルです。約4.1インチのカバー画面は、わずか1.25mmの極薄ベゼルにより、カメラ部分を除くカバー全体にディスプレイが広がる設計で、これまでにない没入感のある体験を提供します。さらに、「Samsung Galaxy Z Flip」シリーズ史上最大となる約4,300mAhの大容量バッテリーを内蔵。最大31時間の動画再生が可能で、充電の心配をせずに長時間楽しめます。

※Samsung Galaxy Z Flip7：世界で販売している縦折りスマートフォンモデル比。2025年7月1日時点、Samsung調べ。

「Samsung Galaxy Z Flip7」の詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-flip7/

■「Samsung Galaxy Watch8」

Samsung Galaxy Watch8シリーズ」は洗練されたスリムなデザインと高いパフォーマンスを兼ね備え、日常のあらゆるシーンで活躍します。屋外の強い日差しの下でも見やすいよう、ディスプレイの明るさは従来比で約50％アップし※、最大3,000 nitsの高輝度を実現。バッテリー性能も向上し※、アクティブな毎日をしっかり支えます。また、デュアルGPS搭載により、より詳細で高精度な位置情報※を取得可能に。サムスン史上最もパワフルな3nmプロセッサを搭載し、処理スピードの高速化と電力効率の最適化を同時に叶えました。さらに、高性能なBioActiveセンサーがより詳細かつ正確な健康インサイトを提供し、「Samsung Galaxy Watch8シリーズ」はユーザーの健康管理を多面的にサポート。毎日のウェルネスを、より包括的に見守ります。

※従来のSamsung Galaxy Watchシリーズとの比較によるものです。

「Samsung Galaxy Watch8シリーズ」の詳細

https://www.samsung.com/jp/watches/galaxy-watch/galaxy-watch8-44mm-silver-bluetooth-sm-l330nzsjxjp/

■【プロフィール】 山田優

沖縄県生まれ。2000年からファッション誌『CanCam』の専属モデルとなり、抜群のルックスで多くのファンを魅了する。女優としても多数の作品へ出演し活躍の場を広げる。現在も雑誌を中心に、広告など多岐にわたるジャンルで活動中。

Instagram：@yu_yamada_(https://www.instagram.com/yu_yamada_/?hl=ja)

■【プロフィール】 足立梨花

長崎県生まれ三重県育ち。女優、タレント。2007年の第32回ホリプロタレントスカウトキャラバン グランプリをきっかけに芸能界デビュー。 NHK連続テレビ小説「あまちゃん」やフジテレビ「逃走中」など、ドラマやバラエティ番組出演他、映画やラジオ等、活動は多岐にわたる。

Instagram：＠adacchee(https://www.instagram.com/adacchee/?hl=ja)

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Gemini 、 かこって検索 は、 Google LLC の商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。