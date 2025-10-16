Sharjah Airport Authority、e& UAEと提携し、入国ビジターに無料SIMを提供





シャールジャ（UAE）, 2025年10月15日 /PRNewswire/ -- Sharjah Airport Authority（SAA）は、e& UAEと協力協定を締結し、シャールジャ国際空港到着時に観光客向けに無料のビジターSIMカードを提供することになりました。今回の提携は、旅行体験の向上とデジタル・サービスの強化を目的としています。

本サービスにより、ビジターは到着直後からインターネット接続が可能となります。各ユーザーには24時間有効な10 GBの無料データが付与され、地図アプリ、タクシー予約、デジタル決済、メッセージング、その他のオンライン・サービスなど、不可欠なアプリケーションの利用が可能となります。

H.E.Ali Salim Al Midfa氏（Sharjah Airport Authority会長）は次のように述べています。「e& UAEとの協業を歓迎します。これにより、シャールジャ国際空港に到着した観光客に即座にインターネット・サービスを提供し、より便利で快適な旅行体験を実現できるようになりました。この取り組みは、当局が政府機関との効果的な連携を構築し、サービス品質の向上とビジターへの付加価値提供に取り組む姿勢を体現するものです。また、シャールジャ国際空港が提供するサービスに好印象を残す、歓迎してくれる環境づくりへの強い姿勢を示すものです。これにより、シャールジャは観光・ビジネスの優先的な目的地としての地位をさらに強化することになります。」

Masood M. Sharif Mahmood氏（e& UAEの最高経営責任者）は次のように述べています。「無料のSIMカードにより、ビジターは到着した瞬間からインターネットに接続することができます。これにより利便性が向上し、旅行体験がよりスムーズになります。旅行者は、荷物を受け取る前に、移動や通信のニーズを迅速に管理することができ、デジタル体験を向上させ、UAEとそのユニークなランドマークを探索する快適なスタートを切ることができます。」

シャールジャ国際空港は、2025年上半期に910万人以上の乗客を迎えました。これは、前年同期に比べ10％の増加です。到着者数が増加する中、今回の提携は旅行者の最初の接点における革新的な一歩であり、UAEのデジタルIDと通信におけるリーダーシップを強化すると同時に、国家の優先事項を推進するための官民の連携を実証するものです。

