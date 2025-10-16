【練馬区限定】11月の“ぬいぐるみと押入れの底”まるごと回収キャンペーン｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

眠るくまさん、さようなら。

押入れの奥で長年眠るぬいぐるみたちを、そっと見送る季節がきました。

**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、「練馬区限定 ぬいぐるみと押入れの底まるごと回収キャンペーン」**を2025年11月1日より実施します。

ぬいぐるみ（大小問わず）、ご当地キャラグッズ、クレーンゲーム景品、古い抱き枕、景品系フィギュア、リュックなど“ふわふわ系アイテム”を含む回収で1,500円割引！

お部屋をすっきり片付けたい方も、思い出を丁寧に整理したい方も、まるっと本舗がやさしく・ていね

いにサポートします。

背景と目的

練馬区は、ファミリー層が多く、ぬいぐるみやおもちゃ、キャラクターグッズが自然と増えていく地域です。



「子どもが大きくなって遊ばなくなった」「思い出があって捨てづらい」などの理由で、押入れの底やクローゼットの奥に“ぬいぐるみ箱”ができているご家庭も少なくありません。

また、学生・社会人世代では、引越しや模様替えを機に**“ぬいぐるみやフィギュアをどうするか問題”**に直面する人も多く見られます。

まるっと本舗では、そんな“心の整理”にも寄り添いながら、環境に配慮した再資源化や適正処分を実施。

安心・安全な回収で、思い出の品を丁寧にお引き取りします。

キャンペーン概要

キャンペーン名：ぬいぐるみと押入れの底まるごと回収キャンペーン（練馬区限定）

実施期間：2025年11月1日～11月30日

特典内容：対象品を含む回収で1,500円割引！

対象品：ぬいぐるみ（大小問わず）、ご当地キャラグッズ、クレーンゲーム景品、古い抱き枕、景品系フィギュア、眠っていたリュックなど

備考：事前見積もり時に「練馬区キャンペーンを見た」とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/nerimaku/

キャンペーン対応エリア（練馬区全域）

対応地域例：練馬、豊玉、桜台、氷川台、平和台、早宮、田柄、北町、旭丘、羽沢、小竹町、貫井、高松、光が丘、南田中、関町、石神井町、大泉学園町、土支田、春日町など

※上記以外も練馬区全域で対応可能です。

押入れの片付けでよくあるお悩み

思い出があって捨てづらい

どこから片付けていいかわからない

人形・ぬいぐるみの処分方法がわからない

可燃ゴミで出すのが心苦しい

夜間・休日に対応してほしい

そんなときは、まるっと本舗が見積もり無料・即日対応でお手伝いします。

片付けでよく出る不用品例

ぬいぐるみ（くま、うさぎ、キャラクターもの）

抱き枕・クッション・ビーズソファ

ご当地キャラグッズ・クレーンゲーム景品

フィギュア・コレクションアイテム

押入れ奥の古いバッグ・リュック・衣装箱

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

お子さまが巣立って使わなくなったおもちゃを整理したい方

引越し・模様替えをきっかけに“ぬいぐるみ整理”を考えている方

遺品整理・生前整理でぬいぐるみをまとめて処分したい方

「ぬいぐるみを丁寧に扱ってくれる業者を探している」方

LINEで完結したい・電話が苦手な方

LINEで簡単見積もり！

スマホで写真を送るだけでOK！

LINE公式アカウントで最短30分の見積もり対応。

料金・内容に納得してからの回収なので、初めての方でも安心です。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 東京都練馬区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/nerimaku/

📰 東京都練馬区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/nerimaku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)