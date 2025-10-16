【江戸川区限定】11月は“釣具とベランダの泥汚れ”回収キャンペーン｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

釣りは心に残して、道具はまるっと処分！

江戸川区を中心に活動する**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、釣具やベランダの泥汚れ・放置アイテムを対象とした「江戸川区限定 釣具とベランダの泥汚れ回収キャンペーン」**を2025年11月1日より実施します。

壊れたクーラーボックス、錆びたリール、砂だらけのバケツ、釣り糸が絡んだタックルケースなどを含む回収で、1,000円割引！

秋の終わりに、釣りシーズンで使い込んだアイテムをスッキリ整理。ベランダや物置に溜まった泥汚れの片付けも、この機会に一緒に行えます。

背景と目的

江戸川区には、葛西臨海公園や旧江戸川沿いなど釣りスポットが点在しています。

釣り好きな方の中には、使わなくなった竿やリール、古いクーラーボックスを「また使うかも」と残している方も多いのではないでしょうか。

しかし実際は、サビや劣化で使えなくなった釣具や、泥汚れのこびりついたバケツなどがベランダ・物置を圧迫しているケースが少なくありません。

まるっと本舗では、そんな「釣り後の片付け」や「ベランダ掃除を後回しにしてしまった方」を応援。

不要になった釣具・アウトドア用品・ベランダ不用品などを安全・迅速に回収し、気持ちの良い住環境づくりをサポートします。

キャンペーン概要

キャンペーン名：釣具とベランダの泥汚れ回収キャンペーン（江戸川区限定）

実施期間：2025年11月1日～11月30日

特典内容：対象品を含む回収で1,000円割引！

対象品：使わなくなった釣竿、サビたリール、破れた網、砂だらけのバケツ、泥付きのクーラーボックス、仕掛けだけ残ったタックルケースなど

備考：事前見積もり時に「江戸川区キャンペーンを見た」とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/edogawaku/

キャンペーン対応エリア（江戸川区全域）

対応地域例：葛西、東葛西、西葛西、南葛西、北葛西、船堀、一之江、西一之江、松江、中央、小松川、平井、篠崎、瑞江、春江町、東瑞江、鹿骨、臨海町、宇喜田町など



※上記以外も江戸川区全域で対応可能です。

片付けでよくあるお悩み

ベランダに泥汚れや釣具が積み上がっていて掃除が大変

竿・リールなどがサビていて可燃ゴミに出せない

大きいクーラーボックスや網を自分で運び出せない

夜間・早朝に対応してほしい（時間指定希望）

そんな時は、まるっと本舗が見積もり無料・即日対応でサポートします。

対応エリア（江戸川区全域＋隣接地域も対応）

船堀、葛西、西葛西、小岩、平井、瑞江、一之江、篠崎、新小岩など

葛飾区・墨田区・江東区・市川市（千葉県）にも対応中！

片付けでよく出る不用品例

クーラーボックス・バケツ・折りたたみ椅子

釣竿・リール・タックルケース・仕掛け

ウェーダー・長靴・レインウェア

泥汚れがついたマット・スノコ・掃除用ブラシ

使わなくなったアウトドア用品・物干し台

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

釣具の処分を後回しにしていた方

ベランダや倉庫をスッキリさせたい方

引越し・模様替えを機に整理したい方

高齢のご家族の代わりに片付けを依頼したい方

電話が苦手でLINE見積もりで完結したい方

LINEで簡単見積もり！

スマホで釣具やベランダの写真を送るだけ！

LINE公式アカウントで最短30分見積もり対応。

料金や内容を事前に確認できるから、初めての方も安心

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 東京都江戸川区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/edogawaku/

📰 東京都江戸川区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/edogawaku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)