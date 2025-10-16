MSI、EdgeXpert パーソナルAIスーパーコンピューターが正式に発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、「MSI EdgeXpert AIスーパーコンピューター」を2025年10月16日（木）より、正規販売代理店を通じて正式に販売開始いたします。本製品はAI教育、研究、開発向けに設計されているため開発者、研究者、企業は即座にプロ仕様のコンピューティングプラットフォームを利用できます。

EdgeXpertの中核にはNVIDIA GB10 Grace Blackwellスーパーチップ(https://www.nvidia.com/ja-jp/products/workstations/dgx-spark/)と128GBユニファイドメモリを採用し、モデル調整と推論に卓越した演算性能を提供します。統合されたハードウェア、OS、NVIDIA AIソフトウェアスタックにより、主要なAIフレームワークとの互換性が保証されます。これによりデータワークフローを簡素化し、モデル調整を加速し、推論効率を向上させます。研究者や開発者は、ローカルメモリ不足や必要なソフトウェアへのアクセス不足を心配することなく、アルゴリズムとイノベーションに集中できます。

【主な特徴】

- 強力なAI演算性能単一マシンで2000億パラメータの大規模言語モデルをローカルでサポート。2台のマシンを接続することで4050億パラメータまで拡張可能です。- ハードウェア、OS、ソフトウェアの統合プラットフォームNVIDIA DGX OS(https://docs.nvidia.com/dgx/dgx-os-7-user-guide/introduction.html)を搭載し、一貫したドライバとフレームワークを提供。AI開発を容易にします。- ローカル端末による安全なAIの導入機密データをローカルに保存することで機密性の確保とゼロレイテンシー動作を実現します。- コンパクトでデスクトップに最適1.2Lの小型筐体で、研究施設、企業、教育環境に適しています。- 効率化されたワークフロープロトタイピング、実験、モデル調整、推論を加速します。- 最高のコストパフォーマンス開発者や研究者にとって手頃な価格で高いAI性能を実現します。MSI EdgeXpertパーソナルAIスーパーコンピューター

【製品仕様】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53749/table/1285_1_0fa01667bc27fa143e133454317d3db6.jpg?v=202510160957 ]

- MSI EdgeXpert 製品ページ：

https://ipc.msi.com/product_detail/Industrial-Computer-Box-PC/AI-Supercomputer/EdgeXpert-MS-C931

MSI JP ：https://jp.msi.com/

MSI JP Facebook ：https://www.facebook.com/MSIJapan/

MSI JP Instagram ：https://www.instagram.com/msigaming_japan/?hl=ja

MSI JP YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCPrwSHeX4j1HDrq4fXtTX_A

MSIでは、ニュースや製品情報をRSSで配信しています。

RSSリーダーやRSSに対応したブラウザに登録することで最新情報を素早くチェックできるようになります。

https://jp.msi.com/rss

MSI AIoTについて

MSIは、クラウドの概念に基づいた統合サーバーを導入し、産業用コンピュータにおける顧客のニーズに応えるとともに、AI技術を活用した生活ロボットを導入し、車載電子機器を実現しました。

これにより、AIoT（人工知能とモノのインターネット）の最適なソリューションを提供しています。MSIはまた、AI、ビジネス、IoT市場においてリーディングブランドでもあります。

メーカーウェブサイト：https://www.msi.com/Landing/aiot

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.