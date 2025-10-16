京都の”隠れ寺”で別格の夜を。京都・桂春院で“禅とアート”の夜を独占体験。J＆J事業創造が新サービス開始。

株式会社J&J事業創造

株式会社JTBと株式会社ジェーシービーの合弁会社である株式会社J&J事業創造（東京都千代田区、代表取締役社長:野元功一、以下J&J事業創造）は、京都の禅寺である桂春院（京都市右京区）の書院や本堂を夜間に貸し切り、アート鑑賞もできるラグジュアリーな空間として提供するサービス「Keishunin LURK -Exclusive Moonlight Harmony “Zen＆Art”-」を開始いたします。本サービスは主にインバウンド・ラグジュアリー層をターゲットに新たに開発したもので、日本の由緒ある寺院で非日常の特別な体験を味わっていただくことを目的としています。べく単なる貸切り利用にとどまらず空間演出やアートとの融合などではない、さまざまな仕掛け・工夫を施すことで唯一無二の空間を創出しています。

【「Keishunin LURK -Exclusive Moonlight Harmony “Zen＆Art”-」概要】

●コンセプト：

Luxurious（贅沢で）, Unforgettable（忘れられない）, Rare（滅多とない）, Kyoto-specific（京都ならではの夜）を。

●予約開始：2025年10月16日（木）

●受入実施：2025年11月14日（金）～

※原則、平日の受け入れ。詳細はリクエスト時に担当スタッフへお問い合わせください。

●サービス提供時間：夏時間18:30-21:30 冬時間18:00-21:00（最大180分）

●サービス提供の流れ：（すべて英語対応可）

桂春院表門にてコンシェルジュがお出迎え→院内を案内しながら歴史・アート作品をご説明→プライベート「ZEN」レッスン→月や庭を眺めながらのチルタイム（その後、副住職との対話や庭の散策などご自由にお過ごしいただきます）

※オプショナルサービスをお申し込みの方は、流れが一部変更となります。

●販売希望価格：300,000円

●予約締切：実施日の4日前

●受入人数：1日1グループ限定（1～10名）

●対応言語：英語・日本語

【サービスの特徴】

１.文化財と現代アートが融合した空間演出

江戸時代に作庭された四つの庭はいずれも国の名勝・史跡に指定され、本堂・書院・茶室などは京都府指定有形文化財です。さらに絵師・狩野山雪作「金碧松三日月図」が鑑賞できる襖絵など、文化的価値の高い佇まいの桂春院は、昨今では気鋭のアーティストが作品展示する場としても注目されています。本サービスでは、禅寺の持つ精神性、桂春院の空間価値を「音」と「光」で、よりアーティスティックに演出。来訪者のためだけにしつらえたサウンドインスタレーションと和蝋燭によって「隠れ寺」にふさわしい雰囲気を楽しんでいただき、忘れられない日本の夜を過ごしていただきます。

２.プライベート「ZEN」レッスン

桂春院のある妙心寺敷地内は数十もの禅寺が立ち並ぶ日本最大級の寺町で、京都らしい独特の雰囲気が味わえます。修行の地として名高いこの地で、本サービスでは桂春院副住職が直々に禅の特別プログラムを実施し、本物の空間でプライベートレッスンを実施。ただアートや文化財を鑑賞するだけでなく、禅の精神を学ぶ機会を通じて、日本の内面的な美しさに触れていただきます。

３.月や庭を眺めながらのチルタイム

本サービスのお客様のためだけに縁側は隠れ家ラウンジのようなしつらえに変更し、美しい庭を眺められる席を用意。本サービスの専門コンシェルジュが京都にちなんだ３種類のカクテルとフィンガーフードを提供いたします。月明かりに照らされた庭を散策したり、和蝋燭の炎を見つめながら会話を楽しんだりなど、お好きな過ごし方で特別な時間を味わっていただきます。

４.ご要望に合わせたオプショナルサービス

最大180分ご利用いただける本サービスでは、さらに特別な夜にしていただくための下記のオプショナルプランをご用意しています。ご予約時にリクエストをいただければ他のプランをご提案することも可能です。

【Option1:SUSHIダイニングアウト】

京都で修行を積んだ板前がお客様のためだけに寿司を握ります。日本の文化財の中で味わう格別な体験を。

【Option2:芸妓・舞妓との出会い】

「お座敷あそび」という日本で江戸時代より伝わる伝統的な文化体験を提供いたします。

【Option3:プライベート・ミニコンサート】

篠笛や琴などの日本の伝統楽器から、チェロやバイオリンまでご要望に合わせた音楽を提供いたします。

また、本サービスをご利用いただいた方々には、一般非公開となっている茶室「既白庵」（京都府指定有形文化財）を特別に公開し、400年近く変わらない貴重な姿を鑑賞していただけます。

【リリース記念「オプショナル無料モニター体験プラン」を実施】

本サービスのリリースを記念して、先着４グクループにループに上記オプションサービス１つが無料でモニター体験できるプランを販売いたします。

・日程：11月14日（金）～12月15日（月）迄の希望日

・各オプショナルプランとも無料設定枠に上限があり、ご希望プランが手配できない場

合もあります。

・参加の皆様には、モニターとしてアンケート調査にご協力いただきます。

【本商品PR動画】

https://youtu.be/R7OVZKNLEFM

【本商品のご予約・お問い合わせ先】

Japan Destinations（株式会社ビジョン） ツーリズム事業部 迫（さこ）

sako@mu0o.com 080-5315-6669

https://japan-destinations.com

【このプレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社J&J事業創造 井口（いのくち）

yoshiharu_inokuchi@jjbd.jp

https://www.jjbd.co.jp/

なお、本サービスは、文化庁令和7年度「文化資源活用事業費補助金（全国各地の魅力的な文化財活用推進事業）」の補助を受けて実施しています。

【桂春院について】

1598年に織田信長の孫にあたる織田秀則が創建。その後、豊臣家・徳川家に仕えていた石川家（後の石河家）が中興し、その頃に小堀遠州の弟子にあたる玉淵坊によって、修行に入った人が悟りを開くまでを表した「清浄の庭」「侘びの庭」「思惟の庭」「真如の庭」という四つの庭が作庭された。本堂、書院、庫裡、表門はいずれも京都府指定有形文化財。

【茶室「既白庵」について】

1631年、豊臣秀吉が築城した滋賀県・長浜城から書院とともに移築。茶の湯の開祖である千利休の流れを汲む庸軒流の茶室と伝えられている。「既白」とは「既に白く、これ以上白くならない程に完璧である」の意。つまり悟りの境地を表している。なお、江戸時代の妙心寺は現代よりも戒律が厳格で、娯楽とされた詩歌・茶道の類は厳禁であったことから、建物の隅に隠れるように配置され、夜更け密かに茶を楽しんでいたのではないかとされている。