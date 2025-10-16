こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【武蔵大学】模擬授業やキャンパスツアー、今年9月にオープンした学食も体験できる 11/15（土）秋のミニオープンキャンパスを開催
武蔵大学（東京都練馬区／学長 髙橋徳行）は、11/15（土）に秋のミニオープンキャンパスを開催します。受験対策に活用できる英語・現代文の「一般入試対策講座」や、大学の学びをいち早く体験できる「模擬授業」など、志望校を決める前の高校１、2年生にも本学を知っていただける内容になっています。また、今年9月にオープンしたばかりの学食「武蔵ダイニング」の体験利用もできます。自然豊かな秋のキャンパスを体感して頂く絶好の機会です。事前お申込みの上ぜひご参加下さい。
■概要
・日程：2025年11月15日（土）
・時間：9:00～14:30（予定）
・会場：武蔵大学 江古田キャンパス
■プログラム
・模擬授業：一足早く大学の学びを模擬授業で体験できます。 ※社会学科、国際教養学科GS専攻のみ。
・一般入試対策講座（英語・現代文）：来場して大学内での教室で視聴、または自宅等からのオンライン視聴を選ぶことができます。 ※事前収録した動画をご視聴いただきます。
・個別相談：入試相談、学生なんでも相談。
・キャンパスツアー： 自然あふれる構内を、学生がご案内します。
・新専攻説明（国際教養学部）：2027年度設置予定の新専攻についてご説明します。
・学食体験利用：9月にオープンした学食「Musashi Dining」をご利用いただけます。 ※先着250食限定、売り切れ次第終了
・その他：教員による大学紹介・入試説明、大学図書館、洋書プラザ、Musashi Communication Village（MCV）の開放 等
※プログラム内容が変更や中止になる場合がございます。
■申込方法
https://nyushi.musashi.ac.jp/event/opencampus/
詳細は上記Webサイトをご覧下さい。
■その他
過去のオープンキャンパス動画
https://www.youtube.com/watch?v=JOXHEs66XKk
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・五月女（そうとめ）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
