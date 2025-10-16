【台東区限定】“昭和ガチャの山”回収キャンペーン！11月は1,000円割引｜不用品回収のまるっと本舗
押入れを開けたら、昭和の宝がゴロゴロ…。
台東区のご家庭や店舗から「昔のガチャや食玩を捨てられず溜めてしまった」という声が増えています。
そんな“懐かしコレクション”の整理を応援するため、**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、「台東区限定 昭和ガチャの山回収キャンペーン」**を2025年11月1日より実施します。
カプセルトイ、ビックリマンシール、ミニ四駆パーツ、食玩、カプセルケースなどを含む回収で、1,000円割引！
「懐かしいけど、もう置き場所がない」「処分したいけど量が多すぎる」――そんな方のために、まるっと本舗が思い出と一緒にスッキリ整理をお手伝いします。
背景と目的
浅草・上野・谷中などを擁する台東区は、昭和の下町文化が色濃く残るエリア。
当時から続く玩具店・駄菓子屋・ゲームセンターの多いこの地域では、
“ガチャガチャ文化”や“食玩ブーム”に熱中した世代が数多く暮らしています。
しかし、年月が経つにつれ、押入れや倉庫の奥に**「開けてびっくり、昭和コレクションの山」**が残っているケースも少なくありません。
中には、破損したカプセル・色あせたフィギュア・パーツだけのミニ四駆など、処分に困るアイテムも。
まるっと本舗では、そんな「懐かしいけど片付けにくい」をスッキリ解決！
思い出を大切にしながら、環境に配慮したリユース・リサイクル回収を実施しています。
キャンペーン概要
キャンペーン名：昭和ガチャの山回収キャンペーン（台東区限定）
実施期間：2025年11月1日～11月30日
特典内容：対象品を含む回収で1,000円割引！
対象品：カプセルトイ、ビックリマンシール、ミニ四駆のパーツ、ガシャポンのカプセル、食玩、昭和～平成初期の雑貨・グッズなど
備考：事前見積もり時に「台東区キャンペーンを見た」とお伝えください。
詳細：https://collect.conne.jp/taitoku/
キャンペーン対応エリア（台東区全域）
対応地域例：上野、浅草、浅草橋、蔵前、入谷、寿、雷門、谷中、根岸、下谷、三ノ輪、今戸、千束、東上野、西浅草、北上野、竜泉など
※上記以外も台東区全域で対応可能です。
片付けでよくあるお悩み
押入れから出てきたガチャや食玩をどう処分すればいいかわからない
量が多すぎて可燃ゴミで出せない
カプセルやフィギュアが混ざっていて分別が難しい
コレクションの一部を残して整理したい
店舗・倉庫の片付けもまとめてお願いしたい
そんなときは、まるっと本舗が見積もり無料・即日対応でスッキリお片付けをサポートします！
よく出る不用品例
ガチャガチャカプセル・ミニフィギュア・ストラップ
ビックリマン・食玩・プラモデルパーツ
ミニ四駆・ベイブレード・カード・缶バッジ
昭和レトロ雑貨・キーホルダー・ステッカー
コレクション棚・ディスプレイケース・空き箱類
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。
こんな方に選ばれています！
昔のコレクションを整理したい方
お子さまの独立を機に部屋を片付けたい方
駄菓子屋・玩具店の在庫整理をしたい方
倉庫・ガレージをすっきりさせたい方
LINEで簡単に見積もりを済ませたい方
LINEで簡単見積もり！
スマホで写真を送るだけでOK！
LINE公式アカウントから最短30分で見積もり対応。
料金・内容を確認してからの回収だから安心です。
お問い合わせ・ご相談
電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）
📍 東京都台東区のサービス詳細はこちら
https://collect.conne.jp/taitoku/
📰 東京都台東区の対応記事一覧はこちら
https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/taitoku/
写真を送るだけ！簡単LINE見積もり
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 公式サイト（まるっと本舗）
https://collect.conne.jp/
◆会社概要
SYSTR株式会社
古物商許可証：第301032218074号
所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階
コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)