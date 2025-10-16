HuaweiのJames Chen氏：AI UBBへの三段飛躍で新たなビジネス成長を促進

パリ、2025年10月15日 /PRNewswire/ -- 第11回ウルトラブロードバンド・フォーラム（UBBF）2025において、Huaweiのキャリア事業部門社長であるJames Chen氏は、AIを活用したウルトラブロードバンド（UBB）によって成長を促進するために、同社が通信事業者と共同で開発した数々の新しいベストプラクティスを紹介しました。同氏は、「AI UBBへの三段飛躍：新たなビジネス成長の促進（Triple Leaps to AI UBB: Inspiring New Business Growth）」と題した基調講演の中で、通信事業者はAI UBB時代において、新たな成長を生み出すために「深さ」、「広さ」、「高さ」の次元で飛躍を遂げたと述べました。



James Chen, President of Huawei Carrier Business, delivering a keynote speech



また、「飛躍的なイノベーションこそが、大きなビジネス成功を生み出す原動力です」と同氏はコメントしています。「通信事業者は、体験保証能力を強化し、事業領域をデジタルおよびインテリジェントサービスへと拡大し、さらにネットワークインテリジェンスを加速させて競争力を高めることで、新たな成長を生み出す絶好の機会を掴むことができます。」Chen氏は、異なる業界分野における通信事業者の取り組みに基づき、「深さ」、「広さ」、「高さ」という3つのイノベーションの次元での飛躍を解釈しました。

深さの飛躍：帯域幅中心から体験中心の収益化へのパラダイムシフトの推進

通信事業者は、AIの能力をネットワークと融合させることで、アプリケーション体験の改善が必要な箇所を正確に特定し、AIクラウドゲームや4Kライブ配信など主要アプリケーションの体験を事前に保証します。これにより、ユーザーレベルからアプリケーションレベルへの体験収益化への飛躍を実現しています。

この新たな収益化モデルが通信事業者を支援する具体例として、タイの大手通信事業者が挙げられます。同社はHuaweiのAI WANソリューションを活用し、アプリケーションレベルでの新たな体験保証機能を開発しました。これにより、ユーザーはよりスムーズなゲーム体験を享受できるようになり、通信事業者はユーザー当たり平均収益（ARPU）を大幅に向上させることに成功しました。

広さの飛躍：事業領域を拡張し、デジタルインテリジェンスおよびコンピューティングサービスを包含

・家庭用ネットワーク市場において：世界中の通信事業者は合計で10億台を超えるホームゲートウェイを保有しており、これによりホームネットワークプロバイダーからスマートホームサービスプロバイダーへと進化する上で、自然な優位性を持っています。今年、Huaweiは新たなホームゲートウェイ「AI Homehub」を開発しました。ある通信事業者は、このホームゲートウェイを活用してスマートホームサービスを展開し、家庭向けサービスのARPUを60%向上させました。

・中小企業（SME）市場において：通信事業者は「Fiber to the Office（FTTO）」ソリューションを活用して統合管理プラットフォームを構築し、ビデオやIoTサービスなどの標準的なデジタルインテリジェントサービスを中小企業に提供することで、企業のインテリジェント化を推進します。Huaweiは一連のFTTOソリューションを開発しています。中国の主要3大通信事業者は、これらのソリューションを大規模に商用導入し、すでに200万件を超えるFTTOユーザーを開拓しています。

・中規模および大規模企業市場において：通信事業者はWi-Fiを基盤としたセンシングと通信の統合技術を活用し、新たな成長ツールを開発しています。例えば、一部の通信事業者は、この技術を高齢者介護における転倒検知や、企業向けのインテリジェント会議室管理といったシナリオで活用しています。UAEの大手通信事業者は、HuaweiのAirEngine Wi-Fi 7を活用して「Wi-Fi-as-a-Service」を提供し、企業が会議室センシングシステムのTCOを67%削減できるよう支援しています。

・AIエンタープライズサービスというブルーオーシャン市場において：より多くの企業がクラウドコンピューティングにアクセスし、オンプレミスでのデータ処理を必要としています。これにより、ロスレス伝送、弾力性、セキュリティといった新たな機能をサポートするネットワークが求められています。これは、通信事業者にとってコンピューティングネットワークサービスの新たなビジネス機会を意味します。HuaweiはChina Telecom Shanghaiと協力し、高いコンピューティング利用効率（CUE）を備えたインテリジェントIP WANを開発しました。このネットワークにより、企業顧客はCUE損失を5%未満に抑えつつ、わずか数週間でコンピューティング能力を拡張できるようになりました。

高さの飛躍：作業指示書駆動型の運用からインテリジェント運用へのネットワークO&Mの変革

通信事業者は、よりインテリジェントなネットワークを実現するために、レベル4の自律型ネットワークを推進し、作業指示書駆動型の運用からインテリジェント運用へと移行することができます。

例えば、HuaweiはスペインのMasOrangeと協力し、欧州初となるレベル4自律型IPネットワークを構築しました。iMaster NCEを活用することで、同通信事業者は平均修復時間（MTTR）を短縮し、それによってユーザー満足度の向上を実現しました。

Chen氏は講演の締めくくりとして、AI UBBはまだ始まったばかりであり、Huaweiは通信事業者や業界パートナーと共に継続的なイノベーションを追求できることを大変楽しみにしていると述べました。同社は、体験の収益化、第2の成長曲線、そしてOPEX削減を通じて、AI時代における通信事業者の成功を支援することを目指しています。

