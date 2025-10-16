ブランドアンバサダーに八木勇征さん 「紅茶花伝」の妖精役で出演　冬の新CM「3秒後の余韻」篇 10月20日（月）より全国放映開始

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、1992年の誕生以来、多くのお客様に親しまれてきた「紅茶花伝」の主力製品である「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」を、紅茶の香りと味わいの“余韻”を強化し、2025年10月20日（月）から全国でリニューアル発売します。

本リニューアルに伴い、「紅茶花伝」新アンバサダーにFANTASTICS 八木勇征さんが就任。冬の寒さをやさしく包み込み、リニューアルした「紅茶花伝」を広める妖精として、八木さんが出演する新CM「3秒後の余韻」篇を同日より全国で順次放映します。

新アンバサダー・八木勇征さんが「紅茶花伝」を広める妖精として、寒い冬を温める

10月20日（月）よりリニューアル発売する「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」は、「紅茶花伝」ならではの紅茶とミルクが織りなすまろやかな味わいはそのままに、飲んだ後に広がる紅茶感を強化。紅茶の香りと味わいの“余韻”をより長く楽しめるよう仕上げました。

同日から全国放映となる新CMでは、八木さんが「紅茶花伝」の妖精として登場。冬の寒さに凍える人へ八木さんが「紅茶花伝」を届けます。そして、「紅茶花伝」を飲むことで生まれる香りと味わいの“余韻”によって心と体が温まっていく様子を、街中に灯るランタンで視覚化します。

また、冬の寒さが本格化する11月には新たな体験をお届け。11月17日（月）からは、東京・大阪・名古屋・札幌・福岡の5都市にて、気温が10℃以下となる 寒い日など、一定の条件下で表示される気温連動型の屋外広告を掲出するほか、11月20日（木）からは「冬をちょっと好きになる」をテーマにしたオリジナルPodcast番組を開始します。

この冬「紅茶花伝」は、皆様にとって少しでも冬が好きな季節となるよう願いを込めて、八木さんとともに新「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」の“余韻”を感じる体験をお届けします。

八木勇征さん出演 「紅茶花伝」新CM「3秒後の余韻」篇 概要

タイトル ：「3秒後の余韻」篇（15秒）

出演 ：八木勇征さん

放映開始日：2025年10月20日（月）

放送地域 ：全国

撮影エピソード

＜リラックスと集中の鮮やかな切り替え。短いカットでOKを連発＞

「紅茶花伝」を象徴するロイヤルブルーの妖精衣装に身を包んだ八木さん。長い丈の衣装もさらりと着こなし、スタイルの良さが際立ちます。撮影が始まると監督の指示を真剣な眼差しで聞きながら、集中した演技により、短いカットで次々とOKを連発。カット後はスタッフと談笑するなど、リラックスした様子も見せていました。時には「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」というセリフを噛んでしまう場面もありましたが、八木さんの柔和な人柄と高い集中力が、温かくスムーズな現場の雰囲気を作り出していました。

＜雪で遊ぶ無邪気な姿も。幻想的な世界に溶け込む八木勇征さんのギャップに注目＞

冬の街を再現したスタジオには、本物さながらの雪が降り注ぎます。そんな冬仕様のスタジオに興味津々な様子の八木さん。撮影の合間には、八木さんが持つスティックで雪の積もる地面に絵を描くなど、無邪気な姿を見せる場面も。幻想的な冬の世界に溶け込む姿とのギャップが印象的で、現場は常に和やかな雰囲気に包まれていました。

＜初のハーネス装着でのCM撮影に挑戦！2m以上の高さから堂々と舞い降りる＞

「紅茶花伝」の妖精として登場するシーンでは、2m以上もの高さから舞い降りる、ハーネスを装着した撮影に挑戦しました。アーティスト活動などでハーネス装着は慣れている八木さんですが、CM撮影での装着は初めてです。最初は緊張した表情でしたが、すぐに慣れて堂々と演じ切る八木さん。さらに、監督からの様々なリクエストにも、10回を超えるカットで応え続けるストイックさを発揮。空から舞い降りる洗練された姿に、現場からは「かっこいい」と称賛の声が響きました。

八木勇征さんインタビュー

Q： 今回のCMで「紅茶花伝を広める妖精」という役柄を演じられましたが、オファーが来た時の感想を教えてください。

A: めちゃくちゃ嬉しかったですよ、「紅茶花伝」ですから！僕は子どもの頃から飲んでいましたし、何よりお母さんとおばあちゃんが大喜びなんじゃないかなと思います。息子が妖精ということで、おばあちゃん仲間やお母さん仲間に自慢してほしいですね。

Q: CMのなかでは妖精として「紅茶花伝」の“余韻”を伝えているとのことですが、演技をしてみていかがでしたか？

A: 僕も学生の頃から、冬になるとやっぱり温かい飲み物を飲みたくなります。その時に「紅茶花伝」のホットを飲んでいたので、その時にリアルに自分が感じていた“余韻”を、今回はお芝居に付け加えてやってみました。

Q: 今回ハーネスを装着しての撮影もありましたが、空飛ぶCM撮影は初めてでしょうか？感想をお聞かせください。

A： コートも着ていますし、ここまでちゃんと着込んでのハーネス装着は初めてでしたね。 しっかりと着込んでいて重量感があるので、バランスの取り方が難しかったです。浮いているところから地面に着地する際のポイントも色々リクエストしていただきました。特に、コートを「ファサッ」てやったらかっこいいんじゃないかというアドバイスには、見事に応えることができたんじゃないかなと思います。

Q: 新しくなった「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」は“3秒の余韻”がテーマですが、「紅茶花伝」を飲んで“余韻”に浸っている様子を、演技で表現してください。

A: ～“余韻”を演技で表現する八木さん（映像）～

Q: 八木さんご自身にとって、「冬」はどんな季節ですか？思い出のエピソードなどあれば教えてください。

A: 冬は…子どもの頃はやっぱり、サンタさんが来てプレゼントがもらえるということで、クリスマスが一番思い出に残っています。FANTASTICSとしてデビューしてからは、毎年行うデビュー日のファンクラブイベントやクリスマスライブなどを通して、僕の中でファンの皆さんと交流できる季節になっています。

Q: 忙しく寒い冬を乗り越えるために行っていることや、ちょっと変わった習慣があれば教えてください。

A: 冬は、小豆が入っているレンジで温めて首に巻くあったかグッズを使っています。本当に暖かくて、体も結構ポカポカしてくるので、首元から温まってぐっすり寝られます。それで乗り切っている気がしますね。

Q: CMでは妖精として「紅茶花伝を広めて街や人をあたためる」演出がありますが、ご自身の「身も心も温まる体験談」を教えてください。

A: 僕はお母さんとおばあちゃんが今もずっと応援してくれていて、ライブ会場に来てくれたり、僕が出演しているドラマを見てくれたり、映画館で僕の出演映画を一緒に見てくれたり、そういうところに普段からひたすら愛を感じています。実家に帰った時なんかは、とんでもない量の自分のグッズが僕の部屋に飾られていて、自分に囲まれながら寝るっていう、ちょっと不思議な体験を毎回するんですが（笑）。実家に帰って、小さいものを含め自分のグッズが増えていくたびに、お母さんとおばあちゃんが集めてくれているんだなっていう温かみを感じながら、常にいい眠りにつけているなと思います。

Q: 「紅茶花伝」の妖精として、八木さんが温めてあげたい人は誰ですか？

A: FANTASTICSのメンバーで、僕と同い年の堀夏喜っていうメンバーが、めちゃくちゃ冷え性なんですよ。僕も結構な末端冷え性なんですけど、僕以上に寒がりなので、僕が妖精として彼を温めてあげようかなと思います。

Q: これから訪れる冬に向けて、ファンの皆さんを温める一言をお願いします！

A: 今回、「紅茶花伝」を広める妖精として起用していただいたんですけれども、僕はFANTARO（FANTASTICSファンの呼称）の皆さんに本当に身も心も温まってほしいなと思っていますので、「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」届けに行ってもよろしいでしょうか？

八木勇征（やぎ・ゆうせい）さんプロフィール

1997年5月6日生まれ。東京都出身。

2017年、約3万人が参加した「VOCAL BATTLE AUDITION 5 ～夢を持った若者達へ～」に合格しFANTASTICSにボーカルとして加入。

2018年12月5日に「OVER DRIVE」でメジャーデビュー。

グループとして2度目の単独アリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2025"BUTTERFLY EFFECT" -FLY WITH YOU-」を全国8都市で18公演を開催中。

2021年に初めてダブル主演を務めたドラマ「美しい彼」で本格的に俳優活動をスタート。

主な出演作は、ドラマ「南くんが恋人!?」（2024）、「あやしいパートナー」(2025)、映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」（2025）、「隣のステラ」(2025)など。

語り部として出演する新作オペラ『平家物語-平清盛-』も上演中。

2024年には、「2024年上半期 ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門1位を獲得し殿堂入り。

アーティスト業のみならず、活躍の場を広げている。

気温連動型の屋外広告や、オリジナルPodcast番組が11月から開始 「冬をちょっと好きになる」体験をお届け

11月17日（月）より、気温が10℃以下となるの寒い日など、一定の条件下で表示される気温連動型の屋外広告を、東京・大阪・名古屋・札幌・福岡の全国5都市にて掲出する予定です。

さらに11月20日（木）からは、オリジナルPodcast番組も開始。番組では「冬をちょっと好きになる」をテーマに様々なコンテンツをお届けします。

寒さが本格化するタイミングに、冬を少しでも好きになるような“余韻”感じる体験を、「紅茶花伝」がお届けします。各施策については「紅茶花伝」公式SNS等で順次お知らせする予定です。

紅茶の香りが約2倍※に！ “余韻”を強化した「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」

新しくなった「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」は、「紅茶花伝」ならではの紅茶とミルクが織りなすまろやかな味わいはそのままに、飲んだ後に広がる紅茶感を強化。紅茶の香りと味わいの“余韻”をより長く楽しめるよう仕上げました。当社の香気分析によると、新製品に含まれる紅茶の香り成分は従来品比で約2倍※に向上しています。

茶葉は従来同様、手摘みセイロン茶葉を100%使用し、抽出温度を高めることで紅茶の香りと味わいを際立たせています。さらに、豊かな紅茶の香り設計を追求し、紅茶の深みを感じる心地よい満足感をお届けします。

今回のリニューアルではパッケージデザインも刷新。ブランドを象徴するロイヤルブルーを基調に、ミルクと紅茶が交わる様子をラインで表現しました。紅茶感あふれるおいしさを視覚的に伝えるデザインに進化しています。ホット・コールドの両タイプを展開し、これからの寒い季節や日常のちょっとした気分転換など様々なシーンに合わせてお楽しみいただけます。

※製品の香気成分量（弊社従来製品比、日本コカ・コーラ調べ）

「紅茶花伝」について

「紅茶花伝」は、1992年のブランド誕生以来、「厳選素材とおいしいひと手間」にこだわっています。紅茶飲料に対する華やかな香りの中に、上品な甘みと、すっきりとした後味の両立へのニーズが高まるなか、「紅茶花伝」は素材へのこだわりだけでなく、ティーポットで丁寧に淹れた紅茶のように、茶葉をかき混ぜずゆっくり時間をかけて抽出する独自の製法により、紅茶本来の豊かな味わいとすっきりとした後味をお楽しみいただけます。

「紅茶花伝」ブランドサイト ：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/kochakaden

「紅茶花伝」公式Instagram ：https://instagram.com/kochakaden_1992

「紅茶花伝」公式X ：https://x.com/KOCHAKADEN_1992