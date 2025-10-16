【新宿区限定】11月の“舞台グッズ・演劇セット”処分応援キャンペーン｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

台本・衣装・謎の小道具、全部まとめて幕引き。

劇場や稽古場が多い街・新宿では、演劇関係者から「舞台が終わっても残る荷物の処分に困っている」という声が多く寄せられています。

そんな声に応えるべく、**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、「新宿区限定 舞台グッズ・演劇セット処分応援キャンペーン」**を2025年11月1日より実施します。

書き込みだらけの台本、古い衣装、壊れた舞台道具、手作りの小道具、舞台チラシの束、メイク道具の残骸など“おつかれグッズ”を含む回収で1,500円割引！

劇団・舞台スタッフ・俳優・ダンサーなど、新宿で活動するすべての表現者を応援するキャンペーンです。

背景と目的

新宿区は、紀伊國屋ホールをはじめとする劇場が点在し、長年にわたり日本の舞台文化を支えてきたエリア。

その一方で、舞台終演後の片付けや稽古場の撤収、倉庫整理に悩む劇団関係者も多く見られます。

「また使うかも」と保管した衣装や小道具が押入れを圧迫したり、

台本・チラシ・メイク道具が散乱して次の公演準備に支障が出るケースも少なくありません。

まるっと本舗では、そんな“演劇人のアフターステージ”をサポート。

環境配慮・再資源化の視点を取り入れながら、舞台グッズの回収・適正処分を行うことで、

新宿の劇場文化を裏から支えます。

キャンペーン概要

キャンペーン名：舞台グッズ・演劇セット処分応援キャンペーン（新宿区限定）

実施期間：2025年11月1日～11月30日

特典内容：対象品を含む回収で1,500円割引！

対象品：書き込みのある台本、古い衣装、壊れた舞台道具、手作りの小道具、チラシ・フライヤーの束、メイク道具、練習用小物など

備考：事前見積もり時に「新宿区キャンペーンを見た」とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/shinjukuku/

キャンペーン対応エリア（新宿区全域）

対応地域例：新宿、歌舞伎町、西新宿、北新宿、四谷、荒木町、信濃町、市谷、本塩町、早稲田、戸山、大久保、高田馬場、下落合、中落合、上落合など

※上記以外も新宿区全域で対応可能です。

演劇・舞台関係の片付けでよくあるお悩み

舞台終了後の撤収作業が人手不足で進まない

チラシや台本が多すぎて分別が追いつかない

衣装や小道具が場所を取って倉庫がパンパン

夜間しか作業できない（終演後対応希望）

そんな時は、まるっと本舗が即日対応・深夜回収にも柔軟対応！

新宿で活躍するクリエイター・演劇関係者の片付けを力強くサポートします。

舞台片付けでよく出る不用品例

舞台衣装・帽子・靴・アクセサリー類

手作り小道具・大道具パーツ・パネル

台本・チラシ・ポスター類

照明器具・スピーカー・延長コード

メイク用品・ブラシ・カツラ・鏡台

稽古場備品（折りたたみ椅子・カーペット・台車など）

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

劇団・演劇サークル・ダンススタジオ運営者の方

舞台終了後の片付けを効率的に行いたい方

衣装やチラシをリセットして新しい公演を始めたい方

稽古場移転・倉庫整理を検討している方

電話が苦手でLINEで完結したい方

LINEで簡単見積もり！

スマホで写真を送るだけでOK！

LINE公式アカウントで最短30分見積もり対応。

料金や内容に納得してからの回収だから、初めての方も安心。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 東京都新宿区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/shinjukuku/

📰 東京都新宿区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/shinjukuku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)