¡Ú·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¡§»î¹ç·ë²Ì¡Û10/15(¿å) vs ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ» ¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26¥·ー¥º¥ó
¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5
¢£·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º
#4 ¥È¥ì¥¤¡¦¥¸¥çー¥ó¥º
#6 ÃæÂ¼ Âó¿Í
#8 ¥±¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢
#15 ¥¨ー¥¸¥§ー¡¦¥¨¥É¥¥
#29 ºÙÀî°ìµ±
¢£¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»
#2 ¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥é¥â¥¹
#5 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥¸¥çー¥ó¥º
#15 ÅçÃ«Îç
#22 ¥¸¥ã¥ê¥ë¡¦¥ª¥«¥Õ¥©ー
#30 ÉÙ±Ê·¼À¸
¼ç¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä
#0 Æ£°æÍ´âÃ 12ÆÀÅÀ 3P(4/8)
#1 ¥³ー¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ô¥ó 5ÆÀÅÀ 2¥¢¥·¥¹¥È
#4 ¥È¥ì¥¤¡¦¥¸¥çー¥ó¥º 22ÆÀÅÀ 3P(4/7) 5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 6¥¢¥·¥¹¥È
#6 ÃæÂ¼Âó¿Í 4ÆÀÅÀ
#8 ¥±¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ 9ÆÀÅÀ 8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 7¥¢¥·¥¹¥È
#9 ÄÔÄ¾¿Í 9ÆÀÅÀ 3P(3/4)
#15 ¥¨ー¥¸¥§ー¡¦¥¨¥É¥¥ 6ÆÀÅÀ 9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 6¥¢¥·¥¹¥È 2¥Ö¥í¥Ã¥¯
#16 ÞÉÌî¥±¥Ëー 3ÆÀÅÀ
#29 ºÙÀî°ìµ± 11ÆÀÅÀ 3P(3/7) 3¥¢¥·¥¹¥È
#32 ¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Æ¥£ー¥Þ¥ó 16ÆÀÅÀ 7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 4¥¢¥·¥¹¥È
¥«¥¤¥ë¡¦¥ß¥ê¥ó¥° ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
º£¥·ー¥º¥ó4»î¹ç¥¢¥¦¥§ー¥²ー¥à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²óËÜÅö¤Ë¥Ûー¥àÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ë¹Ô¤ò¥Áー¥à¤È¤·¤Æ½ÐÍè¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬º£²óÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬15/30 ¤ÎÉ¾²Á¤ò¡Ë
Æüº¢¤«¤é¤ÎÅØÎÏ¤ÏÎý½¬¤«¤é¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤¿Í×°ø¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¥²ー¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¥±¥êー¡¢JT¡¢AJ¹ç¤ï¤»¤Æ17¥¢¥·¥¹¥È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Üー¥ë¥·¥§¥¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬º£²ó¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿Í×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(ÉÙ±ÊÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÉ¾²Á¤ò)
»î¹çÁ°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÙ±ÊÁª¼ê¤ò¼é¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ÏÂ¿¤¯¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÙ±ÊÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Áー¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤½¤³¤ò¼é¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿ë¹Ô¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬º£²ó»ß¤á¤é¤ì¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¬ー¥É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¬ー¥É¿Ø¤¬»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(º£Ç¯¤â·²ÇÏ°ì´Ý¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£)
°ú¤Â³¤¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È·²ÇÏ°ì´Ý¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼Âó¿ÍÁª¼ê
Á´ÂÎÅª¤Ëº£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò40Ê¬´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿ë¹Ô¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ÅÀº¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤¤¤¤Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬º£Æü»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¥Áー¥à¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(ÃæÂ¼Áª¼ê¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤Ê¥×¥ìー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£)
º£¥·ー¥º¥ó¡¢¤¹¤´¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Æü¤Î¥²ー¥à¤Ç¤¤¤¨¤ÐÈó¾ï¤Ë¥·¥åー¥¿ー¿Ø¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤â¤è¤êÎÉ¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤»þ¤³¤½¡¢¤ä¤Ï¤êÁ´°÷¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬º£Æü¤Î¥²ー¥à¤Ç¤ÏÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¥³ー¥È¤Ë½Ð¤Æ¤ëÃæ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á¤¿¤¤¥·¥åー¥È¤òºî¤ë¤Î¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò°ì¤Ä¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤è¤ê»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢·²ÇÏ¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Áー¥à¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òº£¥·ー¥º¥ó¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(ÉÙ±ÊÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©)
¸Ä¿ÍÅª¤ËÈà¤È¤ÏÃæ³Ø¹»¤°¤é¤¤¤«¤éÆ±¤¸ÃÏ¶è¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹â¹»¤Ö¤ê¤Ëº£ÆüÂÐÀï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÈà¤âÈà¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤âËÍ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êÈà¤ò¾è¤é¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¥ー¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÈà¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤âËÍ¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ê¤¢¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î¥²ー¥à³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
(µîÇ¯¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ç¤Î³«ËëÀï¤¬¥ª¥×¥¢¥ê¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¥Ûー¥à¤È¤·¤Æ¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¡£)
¥Ûー¥à¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµîÇ¯¤Î³«ËëÀá¤Ç´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤ÏÌ£Êý¤È¤·¤Æ¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç»î¹ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤¬Èó¾ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤È¤Æ¤âÇ®¶¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥³ー¥È¤Ç½Ð¤Æ¤ÆÈó¾ï¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î°Ù¤Ë¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤ê°ìÁØ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Ûー¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¡¢¥Ûー¥à¤Ç¤¢¤ë°Ê¾åÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ûー¥à¤ò¼é¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ê°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¥¢¥êー¥Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¤¤Ê¤È¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Æ£°æÍ´âÃÁª¼ê
¥Ûー¥à³«ËëÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¿åÍË¥²ー¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êº£¥·ー¥º¥ó½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤âËÍÃ£¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº£¥·ー¥º¥ó¤ÎÆ£°æÁª¼ê¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢2ÈÖ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¥Äー¥¬ー¥É¤Ê¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥Üー¥ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¹¤®¤¿¤é¥ê¥º¥à¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Üー¥ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤¬º£Æü¤Ï¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©¡Ë
º£Æü¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤Ç¤¤¤¤¥Ñ¥¹¤¬²ó¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Ä¤Ù¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¡¢·è¤á¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤¬ËÍÃ£¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ô»î¹ç¤ÏÁê¼ê¤¬¥¾ー¥ó¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¥ê¥º¥à¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥º¥à¤¬ËÜÍè¤Î¥ê¥º¥à¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£