【江戸川区限定】11月は“釣具とベランダの泥汚れ”回収キャンペーン｜不用品回収のまるっと本舗
釣りは心に残して、道具はまるっと処分！
江戸川区を中心に活動する**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、釣具やベランダの泥汚れ・放置アイテムを対象とした「江戸川区限定 釣具とベランダの泥汚れ回収キャンペーン」**を2025年11月1日より実施します。
壊れたクーラーボックス、錆びたリール、砂だらけのバケツ、釣り糸が絡んだタックルケースなどを含む回収で、1,000円割引！
秋の終わりに、釣りシーズンで使い込んだアイテムをスッキリ整理。ベランダや物置に溜まった泥汚れの片付けも、この機会に一緒に行えます。
背景と目的
江戸川区には、葛西臨海公園や旧江戸川沿いなど釣りスポットが点在しています。
釣り好きな方の中には、使わなくなった竿やリール、古いクーラーボックスを「また使うかも」と残している方も多いのではないでしょうか。
しかし実際は、サビや劣化で使えなくなった釣具や、泥汚れのこびりついたバケツなどがベランダ・物置を圧迫しているケースが少なくありません。
まるっと本舗では、そんな「釣り後の片付け」や「ベランダ掃除を後回しにしてしまった方」を応援。
不要になった釣具・アウトドア用品・ベランダ不用品などを安全・迅速に回収し、気持ちの良い住環境づくりをサポートします。
キャンペーン概要
キャンペーン名：釣具とベランダの泥汚れ回収キャンペーン（江戸川区限定）
実施期間：2025年11月1日～11月30日
特典内容：対象品を含む回収で1,000円割引！
対象品：使わなくなった釣竿、サビたリール、破れた網、砂だらけのバケツ、泥付きのクーラーボックス、仕掛けだけ残ったタックルケースなど
備考：事前見積もり時に「江戸川区キャンペーンを見た」とお伝えください。
詳細：https://collect.conne.jp/edogawaku/
キャンペーン対応エリア（江戸川区全域）
対応地域例：葛西、東葛西、西葛西、南葛西、北葛西、船堀、一之江、西一之江、松江、中央、小松川、平井、篠崎、瑞江、春江町、東瑞江、鹿骨、臨海町、宇喜田町など
※上記以外も江戸川区全域で対応可能です。
片付けでよくあるお悩み
ベランダに泥汚れや釣具が積み上がっていて掃除が大変
竿・リールなどがサビていて可燃ゴミに出せない
大きいクーラーボックスや網を自分で運び出せない
夜間・早朝に対応してほしい（時間指定希望）
そんな時は、まるっと本舗が見積もり無料・即日対応でサポートします。
対応エリア（江戸川区全域＋隣接地域も対応）
船堀、葛西、西葛西、小岩、平井、瑞江、一之江、篠崎、新小岩など
葛飾区・墨田区・江東区・市川市（千葉県）にも対応中！
片付けでよく出る不用品例
クーラーボックス・バケツ・折りたたみ椅子
釣竿・リール・タックルケース・仕掛け
ウェーダー・長靴・レインウェア
泥汚れがついたマット・スノコ・掃除用ブラシ
使わなくなったアウトドア用品・物干し台
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。
こんな方に選ばれています！
釣具の処分を後回しにしていた方
ベランダや倉庫をスッキリさせたい方
引越し・模様替えを機に整理したい方
高齢のご家族の代わりに片付けを依頼したい方
電話が苦手でLINE見積もりで完結したい方
LINEで簡単見積もり！
スマホで釣具やベランダの写真を送るだけ！
LINE公式アカウントで最短30分見積もり対応。
料金や内容を事前に確認できるから、初めての方も安心
お問い合わせ・ご相談
電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）
📍 東京都江戸川区のサービス詳細はこちら
https://collect.conne.jp/edogawaku/
📰 東京都江戸川区の対応記事一覧はこちら
https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/edogawaku/
写真を送るだけ！簡単LINE見積もり
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 公式サイト（まるっと本舗）
https://collect.conne.jp/
◆会社概要
SYSTR株式会社
古物商許可証：第301032218074号
所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階
コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)