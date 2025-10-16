【新宿区限定】11月の“舞台グッズ・演劇セット”処分応援キャンペーン｜不用品回収のまるっと本舗
台本・衣装・謎の小道具、全部まとめて幕引き。
劇場や稽古場が多い街・新宿では、演劇関係者から「舞台が終わっても残る荷物の処分に困っている」という声が多く寄せられています。
そんな声に応えるべく、**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、「新宿区限定 舞台グッズ・演劇セット処分応援キャンペーン」**を2025年11月1日より実施します。
書き込みだらけの台本、古い衣装、壊れた舞台道具、手作りの小道具、舞台チラシの束、メイク道具の残骸など“おつかれグッズ”を含む回収で1,500円割引！
劇団・舞台スタッフ・俳優・ダンサーなど、新宿で活動するすべての表現者を応援するキャンペーンです。
背景と目的
新宿区は、紀伊國屋ホールをはじめとする劇場が点在し、長年にわたり日本の舞台文化を支えてきたエリア。
その一方で、舞台終演後の片付けや稽古場の撤収、倉庫整理に悩む劇団関係者も多く見られます。
「また使うかも」と保管した衣装や小道具が押入れを圧迫したり、
台本・チラシ・メイク道具が散乱して次の公演準備に支障が出るケースも少なくありません。
まるっと本舗では、そんな“演劇人のアフターステージ”をサポート。
環境配慮・再資源化の視点を取り入れながら、舞台グッズの回収・適正処分を行うことで、
新宿の劇場文化を裏から支えます。
キャンペーン概要
キャンペーン名：舞台グッズ・演劇セット処分応援キャンペーン（新宿区限定）
実施期間：2025年11月1日～11月30日
特典内容：対象品を含む回収で1,500円割引！
対象品：書き込みのある台本、古い衣装、壊れた舞台道具、手作りの小道具、チラシ・フライヤーの束、メイク道具、練習用小物など
備考：事前見積もり時に「新宿区キャンペーンを見た」とお伝えください。
詳細：https://collect.conne.jp/shinjukuku/
キャンペーン対応エリア（新宿区全域）
対応地域例：新宿、歌舞伎町、西新宿、北新宿、四谷、荒木町、信濃町、市谷、本塩町、早稲田、戸山、大久保、高田馬場、下落合、中落合、上落合など
※上記以外も新宿区全域で対応可能です。
演劇・舞台関係の片付けでよくあるお悩み
舞台終了後の撤収作業が人手不足で進まない
チラシや台本が多すぎて分別が追いつかない
衣装や小道具が場所を取って倉庫がパンパン
夜間しか作業できない（終演後対応希望）
そんな時は、まるっと本舗が即日対応・深夜回収にも柔軟対応！
新宿で活躍するクリエイター・演劇関係者の片付けを力強くサポートします。
舞台片付けでよく出る不用品例
舞台衣装・帽子・靴・アクセサリー類
手作り小道具・大道具パーツ・パネル
台本・チラシ・ポスター類
照明器具・スピーカー・延長コード
メイク用品・ブラシ・カツラ・鏡台
稽古場備品（折りたたみ椅子・カーペット・台車など）
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。
こんな方に選ばれています！
劇団・演劇サークル・ダンススタジオ運営者の方
舞台終了後の片付けを効率的に行いたい方
衣装やチラシをリセットして新しい公演を始めたい方
稽古場移転・倉庫整理を検討している方
電話が苦手でLINEで完結したい方
◆会社概要
SYSTR株式会社
古物商許可証：第301032218074号
所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階
コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)