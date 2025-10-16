WARMER TOGETHER ¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î¤È¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ëー¥í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤È°¦¤ò»¾¤¨¤ë
WARMER TOGETHER ¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î¤È¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ëー¥í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤È°¦¤ò»¾¤¨¤ë ¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤Î¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Æ¡¢
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸³¶¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë
¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î¤È¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ëー¥í¤ÎÆó¿Í¤¬¶¦±é
Í§¾ð¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÉ½¸½¤ÇÉÁ¤¯
Al Pacino and Robert De Niro star in Moncler¡Çs Warmer Together campaign. Courtesy of Moncler.
¥ß¥é¥Î--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- 70Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë³×¿·¤ÎÊâ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡¢¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤Ï¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤ä¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¡¢¤½¤·¤Æµ¡Ç½À¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ¸³«¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1952Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥×¥¹¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Åö½é¡¢¶Ë´¨¤Î´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯ÅÐ»³²È¤ä»³³ÙÏ«Æ¯¼Ô¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ì¤¯¤â¤ê¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ³°Â¦¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎËÜ¼Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖWarmer Together¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Al Pacino¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î¡Ë¤ÈRobert De Niro¡Ê¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ëー¥í¡Ë¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖWarmer Together¡×¤Ï¡¢¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Î¸ÝÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¡¢¿¿¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ÏÃåÍÑ¤¹¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨´¨¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Ç¤¹¡£¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤ÏÃ±¤Ë¼«Á³¤Î¸·¤·¤µ¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÖWarmer Together¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÀÅ¤«¤ÊÌóÂ«¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤ò¤è¤ê¶á¤Å¤±¡¢å«¤ò°é¤ß¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬ÊªÍýÅª¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤ÏÅß¤ä¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¾ï¤Ë¡¢¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤¬¤â¤Ã¤È¿¼¤¤¤â¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤ê°¦¤È°ìÂÎ´¶¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´¶¾ð¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î°ì´Ó¤·¤¿Î®¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í§¾ð¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î¤È¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ëー¥í¤Ï¡¢¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤¬·Ç¤²¤ë°¦¾ð¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êË¤«¤Ë¡¢¤è¤ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë²ñÄ¹·óCEO¤ÎRemo Ruffini¡Ê¥ì¥â¡¦¥ë¥Ã¥Õ¥£ー¥Ë¡Ë
À¤³¦Åª¤Ê¥Ýー¥È¥ìー¥È¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¢Platon¡Ê¥×¥é¥È¥ó¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æó¿Í¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤È¡¢Í§¾ð¡¢Âº·É¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿®Íê¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿¥·¥çー¥È¥àー¥Óー¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉñÂæÎ¢¤ä¡¢³¹¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Æó¿Í¤ÎÍ§¾ð¤Îå«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¸ß¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ì¤¯¤â¤ê¤ÏÆâÂ¦¤«¤éÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Æ¥£ー¥¶ー¤Ç¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ëー¥í¤¬¡ÖWarmer Together¡×¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ§¾ð¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç»ý¤Æ¤ëºÇ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸À¤³¦¤ò¶¦Í¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¿®Íê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î
¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤Ï¡¢°ÎÂç¤ÊÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê±Ç²è³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÆó¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤è¤ê¡¢¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤Ï¡ÖWarmer Together¡×¤ò²°³°¹¹ð¡¢¥×¥ì¥¹¡¢¥¦¥§¥Ö¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¤Î³Æ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Âè2ÃÆ¤äÉñÂæÎ¢¤Î¥àー¥Óー¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖWarmer Together¡×¤òºÌ¤ë¤¿¤á¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¤â¤¢¤ëTobe Nwigwe¡Ê¥È¥Ù¡¦¥ó¥¦¥£ー¥°¥¦¥§¡Ë¤Ï¡¢ºÊ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥È¤È¶¦¤ËBill Withers¡Ê¥Ó¥ë¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¡Ë¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖLean on Me¡×¤ò¥«¥Ðー¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¤Æñ¤Ê»þ´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÍ§¾ð¡¢¥µ¥Ýー¥È¡¢Ï¢ÂÓ¤ò²Î¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥¢¥ó¥»¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥àー¥Óー¤â¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀº¿À¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ì¤¯¤â¤ê¤ÏÆâÂ¦¤«¤éÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¿´¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ì¤¯¤â¤ê¤Ï¶¦¤ËÊâ¤¡¢¸ì¤ê¹ç¤¦½Ö´Ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ø»Ò¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¡£»×¤¤¤ä¤ê¤ËËþ¤Á¤¿²ñÏÃ¡£
¤Ì¤¯¤â¤ê¤È¤ÏÅ·¸õ°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¦¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Warmer Together
Warmer Together ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È
Moncler Maya 70 ¤È Bretagne ¤Ç¤è¤êÃÈ¤«¤¯
±Ê±ó¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ëー¥í¤Ï¡¢Warmer Together ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇMoncler Maya 70¡Ê¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë ¥Þ¥ä 70¡Ë¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¤â¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È Maya¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦ÍÑ¤µ¤ì¡¢Maya¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¥ïー¥É¥íー¥Ö¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤Î»³¤ÎDNA¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥»¥¾¥ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢º¸Âµ¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Õー¥É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥º
²Á³Ê¡§405,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Ùー¥¸¥å¡¢¥«ー¥
¢¨ÈÎÇäÃæ
¥¦¥£¥á¥ó¥º
²Á³Ê¡§354,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¡¢¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£
¢¨ÈÎÇäÃæ
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤¿Ê²½¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ëー¥Ä¤Ø¤ÎÃé¼Â¤µ¤âÂº½Å¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Bretagne¡Ê¥Ö¥ë¥¿ー¥Ë¥å¡Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯½©Åß¤Î¿·ºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¥·¥çー¥È¾æ¤Î¥Õー¥ÉÉÕ¤¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤äÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Âî±Û¤·¤¿ËÉ´¨À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£·Ú¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç²¹¤«¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿Bretagne¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·ー¥ó¤Ë¤â´°àú¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥º¤Î¤ß
²Á³Ê¡§458,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡¨¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Ùー¥¸¥å
¢¨ÈÎÇäÃæ
